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Újabb súlyos csapás érheti a magyar ingatlantulajdonosokat: családi házak tízezrei lehetnek érintettek
Több tízezer magyarországi lakóházat veszélyeztethet a tartós aszály és az agyagos talaj kiszáradása, ami az épületek súlyos repedéséhez és megsüllyedéséhez vezet. A magukra hagyott károsultak önszerveződésbe kezdtek, és állami beavatkozást, anyagi támogatást, valamint a javítási munkálatok szigorú szabályozását követelik, miközben a szakértők a szakszerűtlen, drága, de hatástalan gyorsmegoldások veszélyeire figyelmeztetnek - közölte a Telex.
Az egyre szélsőségesebb aszályok nem csupán a mezőgazdaságot és az energetikát sújtják, hanem a lakóépületekben is kritikus károkat okoznak. A jelenség országszerte – többek között Szegeden, Egerben, Gyöngyösön, valamint a vulkáni hegységek előtereiben – megfigyelhető. A probléma gyökere a talajban lévő duzzadó agyagásványokban rejlik. Ezek az anyagok csapadékos időben jelentősen megduzzadnak, tartós szárazság idején viszont drasztikusan összezsugorodnak. Mivel a 2022 óta egyre súlyosbodó aszályos időszakok miatt a talajvízszint méterekkel süllyedt, az épületek alapozása alatti agyagos talaj teljesen kiszáradt és összehúzódott.
A folyamat leginkább a sekély alapozású, betonkoszorú nélküli régebbi épületeket, például a Kádár-kockákat és a vályogházakat veszélyezteti. Ahogy az épület alatti talaj egyenetlenül zsugorodik – a sarkoknál jobban, középen kevésbé –, a falakon hatalmas repedések jelennek meg, a ház pedig süllyedni kezd. A helyzetet tovább rontja, hogy a magyar lakásállomány európai viszonylatban is elavultnak számít.
A probléma globális szinten is ismert, hiszen Franciaországban, az Egyesült Államokban vagy az Egyesült Királyságban a klímaváltozás miatti talajmozgások már most is eurómilliárdos károkat okoznak. Magyarországon egyelőre nincsenek hivatalos adatok, de szakértői becslések szerint napjainkra, 2026 végére már több tízezer ház lehet érintett. A tulajdonosok rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, a biztosítók ugyanis jellemzően nem térítik meg az épületsüllyedésből eredő károkat, sok esetben pedig a szerződést is felmondják a probléma észlelésekor.
Az elkeseredett lakókat sok cég azonnali megoldást ígérő, költséges technológiákkal – leggyakrabban műgyantás vagy habcementes injektálással – próbálja meggyőzni. A szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, hogy az agyagos talaj esetében ez a módszer sokszor teljesen hatástalan, sőt akár ronthat is az épület állapotán. A valós, ám meglehetősen drága megoldást az alapok mélyebb, a kiszáradó réteg alatti megerősítése jelenti, például mikrocölöpözéssel vagy szakaszos alábetonozással. Ezeket a beavatkozásokat azonban kivétel nélkül alapos talajmechanikai és alapfeltárási vizsgálatnak kell megelőznie.
Az egyre terebélyesedő válság miatt a károsultak lépéseket tettek. A nemrég alakult "Házsüllyedés-károsultak, megoldáskeresők" Facebook-csoport és a Lakossági Aszálykárosultak Országos Szervezete (Lakosz) rövid idő alatt több ezer tagot gyűjtött, adatbázisukba már több mint 230 településről érkeztek bejelentések. Céljuk, hogy felmérjék a károk valós mértékét, és nyomást gyakoroljanak a döntéshozókra.
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Azt követelik, hogy az állam ismerje el vis maiorként az aszály okozta épületkárokat, nyújtson anyagi támogatást a rendkívül drága felmérésekhez és helyreállításokhoz, továbbá dolgozzon ki egy szigorú, államilag jóváhagyott protokollt a kontármunkák és átverések kiszűrésére. Félő ugyanis, hogy érdemi beavatkozás nélkül tömegek válhatnak hajléktalanná, a hitelre vett vagy idős emberek által lakott ingatlanok pedig teljesen elértéktelenednek.
A civil összefogás mellett a szakma is megmozdult, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) mérnökei ugyanis pro bono alapon kezdték meg a károk felmérését egy kiválasztott településen. A műholdas adatokkal is megtámogatott kutatás célja, hogy azonosítsák a legveszélyeztetettebb területeket, és egy országosan alkalmazható, gazdaságos helyreállítási stratégiát dolgozzanak ki, miközben az érintettek már a politikai döntéshozókkal is megkezdték az egyeztetéseket a lakhatási válság elkerülése érdekében.
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