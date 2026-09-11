Pár százezerből is jócskán feljebb tornázhatod a lakásod értékét: erre érdemes költeni méregdrága felújítás helyett

A lakásárak emelkedése már korántsem olyan gyors, mint egy évvel korábban, a vevők pedig válogatósabbak lehetnek. Ilyenkor különösen fontos lehet, hogy egy eladó mennyire tudja vonzóvá tenni az ingatlanát. Ehhez nem feltétlenül kell milliókat költeni: néhány százezer forintos ráfordítással is látványosan javítható lehet egy lakás piaci pozíciója. Mutatjuk, hogy a Pénzcentrum által megkérdezett szakértők szerint, mire érdemes költeni, és mire nem.

A magyar lakáspiac 2026-ra látványosan nyugodtabb szakaszba ért a tavalyi nagy áremelkedéshez képest. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, első negyedéves adatai szerint a lakásárak nominálisan 8,6 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, miközben 2025 egészében még 23,5 százalékos éves drágulást mért az MNB.

Az ingatlan.com nyári adatai még látványosabb lassulást mutatnak. A portál lakásárindexe szerint 2026 nyarára országosan 11-12 százalékra, Budapesten 8-9 százalékra mérséklődött az éves kínálati áremelkedés. Júliusban országosan már 0,1 százalék alatti havi drágulást mértek, Budapesten pedig 0,9 százalékos emelkedést.

Közben a keresleti oldalon is érzékelhető a változás. A friss adatok szerint augusztusban országosan 41 százalékkal kevesebb érdeklődés érkezett az eladó lakóingatlanokra, mint egy évvel korábban. A fővárosban 44, a megyeszékhelyeken 43 százalékos volt a visszaesés. A teljes kínálat ugyanakkor 12 százalékkal bővült, és már 148 ezer eladó lakásból és házból válogathattak a vevők.

Ez az eladók számára egy fontos változást jelent. Egy olyan piacon, ahol minden második vagy harmadik hirdetés kevésbé érdekes a vevőknek, felértékelődik a jó állapotú, jól bemutatott ingatlan. Nem feltétlenül az lesz a nyertes, aki a legtöbbet költi felújításra, hanem az, aki a pénzét a megfelelő helyre teszi.

A lakás ára ugyanis két külön dologtól függ. Az egyik az ingatlan tényleges műszaki és piaci értéke, a másik pedig az, hogy milyen benyomást kelt a potenciális vevőben. Egy új kanapé vagy profi fotózás önmagában nem teszi magasabbá egy lakás műszaki értékét, de segíthet abban, hogy több érdeklődő jelentkezzen, és kisebb legyen az alku.

Milyen praktikák léteznek?

A Pénzcentrum több szakértőt is megkérdezett azzal kapcsolatban, hogy milyen olcsóbb praktikákkal lehet érdemben növelni egy ingatlan árát a piacon. Az Otthon Centrum szakértői szerint a jelenlegi lakáspiacon az ingatlan állapota és megjelenése a korábbinál is fontosabbá válhat. Nemcsak az eladási árra és az alku mértékére hathat, hanem arra is, milyen gyorsan talál vevőt egy lakás. Míg egy gyorsan emelkedő piacon a kedvező keresleti környezet a gyengébb adottságú ingatlanokat is könnyebben magával húzza, a mostani helyzetben elsősorban a rossz műszaki állapotú és alacsony energiahatékonyságú lakások értékesítése húzódhat el.

Az állapot ezért az eladási ár egyik meghatározó tényezője. Azonos környéken és hasonló paraméterek mellett egy jó állapotú ingatlan jellemzően magasabb négyzetméteráron kelhet el, mint egy felújításra szoruló lakás. Az ingatlan piaci megítélését ugyanakkor nem kizárólag maga a lakás határozza meg. Fontos az épület minősége és a tágabb környezet is, ezért a lokációt is összetetten kell értelmezni. A földrajzi elhelyezkedés mellett a fizikai és a társadalmi környezet egyaránt alakítja az ingatlan piaci pozícióját, ezen keresztül pedig az elérhető árat, az alku lehetőségét és az értékesítés várható idejét.

Az eladás előtti felkészítésnél az Otthon Centrum tapasztalatai szerint nem feltétlenül a nagy és költséges felújítások hozzák a legjobb eredményt.

Sok esetben néhány viszonylag olcsó, gyorsan kivitelezhető beavatkozással is jelentősen javítható az első benyomás. A cél az lehet, hogy a lakás értékéhez képest kisebb ráfordítással világos, tiszta és könnyen szerethető hangulatot alakítsanak ki.

Már az is sokat javíthat az összképen, ha a megtekintés előtt alaposan kitakarítják és rendbe teszik az ingatlant, illetve néhány felesleges bútort eltávolítanak. A nagyobb szabad terek miatt a lakás tágasabbnak és átláthatóbbnak tűnhet. A professzionális lakberendezés és a tisztasági festés szintén látványosan megváltoztathatja az ingatlan hangulatát.

A konyha és a fürdőszoba esetében ugyanakkor nem feltétlenül érdemes teljes felújításban gondolkodni. Egy ilyen beruházás már jelentős összegbe kerülhet, ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy a kialakított megoldás megfelel majd a leendő vevő ízlésének. Az Otthon Centrum ezért inkább kisebb, úgynevezett kozmetikai beavatkozásokat tart célszerűnek. Ilyen lehet például a csempék alapos megtisztítása, egy törött csempe vagy csöpögő csap javítása, illetve egy új zuhanyfüggöny felszerelése.

Mint írták, az értékesítés szempontjából a két legkritikusabb helyiség a konyha és a fürdőszoba lehet, mivel ezeken látszanak leginkább a használat és az elhasználódás nyomai.

A konyhában sokat javíthat az összképen egy kopott munkalap, egy vízköves csaptelep vagy az elhasználódott szekrényfogantyúk cseréje.

A fürdőszobában pedig a csempék vízkőtelenítése és a fugák felújítása teheti vonzóbbá a helyiséget.

Ezek a munkák jóval kisebb kiadást jelenthetnek egy teljes körű felújításnál, miközben látványosan javíthatják az ingatlan összképét.

Az eladás előtti nagyobb felújításoknál azonban érdemes óvatosnak lenni. Az Otthon Centrum szerint ezek költsége jellemzően nem térül meg teljes egészében az eladási árban. Ugyanakkor komoly értéket jelenthet, ha a lakás azonnal használatba vehető, különösen a jelenlegi piaci környezetben, amikor megfelelő szakembert vagy kivitelezőt sem könnyű találni.

Az ingatlan állapotának jelentősége az árszint emelkedésével is fokozódik. Minél magasabb kategóriájú egy lakás és minél prémiumabb a lokáció, annál inkább elvárás a minőségi, beköltözhető állapot. Egy drága ingatlannál a vevő sokszor már nem akar jelentős felújításba kezdeni, ezért a hibák és a korszerűtlenség könnyebben jelenhet meg az alku során.

- emelte ki az Otthon Centrum, hozzátéve: ugyanakkor nincs minden ingatlanra érvényes recept arra, hogy megéri-e néhány százezer forintot elkölteni az értékesítés előtt. A döntés erősen ingatlan- és eladóspecifikus. Van, ahol egy kisebb ráfordítás érdemben javíthatja az értékesítés esélyét és az eladó alkupozícióját, míg más ingatlannál nem biztos, hogy ugyanaz a beavatkozás visszahozza a ráfordítást.

A home staging szakértelme éppen ezért lehet fontos, mivel az egyedi körülményeket mérlegelve lehet kialakítani a megfelelő értékesítési stratégiát. Egy jól megválasztott felkészítés javíthatja az értékesíthetőséget, így gyorsabban találhat vevőt az ingatlan, és az eladó tárgyalási pozícióját is erősítheti.

Pár százezer forint is sokat számíthat

Lakner Katalin, a Magyar Home Staging Egyesület elnöke szerint az eladás előtti felkészítésnél általában nem a nagy, drága felújítások hozzák a legjobb ár-érték arányt. Sok esetben már néhány viszonylag olcsó, gyorsan elvégezhető beavatkozással is jelentősen javítható az ingatlan első benyomása, ami az értékesíthetőségre és az eladó tárgyalási pozíciójára is hatással lehet.

A szakember szerint az egyik leghasznosabb lépés a home staging tanácsadás, amelynek során először felmérik az adott lakásban rejlő lehetőségeket, majd piacelemzés alapján meghatározzák, hogy az adott környéken milyen igényekkel és preferenciákkal rendelkezik a célcsoport. Ez azért fontos, mert ugyanaz a megoldás nem feltétlenül működik minden ingatlannál.

Az egyik legnagyobb változást ugyanakkor már egy alapos takarítás is képes előidézni. Az ablakok, a csempék és a fugák, a szőnyegek és kárpitok, a konyhai gépek, valamint a bútorok megtisztítása, szükség esetén pedig a szagmentesítés szinte minimális költség mellett változtathatja meg a vevő benyomását. Lakner Katalin szerint ezt egészíti ki a személytelenítés és a rendrakás.

A személyes tárgyak, családi fotók és felesleges bútorok eltávolításával a lakás tágasabbnak tűnhet, miközben a potenciális vásárló könnyebben elképzelheti magát az ingatlanban.

- jegyezte meg a szakértő.

Hasonlóan jó ár-érték arányú beavatkozás lehet a frissítő festés is. A szakember szerint a semleges, világos tónusú festés az egyik legjobban megtérülő felújítási munka, különösen akkor, ha a lakás falai már láthatóan megviseltek vagy túl karakteres színűek. Ugyancsak sokat javíthat az összhatáson a világítás korszerűsítése, például több vagy erősebb fényforrás használata, az izzók cseréje vagy a sötét sarkok megvilágítása.

Az apró hibák kijavítása szintén aránytalanul sokat számíthat az első benyomás szempontjából. Egy csöpögő csap, laza kilincs, repedt csempe vagy szakadt szúnyogháló önmagában kisebb kiadás, mégis azt az érzést keltheti a vevőben, hogy a lakás elhanyagolt. Ez pedig Lakner Katalin szerint könnyen nagyobb alkupozíciót adhat a vásárlónak, mint amekkora összeget valójában a hiba kijavítása igényelne.

A meglévő bútorok átrendezése és a megfelelő kiegészítők használata szintén sokat javíthat a lakás bemutatásán. A home staging során a bútorok célszerű elrendezésével, illetve például textilek, növények vagy tükrök kölcsönzésével és elhelyezésével úgy lehet kialakítani a tereket, hogy azok jobban megmutassák a lakás adottságait és élhetőbbnek hassanak.

Ha az eladó 300-500 ezer forintot tud rászánni az ingatlan értékesítés előtti felkészítésére, Lakner Katalin szerint ebből már egy látványos csomag is kialakítható. Ebbe beleférhet a professzionális nagytakarítás, a kisebb hibák javítása, egy-két kulcsfontosságú helyiség, például a nappali vagy az előszoba kifestése, a világítás cseréje vagy kiegészítése, valamint a home staging tanácsadás és a meglévő bútorzat átrendezése. Kiegészítő bútorok és dekorációk bérlésére is lehetőség van, miközben a feladatok jelentős részét a tulajdonos maga is elvégezheti.

Mi a helyzet, ha nagyobb erőforrásaink is vannak?

Egymillió forintos keretnél már nagyobb mozgástér nyílik. Lakner Katalin szerint ebbe beleférhet a teljes lakás kifestése, valamint a konyha vagy a fürdőszoba kisebb esztétikai frissítése is. Ilyen lehet például a szekrényajtók cseréje vagy fóliázása, egy csaptelep vagy világítótest cseréje, miközben a teljes helyiség bontására nincs szükség. Üresen álló lakásoknál akár a teljes bútorozás bérlése is szóba jöhet, ami különösen látványos változást eredményezhet, hiszen a bútorok segítenek a vevőnek érzékelni a terek méretét és használhatóságát.

A szakember ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy jelentősebb eredmény akkor érhető el, ha a teljes home staging folyamatot tudatosan, az ingatlanhoz igazítva végzik el.

Jó állapotú lakás esetében ennek költsége az ingatlan értékének legfeljebb mintegy 5 százalékát is elérheti, a ráfordítás azonban mindig az adott ingatlan és célcsoport függvénye.

A lakás legfontosabb részei közül a konyha és a fürdőszoba különösen érzékeny pont lehet. Mint elmondta, ezek állapota erősen befolyásolja a vevő fejében kialakuló árat, részben azért, mert ezek a legdrágábban felújítható helyiségek. Ha a konyha vagy a fürdőszoba elavultnak tűnik, a vevő könnyen nagyobb összeget vonhat le fejben a lakás értékéből, mint amennyibe a szükséges javítás ténylegesen kerülne.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden esetben teljes konyha- vagy fürdőszoba-felújításra van szükség. Korlátozott költségvetés mellett célszerűbb lehet a vizuális állapot javítása, például alapos takarítással, jobb világítással, kisebb javításokkal és semleges dekorációval. A szakember kiemelte, hogy közben az egész lakás összhatását is javítani kell, hiszen a vevőnek azt kell éreznie, hogy az ingatlan élhető és könnyen a saját otthonává alakítható.

A nagyobb beruházásoknál ezért különösen fontos, hogy az eladó ne kizárólag a saját ízlését kövesse.

Egy teljes konyha- vagy fürdőszobacsere, nyílászárócsere, padlófűtés kiépítése vagy komplett gépészeti korszerűsítés akkor térülhet meg, ha pontosan ismerjük az adott piacon megcélzott vevői kör igényeit és a műszaki követelményeket. Ha valaki pusztán saját ízlése szerint újítja fel a lakást, könnyen előfordulhat, hogy a beruházás nem azt az eredményt hozza, amit a potenciális vásárlók keresnek.

- jegyezte meg Lakner Katalin.

A professzionális ingatlanfotózás szintén fontos része lehet az értékesítési folyamatnak. A Home Staging Egyesület elnöke úgy véli, a hirdetési fotó sok esetben az első és akár az egyetlen esély arra, hogy egy potenciális vevő egyáltalán megnyissa a hirdetést és időpontot kérjen a megtekintésre. Egy jó állapotú, de rosszul megvilágított, sötét vagy rendetlenül fotózott lakás emiatt már azelőtt elveszítheti az érdeklődők egy részét, hogy személyesen találkoznának vele. Ez kevesebb megtekintéshez, hosszabb értékesítési időhöz és végső soron gyengébb alkupozícióhoz vezethet.

A home staging és a professzionális fotózás ezért szorosan összefügg. A staging megteremti azt az állapotot, amelyet érdemes megmutatni, a jó fotózás pedig ezt az első benyomást közvetíti a potenciális vásárlók felé.

- összegezte Lakner Katalin.

Hozzátette, hogy a home staging jelentősége a jelenlegi piaci környezetben tovább erősödhet. A gyors áremelkedés időszakában sok esetben a gyengébb állapotú lakások is könnyebben találtak vevőt, a kiegyensúlyozottabb piacon azonban a vásárlók több lehetőség közül választhatnak. Ilyenkor előnybe kerülhet az az ingatlan, amely azonnal költözhető, ápolt benyomást kelt, és amelynél a vevőnek nem kell komoly pluszköltségekkel és bizonytalan felújítással számolnia.

A szakember hangsúlyozta: a tulajdonosok hozzáállása is változik. Egyre többen kérnek staging-tanácsadást már az értékesítés előtt, mert tudatosabban készülnek a hirdetésre, és tisztában vannak azzal is, hogy egy hosszú ideje piacon lévő, többször átárazott hirdetés önmagában ronthatja az eladó tárgyalási pozícióját. A jelenlegi piacon ezért nem feltétlenül annak van a legnagyobb előnye, aki a legtöbbet költi a lakására. Sokkal fontosabb lehet, hogy az eladó a rendelkezésére álló összeget olyan beavatkozásokra fordítsa, amelyek látványosan javítják az ingatlan állapotát és bemutathatóságát, miközben nem kerülnek aránytalanul sokba.

Jobban előtérbe kerültek a hibák

A Pénzcentrum megkereste Varga Dezsőt, az OTP Ingatlanpont régióvezetőjét is, aki elmondta 2026-ban már jelentősen fontosabbá vált az ingatlanok megkülönböztethetősége. Mint fogalmazott, általános áresésről ugyan nem lehet beszélni, a piac azonban kiegyensúlyozottabb és szelektívebb lett. A lassulás az értékesítési idők hosszabbodásában és az alkupozíciók változásában is megmutatkozik.

Varga Dezső rámutatott, hogy a hirdetési portálok adatai alapján tovább nőtt a választék, miközben az eladó ingatlanok iránti telefonos érdeklődések száma csökkent. Ennek közvetlen következménye, hogy amikor a vevő több hasonló lakás közül választhat, a kisebb hibák is könnyebben válnak alkuérvvé.

Egy foltos fal, elhasználódott fürdőszoba, kellemetlen szag, zsúfoltság vagy elhanyagolt állapot így már nem egyszerűen felújítási lehetőségként jelenhet meg a vásárló előtt, hanem olyan problémaként, amely miatt alacsonyabb ajánlatot tehet.

A szakember szerint az ingatlan állapota ma elsősorban azért lett fontosabb, mert segíthet elkerülni, hogy a lakás a vevő fejében a „problémás, sok pénzt kell még rákölteni” kategóriába kerüljön. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden, eladás előtt elköltött forint automatikusan visszajön az árban.

A legjobb ár-érték arányt ezért Varga Dezső szerint elsősorban a kisebb, gyorsan elvégezhető munkák adhatják. A festés és a látható hibák kijavítása továbbra is az egyik leghasznosabb beavatkozás lehet. Nem feltétlenül kell az egész lakást kifesteni,

elegendő lehet a foltos,

koszos falak rendbetétele,

a repedések javítása,

a sérült kapcsolók

és konnektorok cseréje,

a hiányzó vagy lógó szegélylécek helyreállítása,

illetve a rossz szilikonozás és kisebb vízszivárgások megszüntetése.

Hasonlóan fontos lehet az alapos takarítás és a lomtalanítás. A növekvő kínálat és a mérséklődő kereslet miatt a vevőknek több lehetőségük van az ingatlanok összehasonlítására, így egy világosabbnak, nagyobbnak és rendezettebbnek tűnő lakás könnyebben kerülhet előrébb a választási szempontok között. A felesleges bútorok, személyes tárgyak és zsúfoltság megszüntetése, a tárolók, az erkély vagy akár a pince rendbetétele, valamint a kellemetlen szagok eltávolítása mind javíthatják az összbenyomást.

Varga Dezső szerint ennek nem feltétlenül az a közvetlen eredménye, hogy magasabb lesz az ingatlan objektív értéke. Inkább arról van szó, hogy a vevő könnyebben elképzeli magát a lakásban, és kisebb eséllyel sorolja azt azonnal a sok felújítást igénylő ingatlanok közé. Egy apró, akár 50 ezer forintból javítható hiba ugyanis a vevő fejében könnyen több százezer forintos bizonytalansággá válhat. Ha azt látja, hogy egy látványos problémát sem javított meg a tulajdonos, további rejtett hibákat is feltételezhet.

A konyha és a fürdőszoba szintén fontos pont, de ezeknél sem feltétlenül a teljes felújítás lehet a legjobb stratégia. A kisebb, célzott frissítések, például egy új csaptelep, tükör vagy világítás, a fugák és szilikonok rendbetétele, a fogantyúk cseréje, illetve egy elhasználódott munkalap vagy WC-ülőke cseréje látványosan javíthat az összképen. A cél ilyenkor nem az, hogy a régi lakásból teljesen új ingatlant alakítsanak ki, hanem hogy megszüntessék azokat a részleteket, amelyek aránytalanul rossz benyomást keltenek.

- jegyezte meg az OTP ingatlanpont régióvezetője.

A nagyobb felújításoknál azonban már könnyen előfordulhat, hogy az eladó többet költ, mint amennyit a piac hajlandó megfizetni. Varga Dezső szerint különösen a teljes prémium konyha- vagy fürdőszoba-felújításnál érdemes óvatosnak lenni. Egy többmilliós beruházásnál ugyanis nem biztos, hogy a vevő hajlandó megfizetni az összes beépített pluszköltséget, főleg akkor, ha a kialakítás nem illeszkedik az ízléséhez vagy a környék ingatlanáraihoz.

Ugyanez igaz lehet a túlzottan egyedi megoldásokra is. Egy erős színvilág, különleges burkolat vagy speciális beépítés megoszthatja a vevőket, miközben a tulajdonos arra számíthatott, hogy éppen ezek teszik majd értékesebbé az ingatlant.

A szakember ezért azt hangsúlyozza, hogy a piac nem a felújítás számláit téríti meg, hanem azt árazza, hogy az ingatlan mennyivel vonzóbb a tényleges versenytársaknál.

Az eladás előtti költésről emiatt nem lehet minden ingatlanra érvényes szabályt felállítani. A néhány százezer forintos ráfordítás akkor lehet indokolt, ha a lakás első benyomása gyenge, több könnyen javítható hibája van, sötét vagy zsúfolt, esetleg a közvetlen versenytársak látványosan jobb állapotban vannak. Nem feltétlenül érdemes viszont komoly összeget fordítani olyan teljes felújításra, amelyet a vevő várhatóan úgyis saját ízlése szerint alakítana át, vagy amelynek költségét a környék árszintje már nem tudja beárazni.

A lassuló piacon tehát nem az a kérdés, hogy mennyit lehet még rákölteni egy lakásra, hanem az, hogy mely beavatkozással lehet a legkisebb összegből a legnagyobb változást elérni. Varga Dezső szerint azok a tulajdonosok lehetnek kedvezőbb helyzetben, akik ezt még a hirdetés feladása előtt átgondolják, és nem akkor próbálnak javítani az ingatlanon, amikor már hetek óta nincs komoly érdeklődő, vagy a vevők sorra az állapotra hivatkozva alkudnak

- mondta a szakember.

Érzékenyebbé váltak a vevők

A lakásárak emelkedésének lassulásával egyre fontosabbá válhat, hogy az ingatlan mennyire tud kitűnni a kínálatból. A korábbi, gyorsan dráguló időszakban a vevők sokszor kevésbé voltak érzékenyek egy lakás állapotára, most azonban több lehetőség közül választhatnak, így a kisebb hibák is könnyebben alkualappá válhatnak.

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint az ingatlan állapota és megjelenése lényegesen fontosabbá vált. Gyors drágulás idején a vevők versenyeznek egymással, ezért sokszor a hiányosabb állapotot is elfogadják, míg egy lassuló, kiegyensúlyozottabb piacon több hasonló ingatlant tudnak egymás mellett megnézni. Ilyenkor a döntést gyakran az is meghatározza, melyik lakás hat „készen, gondozottan” a megtekintésen.

A szakember szerint a 2025-ös és 2026-os piaci tapasztalatok azt mutatják, hogy a vevők érzékenyebbé váltak a műszaki állapotra. A jó állapotú lakások ára több szegmensben stabil maradt, egyes területeken pedig mérsékelten emelkedett, miközben a túlárazott vagy elhanyagolt ingatlanok egyre nehezebben találnak vevőt. Egy foltos fal, elhasználódott fürdőszoba, kellemetlen szag vagy zsúfoltság ezért már nem egyszerűen felújítási lehetőségként jelenhet meg, hanem olyan hibaként, amelyre a vásárló azonnal alkupozíciót építhet.

Szegő Péter úgy látja, hogy az eladás előtti felkészítésnél a legjobb ár-érték arányt néhány egyszerű beavatkozás adhatja.

Első helyen az alapos rendrakást, szelektálást és a felesleges tárgyak eltávolítását említi. Ennek költsége gyakorlatilag nulla lehet, mégis jelentősen javíthatja a lakás térérzetét és az első benyomást.

Hasonlóan fontos lehet a frissítő festés és a kisebb kozmetikai javítások elvégzése. A falakon lévő foltok, repedések és elhasználódott felületek eltüntetése rendezettebbé teheti az ingatlant, miközben nem igényel olyan nagyságrendű beruházást, mint egy teljes körű felújítás.

A harmadik területként a világítás és az úgynevezett illat- és légtérélmény javítását emeli ki a Duna House vezető elemzője. A megfelelő természetes fény kihasználása, a sötétebb helyiségek jobb megvilágítása, az elavult fényforrások cseréje, valamint az alapos szellőztetés szintén javíthatja a lakásról kialakuló összképet. Ezek már egy egyszerűbb home staging alapcsomag részének is tekinthetők.

A felújításnál ugyanakkor érdemes különválasztani azt, hogy melyik helyiség mennyit számít a vevői döntésben. Ha tényleges felújításra kerül sor, a konyha és a fürdőszoba adhatja a legnagyobb megtérülést, ezek ugyanis a legdrágábban korszerűsíthető helyiségek. Ha viszont nem felújítás, hanem az ingatlan bemutatása a cél, a nappali kerülhet előtérbe, mivel jellemzően ez a legnagyobb és legtöbbet mutatott tér. A rend és a tisztaság közben minden helyiségben alapkövetelmény.

A nagyobb beruházásoknál már jóval bizonytalanabb lehet a megtérülés. Szegő Péter szerint különösen a nagy értékű, egyedi ízlésre épülő luxusfelújításoknál érdemes óvatosnak lenni. Egy dizájnbútorokkal kialakított prémium konyha vagy különleges burkolatokkal felújított fürdőszoba nem feltétlenül találkozik a következő vevő ízlésével, ezért a teljes ráfordítás nem biztos, hogy megjelenik az eladási árban.

Ugyanez igaz lehet a teljes körű, komplex generálkivitelezésre is. A magas kivitelezési költségek mellett a piac nem minden esetben hajlandó maradéktalanul megfizetni a felújítás teljes bekerülési értékét. A szakember a túlzottan egyedi kertészeti vagy wellnessfejlesztéseket sem tartja feltétlenül jó eladási célú beruházásnak. Egy medence vagy szauna például egy kisebb lakásnál vagy háznál plusz érték helyett akár magasabb fenntartási költséget is sugallhat.

Az energetikai korszerűsítésnél szintén a mérték lehet döntő. Egy részlegesen elvégzett korszerűsítés önmagában nem feltétlenül hozza vissza a ráfordítást, a vevő számára akkor válhat igazán értékessé, ha érzékelhetően alacsonyabb fenntartási költséggel jár

- hangsúlyozta Szegő Péter.

Hozzátette, a jelenlegi piaci környezetben ezért általában jobban járhat az az eladó, aki néhány százezer forintot fordít az ingatlan célzott felkészítésére, mint az, aki változatlan állapotban kínálja eladásra a lakást, majd egy nagyobb alkuval szembesül. Az alku ugyanis könnyen jóval meghaladhatja a rendrakás, festés és kisebb javítások költségét.

A felkészítés ráadásul nemcsak az ár miatt lehet fontos, hanem az értékesítés gyorsasága miatt is. A Duna House vezető elemzője nemzetközi tapasztalatokra hivatkozva azt mondja, hogy a felkészített ingatlanok esetében a vevői ajánlatok átlagosan 38-40 százalékkal magasabbak lehetnek a hasonló, de nem felkészített ingatlanokhoz képest, az értékesítési idő pedig 50 százalékkal is rövidebb lehet. Ezek nem magyar piaci átlagok, hanem nemzetközi tapasztalatok, ezért a hazai eladók számára inkább irányadó nagyságrendként kezelhetők.

A lassuló piacon a vevőnek több lehetősége van, ezért a megfelelően bemutatott, rendezett és jó állapotú ingatlan könnyebben kerülhet előnybe. A cél így nem feltétlenül az, hogy az eladó mindenáron felújítsa a lakást, hanem az, hogy megszüntesse azokat a hibákat, amelyek miatt a vásárló rögtön engedményt próbál kérni.