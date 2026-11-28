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Megbénította a közlekedést a viharos hóátfúvás: utakat kellett lezárni Magyarországon, Vitézy Dávid is megszólalt
Az erős szél miatt országszerte hóátfúvások nehezítik a szombati közlekedést. A legsúlyosabb a helyzet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ahol a télies útviszonyok miatt már útlezárásra is szükség volt.
Az elmúlt napok havazását követően a viharos szél több helyen is az utakra hordta a havat. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a Magyar Közút munkatársai folyamatosan, hómarókkal dolgoznak a legkritikusabb helyzetben lévő borsodi térség útjainak megtisztításán.
Az Útinform reggeli jelentése alapján a zord időjárás miatt teljesen lezárták a Miskolcot Bükkszentkereszttel összekötő 2519-es út egy hat kilométeres szakaszát a 12. és a 18. kilométerszelvény között. A korlátozás idején a forgalmat Lillafüred felé terelik.
A miniszter arra kérte a sofőröket, hogy a gyorsan változó, kiszámíthatatlan útviszonyok miatt a megszokottnál is nagyobb óvatossággal vezessenek, nyári gumival pedig semmiképp se induljanak útnak. Az aktuális lezárásokról és forgalmi akadályokról utazás előtt mindenképpen ajánlott az Útinform felületein tájékozódni.
Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MRTV
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