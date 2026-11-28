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Milliárdos botrány az ikonikus hídnál: már az átadáskor baj volt, most kiderült, min spórolt volna a kínai kivitelező
Horvátország méregdrága hídján már az átadás előtt repedések jelentek meg, most milliárdos javítás vár rá. A kínai kivitelező olcsóbban úszta volna meg a helyreállítást.
Komoly vita alakult ki a horvátországi Peljesac-híd javítása körül: a kínai kivitelező a teljes helyreállítás helyett egy jóval olcsóbb védőbevonattal kezelte volna a szerkezeten megjelent repedéseket. A horvát közútkezelő azonban nem fogadta el a megoldást, és ragaszkodott a tartós javításhoz. A munkálatok így csak 2027 tavaszán kezdődhetnek meg, a költségük pedig elérheti a 2,2 milliárd forintot.
A Jutarnji List horvát napilap beszámolója szerint a hidat építő China Road and Bridge Corporation (CRBC) és a Horvát Közutak (HC) hónapokon keresztül nem tudott megegyezni a szükséges javítások módjáról. A kínai vállalat elegendőnek tartotta volna, ha a repedéseket poliuretán védőbevonattal kezelik, a horvát fél viszont a sérült betonréteg eltávolítását és teljes helyreállítását követelte.
A tárgyalások végül akkor gyorsultak fel, amikor a horvát közútkezelő a bankgarancia érvényesítését helyezte kilátásba. A javítás várható költségét 5-6 millió euróra, vagyis hozzávetőleg 1,8-2,2 milliárd forintra becsülik. Mivel a hibák a tízéves garanciális időszak alatt jelentkeztek, a számlát a kínai kivitelezőnek kell állnia.
Már az építkezés alatt megjelentek a repedések
A 2,4 kilométer hosszú Peljesac-hidat 2022 júliusában adták át, azonban a szerkezet mind a hat pillérének külső betonrétegén repedések jelentek meg. Az első hibákat már az építkezés idején észlelték, a mostani beavatkozás célja pedig az, hogy megakadályozzák a szerkezet további károsodását.
A repedéseken keresztül ugyanis a tengervíz és a só elérheti a vasbeton szerkezet acélbetéteit. Ez hosszabb távon korrózióhoz, illetve a betonréteg leválásához vezethet, ezért a horvát fél nem elégedett meg a kínai vállalat által javasolt felületi kezeléssel.
A felek végül abban állapodtak meg, hogy a javítás terveit az eredeti híd szlovén tervezője, Marjan Pipenbaher készíti el. A kivitelezést a horvát Spegra vállalat végzi majd a kínai cég alvállalkozójaként.
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A turisták is megérezhetik a munkálatokat
A javítás a korábban tervezett októberi kezdés helyett 2027 tavaszán indulhat, és akár 2028 nyaráig is eltarthat. A hídon a munkálatok idején sem állítják le a forgalmat, ugyanakkor időszakos korlátozásokra számítani kell. A munkák ütemezésénél a turisztikai szezonra is tekintettel lesznek.
A horvát közútkezelő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a repedések nem érintik a híd teherhordó szerkezetét, így sem a stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik.
A Peljesac-híd Horvátország egyik legjelentősebb közlekedési beruházása volt: az ország déli részét köti össze a többi horvát területtel, így az autósoknak már nem kell áthaladniuk a bosznia-hercegovinai Neum városán, ha Dubrovnik felé utaznak. A híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat összesen 420 millió euróba került, amelynek jelentős részét az Európai Unió finanszírozta.
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