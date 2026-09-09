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Otthon

Kifújt a nagy lakásár-robbanás Magyarországon? Eljött a pillanat, amire vevők ezrei vártak

Pénzcentrum
2026. szeptember 9. 11:34

Augusztusban országosan 0,6 százalékkal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1 százalékkal csökkentek a lakásárak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben folytatódott a lassulás: országosan 11,5 százalékra, Budapesten pedig mindössze 6,7 százalékra szelídült a drágulás üteme. A lakásárak hónapról hónapra lényegében „szitálva stagnálnak”: kisebb emelkedéseket korrekciók követnek, miközben az éves drágulás fokozatosan veszít a lendületéből. A drágulás súlypontja egyre inkább az alacsonyabb árszintű térségek felé tolódik, Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön még 15 százalék feletti az éves áremelkedés.

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Az elmúlt hónapokban látványosan megváltozott a lakáspiaci árak dinamikája és különösen Budapest fogta vissza a tempót. Miközben tavaly nyáron még a fővárosban volt az egyik legjelentősebb drágulás, mára itt jóval visszafogottabbá vált az áremelkedés.

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Az ingatlan.com legfrissebb lakásárindexe szerint augusztusban országosan 0,6 százalékkal nőttek az árak júliushoz képest, Budapesten viszont 0,1 százalékkal csökkentek. Éves összevetésben országosan 11,5 százalékra, a fővárosban pedig mindössze 6,7 százalékra lassult a drágulás tempója.

Országos lakáspiaci árindexek alakulása 2015 és 2026 között. Forrás: ingatlan.comOrszágos lakáspiaci árindexek alakulása 2015 és 2026 között. Forrás: ingatlan.com

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az új adatoka értékelve azt mondta: „Az elmúlt hónapokban egyfajta szitáló stagnálás alakult ki a lakáspiacon: egyik hónapban egy kicsit feljebb mennek az árak, a következőben pedig részben visszakorrigálnak. Összességében tehát hónapról hónapra már alig változik az árszint. Ennek egyik legfontosabb következménye, hogy folyamatosan lassul az éves lakásdrágulás üteme, amit már kezdenek érezni a vevők és az eladók is.” A változás Budapesten különösen látványos. Tavaly augusztusban még 21,5 százalékkal voltak magasabbak a fővárosi lakásárak az egy évvel korábbinál, ez a tempó mostanra a harmadára csökkent.

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Az olcsóbb régiókban nagyobb a tempó

A lakáspiaci dinamika területileg is átalakult. Jelenleg ugyanis azokban a régiókban látható az országos átlagnál nagyobb éves drágulás, ahol a lakásárak még relatíve alacsonyabb szintről indulnak. Észak-Alföldön 15,3, Észak-Magyarországon 15,2 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt. Pest megyében 13,4, Dél-Alföldön 12,6, Nyugat-Dunántúlon 12,5 százalékos volt az éves növekedés. Közép-Dunántúlon 11,5, Dél-Dunántúlon 10,3 százalékos drágulást mutat az ingatlan.com lakásárindexe. Tehát valamennyi régióban bőven a fővárosi feletti drágulásról van szó.

Lakásárak éves változása régiónként 2026 augusztusában. Forrás: ingatlan.comLakásárak éves változása régiónként 2026 augusztusában. Forrás: ingatlan.com

„A havi adatok is alátámasztják a szitáló mozgást: Közép-Dunántúlon például a júliusi 1,3 százalékos csökkenést augusztusban 2 százalékos emelkedés követte, Dél-Dunántúlon a júliusi 1,7 százalékos mínusz után 1,8 százalékos plusz következett. Dél-Alföldön még látványosabb volt a fordulat: a júliusi 2,6 százalékos csökkenés után augusztusban 2,2 százalékkal emelkedtek az árak. Nyugat-Dunántúlon ezzel szemben a júliusi 3 százalékos növekedés után augusztusban 0,1 százalékos csökkenés következett. ” – fogalmazott Balogh László.

Alig mozdultak szeptemberben a lakásárak

A szeptember elején kínálati árak szintén a lakáspiac stabilizálódásáról árulkodnak. Budapesten a használt lakások és házak medián négyzetméterára 1,41 millió forint volt, szinte pontosan ugyanannyi, mint az augusztus eleji 1,41 millió forint. A megyeszékhelyeken pedig 881 ezerről 877 ezer forintra mérséklődött az átlagos medián négyzetméterár.

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A főváros legdrágább városrészeiben, az I., a II., a XII. és az V. kerületben 1,77-2,03 millió forint a medián négyzetméterár. A jelentős kínálattal rendelkező XIII. kerületben 1,62 millió, a XI. kerületben pedig 1,64 millió forint volt a medián négyzetméterár szeptember elején.

Eladó használt ingatlanok medián négyzetméterára 2026 szeptemberében. Forrás: ingatlan.comEladó használt ingatlanok medián négyzetméterára 2026 szeptemberében. Forrás: ingatlan.com

A legolcsóbb fővárosi kerületekben jóval alacsonyabb négyzetméterárakkal találkozhatnak a vevőjelöltek. A XXIII. kerületben 949 ezer forint, a XX. és XXI. kerületben is alig több mint 1 millió forint a mediánérték, de a XVIII. kerületre jellemző 1,05 milliós négyzetméterárszint sem sokkal magasabb összeg.

A megyeszékhelyek között továbbra is Debrecen a legdrágább, ahol 1,04 millió forint volt a használt lakóingatlanok medián négyzetméterára. Szegeden 980 ezer, Székesfehérváron 953 ezer forintnál járt ugyanez az érték. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján volt 309 ezer forintos medián négyzetméterárral, Békéscsabán 542 ezer, Miskolcon pedig átlagosan 604 ezer forintért kínálták négyzetméterenként a használt lakóingatlanokat.

Fokozatosan nyeregbe kerülhetnek a vevők

Balogh László szerint az idei évre jellemző lakáspiaci lassulás már az eladók és a vevők számára is egyre inkább érezhető, ami paradox módon tovább fékezi az ingatlanpiac tempóját. A lakásvásárlóknak egyre kevésbé kell kapkodniuk, és a következő időszakban sem látható semmi olyan piaci vagy szabályozási változás, ami újabb keresleti hullámot indítana be. „A jelenlegi helyzet alapján az idei második félévben tapasztalt visszafogott tempóra számíthatunk 2027-ben is. A tavalyi 150 ezer adásvétel után Idén 130-140 ezer tranzakcióra kerülhet sor, és hasonló forgalomra számíthatunk 2027-ben is. Ezzel együtt a lakásárak drágulási üteme folyamatosan csökken, ami a jövedelmek növekedésével minimálisan javíthatja a lakásárak megfizethetőségét a vevők számára.” – értékelte a helyzetet az ingatlan.com szakértője.
Címlapkép: Getty Images
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