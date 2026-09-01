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Tömegével ragadnak be a lakások Budapesten: meglepő, melyik megyékben indult be most a roham
Idén augusztusban több mint 40 százalékkal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti kereslet éves összevetésben, elsősorban a rendkívül erős, szinte példátlan bázishatás miatt. Tavaly augusztusban ugyanis több éves rekord dőlt meg az Otthon Start Program bejelentésének hírére. Júliushoz képest is 4,8 százalékkal csökkent a telefonos érdeklődések száma, de több megyében – köztük Békésben, Zalában és Tolnában – élénkülés látható. A kínálati oldalon is visszafogottabb lett az augusztus: 10,3 százalékkal kevesebb eladó lakóingatlant hirdettek meg, mint júliusban, éves alapon pedig 14,8 százalékos volt a friss kínálat csökkenése. A teljes választék azonban így is 148 ezer eladó lakás és ház hirdetéséből áll, ami tavalyhoz képest 12 százalékos bővülést mutat. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egyre több olyan lakás ragad be a piacon, amit a kereslet már nem tud felszívni.
Nagyot fordult a lakáspiac egy év alatt. Tavaly augusztusban az Otthon Start Program (OSP) bejelentése és közelgő indulása jelentős pluszkeresletet hozott. Ezzel szemben az egyéves évfordulóra azonban lényegében eltűnt ez a rendkívüli hatás az ingatlan.com friss elemzése szerint. Idén augusztusban országosan 41 százalékkal kevesebb, összesen 232 ezer érdeklődés érkezett az eladó lakóingatlanokra, mint egy évvel ezelőtt. A legnagyobb éves visszaesés a fővárosban és a megyeszékhelyeken következett be: Budapesten 44, a megyeszékhelyeken 43 százalékos volt a csökkenés. A községekben ennél jóval kisebb, 31 százalékos volt a kereslet visszaesése.
„Az éves összevetésben látható jelentős keresletcsökkenés nem elsősorban lakáspiac hirtelen gyengülését jelzi, hanem a tavaly augusztusi rendkívül magas bázis következménye. Az Otthon Start Program bejelentése egy éve olyan vevőket is a piacra terelt, akik eredetileg későbbre tervezték a vásárlást. Ehhez képest az idei augusztusi adatok már egy jóval konszolidáltabb és visszafogottabb piacot mutatnak” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Több megye is szembement az országos trenddel
Bár az éves adatok jelentős változásokról árulkodnak, a júliushoz viszonyított számok jóval kisebb változásokat mutatnak. Országosan 4,8 százalékkal mérséklődött a kereslet egy hónap alatt. A lakások iránti érdeklődés 5,9 százalékkal, a házaké 4 százalékkal csökkent. Az országon belül azonban továbbra is markáns eltérések láthatóak. Öt vármegyében még élénkült is a kereslet: Békésben 8, Zalában és Tolnában 7, Jász-Nagykun-Szolnokban 5, Veszprémben pedig 3 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett eladó lakóingatlanokra, mint júliusban. Budapesten ezzel szemben 5 százalékkal csökkent a kereslet havi szinten.
Az egyes ingatlantípusok között is látványos eltérések alakultak ki. Békés vármegyében például a lakások iránti érdeklődés közel 30 százalékkal, Nógrádban több mint 44 százalékkal nőtt júliushoz képest. Ezzel szemben Csongrád-Csanádban a lakások kereslete több mint 28 százalékkal esett vissza.
Kevesebb frissen eladó lakás került a piacra
A kínálati oldalon még markánsabban jelentkezett a lanyhulás. Augusztusban országosan 10 százalékkal kevesebb eladó lakóingatlant hirdettek meg a tulajdonosok és közvetítők, mint júliusban. Az egy évvel korábbihoz képest 15 százalékkal csökkent az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma.
A legtöbb vármegyében havi és éves összevetésben egyaránt csökkent a hirdetésfeladási kedv. Budapesten 14 százalékkal kevesebb új hirdetés jelent meg, mint júliusban, a tavaly augusztusihoz képest pedig 16 százalékos volt a visszaesés. Havi szinten Vasban 24, Veszprémben 22, Baranyában pedig 19 százalékkal csökkent a friss kínálat.
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Ugyanakkor ezen az oldalon is akadtak kivételek is: Győr-Moson-Sopron megyében havi szinten 5,4 százalékkal, Nógrádban pedig 0,3 százalékkal több új eladó lakóingatlan jelent meg a piacon. Éves összevetésben Komárom-Esztergom lógott ki a sorból, ahol 5 százalékkal nőtt az újonnan meghirdetett lakóingatlanok száma.
A friss kínálat csökkenésének ellenére a teljes választék éves összevetésben 12 százalékkal bővült és már 148 ezer eladó lakásból és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egyre több olyan lakás ragad be a piacon, amit a kereslet már nem tud felszívni.
A friss adatok összességében egy, a tavalyi rendkívüli időszak után normalizálódó piac képét mutatják. „A drámainak tűnő augusztusi keresletcsökkenés mögött nem csak az áll, hogy az Otthon Start tavalyi bejelentése magasra tette a lécet, hanem a nyári időszak hagyományos visszafogottsága is visszaköszön benne. Az idei ősz már sokkal tisztább képet adhat arról, hogy az Otthon Start első évének lezárulta után milyen keresleti szint tekinthető tartósnak a hazai lakáspiacon” – fogalmazott az ingatlan.com szakértője.
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