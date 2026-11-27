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Kongatják a vészharangot: riasztóan nő a szifilisz esetszáma Magyarországon, már az újszülöttek sincsenek biztonságban
A drasztikusan emelkedő esetszámok és a veleszületett megbetegedések aggasztó megugrása miatt januártól szifiliszszűrő- és kezelő pilotprogramot indít az Országos Népegészségügyi Intézet. Míg 2020-ban még ezer alatt volt az éves esetszám, idén már 2600 fertőzöttet regisztráltak.
Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint a fertőzések száma exponenciálisan nő. A statisztikák folyamatos romlást mutatnak, hiszen míg 2020-ban mindössze 700, 2023-ban 1157, 2024-ben pedig 1503 esetről tudtak a hatóságok, addig tavaly már 2053 fertőzöttet vettek nyilvántartásba. A növekedési trend idén is folytatódott, 2026 első kilenc hónapjában ugyanis 2116 esetet rögzítettek, ami meredek emelkedést jelent a tavalyi év azonos időszakának 1412 fertőzéséhez képest.
Különösen riasztó a veleszületett szifilisz terjedése, mivel az idei év első kilenc hónapjában 104 ilyen esetet jelentettek, ami több mint háromszorosa a tavaly mért 33-nak.
A megelőzést nehezíti a betegség hosszú lappangási ideje, a fertőzés ugyanis sokáig tünetmentes maradhat, ám a hordozók ez idő alatt is tudtukon kívül továbbadhatják azt.
A megbetegedések területi eloszlása egyenetlen, a lakosságarányos adatok alapján idén Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye számít a leginkább érintettnek.
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A szifilisz baktérium okozta, szexuális úton terjedő betegség, amely megfelelő óvszerhasználattal megelőzhető, az időben felismert esetek pedig antibiotikummal – jellemzően penicillininjekcióval – eredményesen gyógyíthatók.
Mivel a felismerést a hosszas tünetmentesség akadályozza, a terjedés megállításához elengedhetetlen a szűrés, valamint a szexuális partnerek felkutatása és vizsgálata. Az ONI új programjának célja éppen az, hogy a helyi lakosság közvetlen elérésével, szervezett teszteléssel és a gyógyszeres kezelés azonnali biztosításával hatékonyan szorítsa vissza a fertőzést.
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