A drasztikusan emelkedő esetszámok és a veleszületett megbetegedések aggasztó megugrása miatt januártól szifiliszszűrő- és kezelő pilotprogramot indít az Országos Népegészségügyi Intézet. Míg 2020-ban még ezer alatt volt az éves esetszám, idén már 2600 fertőzöttet regisztráltak.

Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint a fertőzések száma exponenciálisan nő. A statisztikák folyamatos romlást mutatnak, hiszen míg 2020-ban mindössze 700, 2023-ban 1157, 2024-ben pedig 1503 esetről tudtak a hatóságok, addig tavaly már 2053 fertőzöttet vettek nyilvántartásba. A növekedési trend idén is folytatódott, 2026 első kilenc hónapjában ugyanis 2116 esetet rögzítettek, ami meredek emelkedést jelent a tavalyi év azonos időszakának 1412 fertőzéséhez képest.

Különösen riasztó a veleszületett szifilisz terjedése, mivel az idei év első kilenc hónapjában 104 ilyen esetet jelentettek, ami több mint háromszorosa a tavaly mért 33-nak.

A megelőzést nehezíti a betegség hosszú lappangási ideje, a fertőzés ugyanis sokáig tünetmentes maradhat, ám a hordozók ez idő alatt is tudtukon kívül továbbadhatják azt.

A megbetegedések területi eloszlása egyenetlen, a lakosságarányos adatok alapján idén Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye számít a leginkább érintettnek.

A szifilisz baktérium okozta, szexuális úton terjedő betegség, amely megfelelő óvszerhasználattal megelőzhető, az időben felismert esetek pedig antibiotikummal – jellemzően penicillininjekcióval – eredményesen gyógyíthatók.

Mivel a felismerést a hosszas tünetmentesség akadályozza, a terjedés megállításához elengedhetetlen a szűrés, valamint a szexuális partnerek felkutatása és vizsgálata. Az ONI új programjának célja éppen az, hogy a helyi lakosság közvetlen elérésével, szervezett teszteléssel és a gyógyszeres kezelés azonnali biztosításával hatékonyan szorítsa vissza a fertőzést.