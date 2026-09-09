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Közelkép a lefolyóról, miközben víz folyik a konyhai csapból
Otthon

Időzített bomba ketyeg rengeteg magyar otthonban: ha ezt a fura hangot hallod, azonnal gyanakodj a legrosszabbra

Pénzcentrum
2026. szeptember 9. 06:30

Nem minden furcsa hang miatt kell azonnal szerelőt hívni, vannak azonban olyan zajok, amelyeket jobb komolyan venni. A folyamatos vízfolyásra emlékeztető hang, a zúgó lámpa, a gázkészülék melletti sziszegés vagy a bugyogó vécé komoly problémát is jelezhet, és akár jelentős károk előjele lehet.

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A csöpögő csap, a nyikorgó padló vagy a furcsán zúgó radiátor sokszor egyszerűen csak kellemetlen zaj, amit az ember egy idő után megszokik. Vannak azonban olyan hangok is, amelyek komolyabb problémára, akár víz- vagy gázszivárgásra, elektromos hibára vagy egy közelgő csőtörésre figyelmeztethetnek.

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A HuffPost által megszólaltatott otthoni karbantartási szakértők szerint érdemes megtanulni megkülönböztetni a bosszantó zajokat a valódi vészjelzésektől.

Ha úgy hallod, mintha folyamatosan folyna a víz

Az egyik legfontosabb figyelmeztető jel a folyamatos vízfolyásra emlékeztető hang. Ez arra utalhat, hogy valahol a rendszerben akkor is áramlik a víz, amikor annak nem kellene.

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Courtney Klosterman, a Hippo ingatlanbiztosító otthonokkal foglalkozó szakértője szerint a vízkárok a lakástulajdonosok egyik leggyakoribb és legdrágább biztosítási káreseményei közé tartoznak. Ráadásul sok esetben a problémák megelőzhetők lennének, ha időben észlelik a szivárgást.

Ha ilyen hangot hallunk, érdemes ellenőrizni például a mosogató, a fürdőszoba és más vízvezetékek környékét, nincs-e valahol összegyűlt víz. A tetőt is célszerű megvizsgálni, különösen viharos időjárás után.

A vízóra is fontos árulkodó jel lehet. Kelly Ireland philadelphiai vízvezeték-szerelő szerint ha minden csapot elzártunk, mégis mozog a vízóra, az aktív szivárgásra utalhat. A mérő ugyanis már egy apró, folyamatos csöpögést is érzékelhet.

Gyanúsan zúg a lámpa? Ne legyints rá

A villanykapcsoló vagy a lámpatest felől érkező búgó, zizegő hangot sem érdemes automatikusan természetesnek venni.

Katie Whitaker, a New York-i Handyma’am lakásjavító vállalkozás alapítója szerint a megfelelően beszerelt lámpának és fényerőszabályzónak alapvetően nem kellene zajt produkálnia. Bár bizonyos LED-es fényforrások és dimmerek enyhén zúghatnak, a szokatlan vagy erősödő hang elektromos problémát is jelezhet.

Előfordulhat, hogy egyszerűen nem megfelelő teljesítményű izzó került a lámpába, de komolyabb elektromos hiba is állhat a háttérben. Ezért ha a zaj nem szűnik meg az izzó cseréje után, érdemes villanyszerelőt hívni.

A szakértők szerint elektromos problémánál különösen nem érdemes megvárni, amíg füstöt vagy tüzet látunk: már az első gyanús jel is elegendő ok lehet az ellenőrzésre.

A gázkészülékek mellett hallott sziszegés már vészjelzés lehet

A konyhában hallható sziszegő vagy sípoló hangot viszont még kevésbé szabad figyelmen kívül hagyni, ha gázzal működő készülék közeléből érkezik.

Klosterman szerint egy nagyobb gázszivárgás akár sípoló hangot is okozhat, és komoly tűzveszélyt jelenthet. Ilyen esetben a legfontosabb, hogy azonnal elhagyjuk az ingatlant, és a családtagjainkat is magunkkal vigyük.

Távozás közben nem érdemes villanykapcsolókat vagy más elektromos eszközöket megérinteni.

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Ireland szerint a kisebb gázszivárgást viszont nem feltétlenül lehet hallani. Ilyenkor inkább a jellegzetes szag lehet az első figyelmeztetés.

Az elektromos készülékeknél szintén fontosabb lehet a szag, mint a hang. Az égett, megolvadt műanyagra emlékeztető szag például túlmelegedésre utalhat, ami a készülékben vagy a konnektorban is komoly károkat okozhat.

A csöpögő csapból nagyobb baj is lehet

Egy csöpögő csap miatt aligha kell azonnal pánikba esni, de az sem jó ötlet, ha hónapokig nem foglalkozunk vele. A meghibásodott csapbetét miatt kialakuló apró szivárgás idővel egyre erősebb lehet. A néhány másodpercenkénti csepegésből folyamatos csordogálás, majd vízsugár válhat.

Ennek nemcsak a vízszámla láthatja kárát. A folyamatos szivárgás a csapot is tovább károsíthatja, így ami kezdetben egy viszonylag egyszerű csapbetétcsere lett volna, később akár a teljes szerelvény cseréjéhez vezethet.

Ha bugyog a vécé, lehet dugulás

Talán az egyik legfurcsább, mégis fontos figyelmeztető hang, amikor a vécé lehúzás után gurgulázni, bugyogni kezd.

Ireland szerint ez arra utalhat, hogy a lefolyó részben eldugult, ezért a víz nehezebben tud távozni. Az is előfordulhat, hogy a lefolyórendszer szellőzése nem megfelelő, pedig a megfelelő légáramlás elengedhetetlen ahhoz, hogy a víz megfelelően le tudjon folyni.

Ha dugulás áll a háttérben, a probléma idővel rosszabbodhat, és végül akár a vécé túlcsordulásához is vezethet.

A szellőzési problémák javítása ráadásul nem mindig egyszerű. Előfordulhat, hogy a falat is meg kell bontani a megfelelő szellőzővezeték kialakításához, ami már jelentős kiadással járhat.

Éppen ezért a szakértők szerint akkor sem érdemes legyinteni a bugyogó vécére, ha egyébként még rendesen le lehet húzni. Egy vízvezeték-szerelő gyorsan meg tudja állapítani, hogy egyszerű dugulásról van-e szó, vagy komolyabb probléma kezdődött el a rendszerben.

A lényeg: nem minden furcsa hang jelent azonnali veszélyt, de vannak olyan zajok, amelyeknél nem érdemes megvárni, amíg a probléma látványosan is megmutatkozik. Egy időben észlelt szivárgás vagy elektromos hiba sok esetben jóval olcsóbban javítható, mint egy később kialakuló komoly káresemény.
Címlapkép: Getty Images
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