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Hatalmas fordulat a magyar lakáspiacon: erre senki nem számított, mi okozza az olcsósodást?
A megtorpanás hátterében az ingatlanok jelentős túlértékeltsége, az alternatív befektetések – például a tőzsde – vonzóbbá válása, valamint a bővülő kínálat és az összetételhatás áll. Bár a hitelkamatok mérséklődése és a béremelkedés újra élénkítheti a keresletet, a jelenlegi piaci mutatók alapján egyelőre nem várható újabb drasztikus árugrás - jelentette a Telex.
Megtört a hazai lakáspiacon évek óta tartó drágulási hullám, hiszen 2026 első negyedévében – ritkán látott fordulatként – csökkentek a lakásárak. Bár a lakásárak emelkedését az elmúlt időszakban számos tényező fűtötte – a szűkös kínálat, az emelkedő építőipari költségek, a befektetési célú vásárlások, valamint az Otthon Start program –, az idei év eleje váratlan fordulatot hozott.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2026 első negyedévében a lakásárak átlagosan 2,2 százalékkal csökkentek az előző negyedévhez képest. Az éves drágulás üteme is jelentősen, 8,6 százalékra lassult a korábbi 21,9 százalékról. Ez a visszaesés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a hazai lakáspiacon hagyományosan az első negyedév szokott a legerősebb lenni a drágulás szempontjából. Idén év elején azonban a használt lakások ára 2,8, míg az új építésűeké 0,3 százalékkal mérséklődött.
A ritkaságszámba menő árcsökkenés több okra vezethető vissza. A legfontosabb tényező a piac jelentős túlértékeltsége, a jegybank jelentése szerint ugyanis a hazai lakások 2025-ben országos átlagban már 22,5 százalékkal voltak túlárazva. Ennek hatására a tranzakciók száma is drasztikusan, 18 százalékkal esett vissza idén év elején az egy évvel korábbihoz képest. Emellett a befektetők figyelme más piacok felé fordult.
Míg a tavalyi évet megelőzően az állampapírokból kiáramló tőke még az ingatlanpiacot pörgette, a részvénypiac tavalyi szárnyalása – a BUX-index 40 százalékos növekedése – sokkal vonzóbb alternatívát kínált a magas árakkal küzdő lakáspiacnál. Az ingatlanbefektetések megtérülését ráadásul a stagnáló, helyenként enyhén mérséklődő albérletárak is rontották. A kínálat eközben bővülni kezdett az új építések beindulásával, a választások előtti bizonytalanság és a beígért bérlakásépítési programok pedig kivárásra ösztönözték a vevőket.
Az átlagárak csökkenésében komoly szerepet játszik az úgynevezett összetételhatás is. Amikor a lakosságnak kevesebb elkölthető forrása van, nemcsak a kereslet esik vissza, hanem a tranzakciók a kisebb alapterületű, kevésbé korszerű és olcsóbb ingatlanok felé tolódnak el. Ez a megváltozott vásárlói magatartás már 2025 végén és 2026 elején tisztán megfigyelhető volt, és egyértelműen lefelé húzza a hazai átlagárakat. Mivel a vevői szokások átalakulása jellemzően előrejelzi az ártrendeket, ez a mutató jelenleg is azt jelzi, hogy a közeljövőben nem érdemes hirtelen, nagyarányú áremelkedésre számítani.
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A piac jövőbeli alakulását jelenleg ellentétes erők befolyásolják. Makrogazdasági oldalról a dinamikus béremelkedés és a jegybanki kamatcsökkentések nyomán olcsóbbá váló lakáshitelek elméletileg élénkíthetik a keresletet. Ezt a hatást felerősítheti, ha a vevők az Otthon Start program esetleges kivezetésétől tartva előrehozzák a vásárlásaikat, vagy ha a geopolitikai bizonytalanságok miatt a tőke ismét az ingatlanok felé áramlik.
Másfelől viszont a kiadott építési engedélyek növekvő száma és az esetlegesen elinduló állami bérlakásprogramok folyamatosan bővítik a kínálatot, ami stabilizáló, fékező hatással van az árakra. Bár az éves szintű árcsökkenés hosszú távon ritka Magyarországon, a befektetők számára a jövőben a legfőbb kérdés már nem pusztán az áremelkedés mértéke lesz, hanem az, hogy az ingatlanok hozama és kockázata miként tud versenyezni a többi befektetési formával.
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