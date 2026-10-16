Nyugdíj utalás 2026 november: itt a hivatalos novemberi nyugdíj utalási dátum - Kisebb összeg érkezhet a vártnál?

A Magyar Államkincstár által közzétett hivatalos folyósítási dátumok szerint 2026-ban is a legtöbb hónapban 12-én utalják a nyugdíjakat. Nem lesz kivétel ezalól a novemberi nyugdíj utalás sem. Főszabály szerint ugyanis a hónap 12. napján akkor utalnak a nyugdíjasoknak, ha az munkanapra esik. Amennyiben pedig 12-e az adott hónapban hétvégére vagy ünnepnapra esne, hamarabb is érkezhet a nyugdíj. Novemberben 12-e csütörtökre esik, így a nyugdíj aznap érkezik. Fontos, hogy aki a korábbi évekhez hasonlóan nyugdíjemelésre számítana novemberben, annak idén csalódnia kell.

A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2026-ban is a legtöbb hónapban 12-én utalják majd a nyugdíjakat. A főszabály szerint ugyanis mindig a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak. 2026-ban az utalási naptár szerint négy alkalommal nem az adott hónap 12. napján érkezik a nyugdíj, hanem korábban. Az első ilyen hónap az április volt, ezt követte a július, majd szeptember, és az utolsó kivétel december lesz. Novemberben viszont a megszokott rend szerint érkezik a nyugdíj utalás.

A 2026. novemberi nyugdíj utalás időpontja: mikor lesz nyugdíj utalás novemberben?

A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2026. november 12-én utalják a novemberi nyugdíj összegét.

Lesz-e nyugdíjemelés vagy nyugdíjprémium 2026 novemberben?

Az utóbbi években szinte rendre érkezett valamilyen plusz összeg novemberben a nyugdíjasoknak: hol utólagos nyugdíjemelés az infláció alakulásának tükrében, hol pedig nyugdíjprémium a GDP alakulásának tükrében. 2021-ben például úgy hasított a gazdaság, hogy egységesen plusz 80 ezer forintot kaptak az idősek nyugdíjprémium címén. Azonban az, aki 2026-ban is számítana a novemberi nyugdíjkorrekcióra, vagy -prémiumra, csalódni fog.

2026 januárjában ugyanis 3,6 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, amiről még 2025 októberében hozott döntést a kormány. 2025-ben ugyanis még arra számítottak, hogy idén 3,6%-os lesz az infláció, ezért ennyivel kompenzálták előre az időseket. Ehhez képest az első 9 hónapban együttvéve - mint azt nemrég közölte a KSH - az általános infláció mindössze 1,7%-os volt, a nyugdíjas infláció pedig 1,4%. Egyik sem haladja meg - sőt inkább lényegesen alulmúlja - az év eleji nyugdíjemelés mértékét (erre pedig nincs is kilátás már decemberig), így nem lesz novemberi nyugdíjkorrekció 2026 őszén.

A nyugdíjprémium pedig az a juttatás, amit szintén novemberben fizetett a kormány az időseknek, amennyiben az ország gazdasági teljesítménye meghaladta a 3,5%-ot. Erre utoljára 2022-ben volt példa, azóta közelében sem jártunk ennek a szintnek. Viszont mivel a magyar GDP az utóbbi időben várakozások felett emelkedett, újra felmerülhetett a kérdés, hogy lesz-e nyugdíjprémium 2026-ban. A válasz, hogy 2026-ban sem lesz nyugdíjprémium, mert 3,5%-os növekedést már nem tudunk elérni: a Portfolio elemzői konszenzusa azt mutatja: 1,8 százalékos GDP-növekedés várható 2026-ban. Még a legoptimistább becslés is csak 2,5%-os, tehát a 3,5%-ot meghaladó növekedésre egy szakértő sem számít távolról sem.

Nyugdíj utalások dátuma 2026-ban

2026. évben az alábbi időpontokban kerülnek jóváírásra a bankszámlákon a nyugdíjak és más nyugdíjszerű utalások az adott hónapban:

2026. január: január 12. (hétfő)

2026. február: február 12. (csütörtök)

2026. március: március 12. (csütörtök)

2026. április: április 10. (péntek)

2026. május: május 12. (kedd)

2026. június: június 12. (péntek)

2026. július: július 10. (péntek)

2026. augusztus: augusztus 12. (szerda)

2026. szeptember: szeptember 11. (péntek)

2026. október: október 12. (hétfő)

2026. november: november 12. (csütörtök)

2026. december: december 2. (szerda)

Amennyiben az ellátás postai úton kerül kifizetésre, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított ún. nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.

Hogyan kérhető postai kézbesítés helyett bankszámlára a nyugdíj?

A Magyar Államkincstár (MÁK) a nyugdíjak bankszámlára utalásának igényléséről szóló tájékoztatása szerint a nyugdíjasok számára több előnnyel is járhat, ha nem a postás hozza a nyugdíjat: egyrészt a bankban nem férhet hozzá más a pénzhez, másrészt az utalás azonnal megtörténik, ahogy esedékes. A postai kifizetésre pedig több napot kell várni.

A nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők dönthetnek arról, hogy a postai kifizetés helyett belföldi bankszámlára kérjék ellátásukat. Az erre vonatkozó igényt írásban kell bejelenteni a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak - közölte a MÁK. Fontos feltétel, hogy a folyósítás csak olyan bankszámlára történhet, amely a nyugdíjas saját számlája vagy társtulajdonosa a számlának, tehát rendelkezési joga van felette.

A kifizetési mód megváltoztatását célszerű elektronikus úton, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon előterjeszteni. A kérelem könnyen és gyorsan beadható a magyarorszag.hu portálon, ügyfélkapus bejelentkezést követően - javasolják.

A szükséges nyomtatvány megtalálható a Magyar Államkincstár weboldalán is, a „Nyugdíj/Nyugdíjfolyósítás/A nyugdíj és a nyugdíjakkal azonos módon utalandó ellátások folyósítása” menüpontban a „Kapcsolódó nyomtatványok” között (03. számú nyomtatvány). A kitöltött nyomtatványt vagy az azonos adatokat tartalmazó levelet postai úton az 1820 Budapest postacímre kell megküldeni, személyesen pedig a Budapest XIII. ker., Váci út 73. alatti ügyfélszolgálaton is benyújtható a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz.

A beérkező igények alapján a bankszámlára utalás általában nem a következő kifizetéssel, hanem az azt követő hónaptól kezdődően indul. Az átfutási idő attól is függ, hogy a számlaszám bejelentésének feldolgozásakor a következő havi kifizetések számfejtése lezárult-e már - írták.