Társadalmi egyeztetésen a kormány nyugdíjemelési terve: sok idős magyar a vártnál is nagyobb emelésre számíthat

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a nyugdíjemelési csomag tervezetét, amely az özvegyi nyugdíjakat, a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokat, valamint az árvaellátást is érinti. A minimálnyugdíj 120 ezer forintra emelkedhet, a kisösszegű nyugdíjak pedig az általános, várhatóan 3,1 százalékos emelésen felül további 6–12 ezer forinttal nőhetnek 2027 januárjától.

Társadalmi egyeztetésre küldte a Magyar-kormány a minimálnyugdíj emeléséről, a kisnyugdíjak sávos emeléséről, és egyéb ellátások emeléséről szóló törvénytervezetet és kormányrendelet-tervezetet. A tervezett változtatások 2027. január 1-jén lépnének hatályba, a társadalmi egyeztetés pedig október 16-ig tart.

A jogszabálytervezetek alapján először a várhatóan 3,1 százalékos inflációkövető nyugdíjemelést hajtanák végre, majd ezt követnék a kisösszegű ellátásokra vonatkozó kiegészítő emelések. Az általános nyugdíjemelés végleges mértékét a 2027-es költségvetési törvény határozza majd meg - írja friss hírlevelében dr. Farkas András, a NyugdíjGuru News alapító-főszerkesztője.

Így változnának a legkisebb nyugdíjak

A teljes öregségi nyugdíj minimuma 120 ezer forintra emelkedne. Azoknak, akiknek az ellátása az általános emelés után sem érné el a 108 ezer forintot, a nyugdíját erre az összegre egészítenék ki. A 108 és 125 ezer forint közötti nyugdíjak további 12 ezer forinttal, a 125 és 130 ezer forint közöttiek 10 ezer forinttal, a 130 és 135 ezer forint közöttiek 8 ezer forinttal, míg a 135 és 140 ezer forint közötti ellátások 6 ezer forinttal emelkednének. Az egyes sávokban legalább 137 ezer, 140 ezer, illetve 143 ezer forintos összeget biztosítanának, a 140 és 146 ezer forint közötti nyugdíjakat pedig egységesen 146 ezer forintra egészítenék ki - írja Farkas András.

Az intézkedés a legalább húsz év szolgálati idő alapján megállapított teljes öregségi nyugdíjak mellett a korhatár előtti ellátásokra, a szolgálati járandóságra, a táncművészeti életjáradékra, az átmeneti bányászjáradékra és a saját jogú szövetkezeti járandóságokra is vonatkozna. A 65 év feletti rokkantsági ellátottaknál ugyancsak 120 ezer forintra nőne a minimális ellátás.

A szakértő szerint a nemzetközi nyugdíjmegállapítás alapján folyósított magyar nyugdíjrészeknél az emelést a magyar teheraránynak megfelelően alkalmaznák. A minimálnyugdíj összege 2028-tól az éves nyugdíjemelés mértékével növekedne tovább. Egyelőre ugyanakkor nem egyértelmű, hogy a sávos kiegészítő emeléseket 2028 után is alkalmaznák-e.

Más ellátások is emelkednének

A kisösszegű özvegyi nyugdíjaknál szintén kiegészítő emelést vezetnének be. A 30 százalékos özvegyi nyugdíj minimuma 36 ezer forintra nőne, az érintett ellátások pedig 1800–3600 forinttal emelkednének, legfeljebb 43 800 forintig. A 60 százalékos özvegyi nyugdíjak minimuma 72 ezer forint lenne, a kiegészítő emelés pedig 3600–7200 forint között alakulna, legfeljebb 87 600 forintos összegig - írta hírlevelében a szakértő.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A 65 év alatti rokkantsági és rehabilitációs ellátottak juttatása összesen 10 százalékkal nőne, amely már tartalmazza a várható 3,1 százalékos általános emelést is. Az ellátások számításánál alkalmazott alapösszeg 147 145 forintról 160 ezer forintra emelkedne.

Az árvaellátás minimális összege havi 50 ezerről 60 ezer forintra nőne, majd 2028-tól az éves nyugdíjemeléssel együtt emelkedne tovább. Az időskorúak járadéka, amely nem nyugdíj, hanem szociális ellátás, megduplázódna: a három jogosultsági kategóriában 75 ezer, 88 ezer és 118 ezer forintra emelkedne - tette hozzá.

A kormányzati számítások szerint a minimálnyugdíj, a kisösszegű nyugdíjak és özvegyi nyugdíjak, valamint a rokkantsági és rehabilitációs ellátások emelése összesen 123 milliárd forintba kerülne. Ez a 2027-re várhatóan 7800 milliárd forintos nyugdíjkassza mintegy 1,6 százalékát jelentené. A jogszabálytervezetek társadalmi egyeztetése október 16-ig tart, így a végleges szabályok még változhatnak.