Mozgó vonatról próbálhatott leszállni az az egyetemista lány, aki mindkét lábát elveszítette, és válságos állapotba került a mezőkövesdi vasútállomáson történt balesetben. A térfigyelő kamerák felvételeire épülő belső jelentés szerint az áldozat a már induló szerelvény ajtaját nyitotta ki, a zárómechanizmus pedig nem érzékelte a beszoruló táskapántot.

A közeli autóbusz-állomás kamerái által rögzített felvételekből készült MÁV-jelentés alapján, miután az állomáson a le- és felszállás befejeződött, a jegyvizsgálók megadták az indítási jelzést, majd visszaszálltak a vonatra. Az ajtózárásra figyelmeztető fényjelzés már másodpercek óta villogott, amikor a fiatal nő átrohant a kocsin, és szinte az utolsó pillanatban megnyomta az ajtónyitó gombot - írja a 24.hu.

A szerelvény ekkor már mozgásban volt. Bár az ajtó rövid időre kinyílt, a lánynak nem maradt ideje biztonságosan leszállni. Amikor a szerkezet visszacsukódott, a teste nagy része már az utastéren kívül volt, a táskája pántja azonban beszorult. Mivel a biztonsági rendszer csak legalább két centiméter vastag akadály esetén nyit vissza, az ajtó zárva maradt, a lépcső pedig visszahúzódott az áldozat alól.

A peronon tartózkodók észrevették a tragédiát, a forgalmi szolgálattevő pedig azonnal vörösre állította a jelzőt, és értesítette a mozdonyvezetőt, de a vonat eddigre már elérte a 100 kilométer/órás sebességet. A helyzetet technológiai hiányosságok is súlyosbították, mivel a modern Siemens mozdony visszapillantó tükrök helyett kamerákkal van felszerelve, amelyek menet közben biztonsági okokból nem mutatnak képet. A mozdony mögé sorozott régebbi személykocsik pedig nem rendelkeznek olyan rendszerrel, amely nyitott ajtó esetén automatikusan megfékezné a vonatot.

Az ügyben a nyomozó hatóságok vizsgálják a felelősség kérdését, ennek keretében meghallgatják a szolgálatot teljesítő jegyvizsgálókat, a mozdonyvezetőt és az indítást jóváhagyó forgalmi szolgálattevőt is. Vitézy Dávid közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy a hatósági eljárás lezárultáig nem bocsátkozik találgatásokba.