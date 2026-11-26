Súlyos kukoricahiánnyal küzd a magyar agrárium és az élelmiszeripar a 2026-os extrém aszály miatt, a hiányzó mennyiség pótlása pedig elengedhetetlen a további áremelkedések és a termékhiány elkerülése érdekében. Bár a legutóbbi miniszterelnöki tárgyalások alapján az ukrán import jelentené a legkézenfekvőbb megoldást, a belpolitikai megosztottság és a hazai gazdák ellenállása egyelőre gátolja a piacnyitást. Mindeközben a hazai feldolgozóipar és az állattartók túlélése a tét, az előrejelzések szerint pedig Magyarország a jövőben tartósan behozatalra szorul majd - számolt be a Telex.

Kedden Kárpátalján tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, a találkozó egyik kiemelt témája pedig az ukrán kukoricaimport volt. Zelenszkij jelezte, hogy az alacsonyabb idei hozamok ellenére Ukrajna képes lenne szállítani Magyarországnak. Erre a mennyiségre hazánknak égető szüksége is lenne, mivel a probléma messze túlmutat a mezőgazdaságon, és az alapanyaghiány már az egész magyar élelmiszeripart, így a hús- és tejtermelést, valamint a feldolgozóipart is veszélyezteti.

A helyzet európai szinten is drámai. A klímaváltozás és a hőség miatt az Európai Unió kukoricatermése 2026-ban húszéves mélypontra, 50,2 millió tonnára zuhant, ami rekordméretű, 23,5 millió tonnás importigényt generál. A magyar adatok szintén kritikusak, hiszen idén mindössze 1,4-1,5 millió tonna kukorica termett, miközben a belső igények kielégítéséhez legalább 1,7-2 millió tonna behozatalára lenne szükség. A Gabonaszövetség szerint ebből 800 ezer tonna beszerzése jelenleg is megoldatlan. Bár a környező országokban lenne szabad árualap, a logisztikai és vasúti kapacitások szűkössége miatt ezek megszerzéséért éles verseny folyik a nyugat-európai államokkal.

Klasszikus kereslet-kínálati feszültség alakult ki a piacon, hiszen az iparnak égető szüksége van a kukoricára, Ukrajnának pedig van vasúton mozgatható feleslege, a hazai szabályozás azonban egyelőre tiltja a behozatalt. A háttérben a növénytermesztők, valamint az állattartók és a feldolgozók ellentétes érdekei feszülnek egymásnak. A szántóföldi növénytermesztők a felvásárlási árak letörésétől tartanak, miközben a másik oldal azt hangsúlyozza, hogy a drága takarmány tönkreteszi a magyar állattenyésztést, az alapanyaghiány miatt pedig végtermék sem lesz. A szakmai szervezetek szerint nem lehet a növénytermesztőket úgy védeni az európai versenytől, hogy közben egész ágazatok mennek tönkre.

A kérdés társadalmilag is rendkívül megosztó, amit a politikai hovatartozás erősen befolyásol. Egy idén őszi felmérés szerint a lakosság többsége ellenzi az importot. A fideszes szavazók szinte egyöntetűen elutasítják a behozatalt, leginkább a magyar gazdák védelmére, az áru minőségére és a génmódosítás veszélyeire hivatkozva. A Tisza Párt szavazóinak többsége viszont engedélyezné a piacnyitást, mivel az árak mérséklődését várják tőle, és úgy vélik, a tiltás mögött az előző kormányzat ukránellenes kommunikációja áll. Jól látszik ugyanakkor, hogy a Tisza-kormány egyelőre óvatosan kezeli a kérdést, tartva a lakosságban mélyen rögzült, importellenes üzenetek politikai kockázataitól.

A minőségi aggályok a szakmai adatok alapján nagyrészt alaptalannak tűnnek. Az ukrán kukoricával szembeni félelmeket a korábbi években tudatosan erősítették, miközben a hivatalos vizsgálatok szerint több tízezer ukrán mintából mindössze kettőnél találtak kifogásolni valót. Ezzel szemben a 2026-os aszály miatt a magyar kukorica jelentős része aflatoxinnal fertőzött. Jelenleg a nemzetközi takarmánybiztonsági rendszerek Ukrajnát alacsony, míg Magyarországot magas kockázatú országként sorolják be ebből a szempontból.

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A feldolgozók egy átmeneti, szigorúan ellenőrzött, kvótaalapú importrendszer bevezetésében látják a megoldást, a gazdákat azonban nehéz meggyőzni arról, hogy ez az ő hosszú távú érdeküket is szolgálja. Ha ugyanis a jelenlegi alapanyaghiány miatt a hazai állattenyésztés és feldolgozóipar kapacitások leépítésére kényszerül, a magyar növénytermesztők a jövőben a legbiztosabb belföldi felvevőpiacukat veszíthetik el.

A kilátások ráadásul hosszú távon is borúsak. Szakértők szerint a hazai kukorica vetésterülete jövőre drasztikusan, akár a felére is csökkenhet, ami azt jelenti, hogy Magyarország a korábbi jelentős exportőri pozíciójából végérvényesen tartós importra szoruló országgá válhat.