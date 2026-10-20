Bemondta Kármán András: jön a nyugdíjemelés, átfogó fizetésemelési program is indul Magyarországon

Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter közös sajtótájékoztatón mutatja be a 2027-es költségvetés részleteit. Cikkünkben folyamatosan frissítve követjük a legfontosabb bejelentéseket.

Cikkünk folyamatosan frissül...

Magyar Péter azzal kezdte a 2027-es költségvetés ismertetését, hogy a kormánynak rendkívül nehéz gazdasági környezetben kellett elkészítenie a büdzsét. A miniszterelnök szerint a költségvetés szinte minden magyar számára kedvező változásokat hozhat, ugyanakkor önmagában nem képes megoldani a gazdaság összes problémáját és az elmúlt évek felhalmozódott gondjait.

Kármán András pénzügyminiszter eközben arról beszélt, hogy a Tisza-kormány nehéz örökséget vett át, de a kiadások visszafogásával a 2026-os hiány a vártnál kedvezőbben alakulhat, miközben a kabinetnek egyszerre kell fegyelmezett költségvetési politikát folytatnia, élénkítenie a gazdaságot és pótolnia a korábban elmaradt szociális intézkedéseket.

Kármán András szerint a 2027-es büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz. A pénzügyminiszter ezt egyebek mellett a munkavállalók jelentős részét érintő adócsökkentéssel, az átfogó béremelési programmal, valamint a családi pótlék és a nyugdíjak emelésével indokolta. Hozzátette, a bevételi oldalon is igazságosabb rendszert alakítanának ki azzal, hogy növelik a nagyvállalatok adóterheit, közelítve ezzel a nagy cégek és a kis- és középvállalkozások adózási feltételeit. Elmondása szerint a költségvetés a gazdasági fejlődést is szolgálja, amit a felelősebb államháztartási gazdálkodás, a 2027-re tervezett 4,9 százalékos GDP-arányos hiánycél, valamint a vállalkozásokat támogató adómódosítások is alátámasztanak.

A pénzügyminiszter kiemelte a minimálbéren foglalkoztatottak személyi jövedelemadójának csökkentését, valamint az átfogó béremelési programot, amely több ágazat dolgozóit érinti. Hangsúlyozta, hogy a béremelések és az adócsökkentések együttes hatására a legtöbb munkavállaló nettó keresete emelkedni fog, a legnagyobb növekedés pedig várhatóan azoknál jelentkezik majd, akik jelenleg a legalacsonyabb bérekből élnek.

Kármán András a kormány gazdaságpolitikai intézkedéseit ismertetve kiemelte a minimálbéreseket érintő szja-csökkentést, valamint az átfogó béremelési programot. A pénzügyminiszter szerint a legtöbb ágazatban a bérek emelkedése és az adóterhek mérséklése együttesen növeli majd a munkavállalók nettó keresetét, a legjelentősebb javulás pedig azoknál várható, akik jelenleg a legalacsonyabb bérekből élnek.

Magyar Péter a szakszervezetek kritikáira reagálva azt mondta, megérti a társadalmi igényt a jelentősebb béremelésekre, ugyanakkor szerinte a kormány nem ígérhet többet annál, mint amit az ország gazdasági teljesítménye lehetővé tesz. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy számos területen valóban szükség van gyorsabb bérfelzárkóztatásra, de évtizedes lemaradásokat nem lehet egyetlen költségvetési ciklus alatt ledolgozni. Hozzátette, a felelős gazdálkodás és a hiány csökkentése elengedhetetlen, mert csak így mérsékelhetők az állam kamatkiadásai, ami hosszabb távon több forrást biztosíthat az egészségügy és az oktatás számára.

Kármán András a családtámogatásokat ismertetve elmondta, hogy a 25 év alattiak adómentessége változatlan formában megmarad, és továbbra is élethosszig jár majd a három vagy több gyermeket nevelő anyák szja-mentessége havi bruttó 1 millió forintos jövedelemig. A kétgyermekes édesanyák számára biztosított, szintén havi 1 millió forintig érvényes adómentesség azonban módosul: a kedvezményt a jövőben csak 40 éves korig lehet igénybe venni. A pénzügyminiszter szerint ezzel igazságosabbá válik a családtámogatási rendszer.

Címlapkép:MTI/Hegedüs Róbert