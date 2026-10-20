Kedden délután új szakaszba lépnek a 2027-es bértárgyalások a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) ülésén,
Bemondta Kármán András: jön a nyugdíjemelés, átfogó fizetésemelési program is indul Magyarországon
Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter közös sajtótájékoztatón mutatja be a 2027-es költségvetés részleteit. Cikkünkben folyamatosan frissítve követjük a legfontosabb bejelentéseket.
Cikkünk folyamatosan frissül...
Magyar Péter azzal kezdte a 2027-es költségvetés ismertetését, hogy a kormánynak rendkívül nehéz gazdasági környezetben kellett elkészítenie a büdzsét. A miniszterelnök szerint a költségvetés szinte minden magyar számára kedvező változásokat hozhat, ugyanakkor önmagában nem képes megoldani a gazdaság összes problémáját és az elmúlt évek felhalmozódott gondjait.
Kármán András pénzügyminiszter eközben arról beszélt, hogy a Tisza-kormány nehéz örökséget vett át, de a kiadások visszafogásával a 2026-os hiány a vártnál kedvezőbben alakulhat, miközben a kabinetnek egyszerre kell fegyelmezett költségvetési politikát folytatnia, élénkítenie a gazdaságot és pótolnia a korábban elmaradt szociális intézkedéseket.
Kármán András szerint a 2027-es büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz. A pénzügyminiszter ezt egyebek mellett a munkavállalók jelentős részét érintő adócsökkentéssel, az átfogó béremelési programmal, valamint a családi pótlék és a nyugdíjak emelésével indokolta. Hozzátette, a bevételi oldalon is igazságosabb rendszert alakítanának ki azzal, hogy növelik a nagyvállalatok adóterheit, közelítve ezzel a nagy cégek és a kis- és középvállalkozások adózási feltételeit. Elmondása szerint a költségvetés a gazdasági fejlődést is szolgálja, amit a felelősebb államháztartási gazdálkodás, a 2027-re tervezett 4,9 százalékos GDP-arányos hiánycél, valamint a vállalkozásokat támogató adómódosítások is alátámasztanak.
A pénzügyminiszter kiemelte a minimálbéren foglalkoztatottak személyi jövedelemadójának csökkentését, valamint az átfogó béremelési programot, amely több ágazat dolgozóit érinti. Hangsúlyozta, hogy a béremelések és az adócsökkentések együttes hatására a legtöbb munkavállaló nettó keresete emelkedni fog, a legnagyobb növekedés pedig várhatóan azoknál jelentkezik majd, akik jelenleg a legalacsonyabb bérekből élnek.
Kármán András a kormány gazdaságpolitikai intézkedéseit ismertetve kiemelte a minimálbéreseket érintő szja-csökkentést, valamint az átfogó béremelési programot. A pénzügyminiszter szerint a legtöbb ágazatban a bérek emelkedése és az adóterhek mérséklése együttesen növeli majd a munkavállalók nettó keresetét, a legjelentősebb javulás pedig azoknál várható, akik jelenleg a legalacsonyabb bérekből élnek.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Magyar Péter a szakszervezetek kritikáira reagálva azt mondta, megérti a társadalmi igényt a jelentősebb béremelésekre, ugyanakkor szerinte a kormány nem ígérhet többet annál, mint amit az ország gazdasági teljesítménye lehetővé tesz. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy számos területen valóban szükség van gyorsabb bérfelzárkóztatásra, de évtizedes lemaradásokat nem lehet egyetlen költségvetési ciklus alatt ledolgozni. Hozzátette, a felelős gazdálkodás és a hiány csökkentése elengedhetetlen, mert csak így mérsékelhetők az állam kamatkiadásai, ami hosszabb távon több forrást biztosíthat az egészségügy és az oktatás számára.
Kármán András a családtámogatásokat ismertetve elmondta, hogy a 25 év alattiak adómentessége változatlan formában megmarad, és továbbra is élethosszig jár majd a három vagy több gyermeket nevelő anyák szja-mentessége havi bruttó 1 millió forintos jövedelemig. A kétgyermekes édesanyák számára biztosított, szintén havi 1 millió forintig érvényes adómentesség azonban módosul: a kedvezményt a jövőben csak 40 éves korig lehet igénybe venni. A pénzügyminiszter szerint ezzel igazságosabbá válik a családtámogatási rendszer.
Címlapkép:MTI/Hegedüs Róbert
Költségvetés 2027: ilyen gazdaságpolitikai fordulat Európában is ritka, fontos feladványt old meg a Tisza-kormány
A 2027-es költségvetés jelentős gazdaságpolitikai fordulatot és az Európai Unióban is kiemelkedő mértékű hiánycsökkentést hoz.
Az Országgyűlés hétfőn elfogadta a 2026-os költségvetés módosítását, amellyel a korábbi 3,7 százalékról 7,5 százalékra emelte a hiánycélt.
Magyar Péter miniszterelnök szerint a társadalom egésze nyertese lesz a 2027-es költségvetésnek
Spoiler alert: a nettó havi munkajövedelem Budapesten volt a legmagasabb.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Költségvetés 2027: Magyar Péter 30 legfontosabb bejelentése egy helyen – adó, nyugdíj, családtámogatás pontokba szedve
A miniszterelnök az Országgyűlésben ismertette a Tisza-kormány első, teljes egészében saját maga által összeállított költségvetésének főbb irányait
Magyar Péter 4,9 százalékos GDP-arányos költségvetési hiánycélt jelentett be 2027-re, miközben több ezer milliárd forintos nagyságrendű kiadási és adópolitikai változást is felvázolt.
Magyar Péter: 9 százalékra csökken a minimálbér esetén fizetendő szja, duplájára emelkedik a családi pótlék 2027-től
Magyar Péter bejelentette, hogy a jövő évi költségvetés egyik legjelentősebb intézkedéseként tizenkilenc év után, egy lépésben megduplázzák a családi pótlékot.
Hiába hozta haza a Tisza az uniós pénzeket, akadoznak az önkormányzati beruházások: hova lett a pénz?
Több önkormányzati beruházás akadozik a TOP Plusz programban. Brüsszelben a támogatások felhasználásának és a fejlesztések megvalósításának gondjairól beszéltek.
A 2026 tavaszán megválasztott új kormány határozottan támogatja az eurózónához való csatlakozást, célja pedig a maastrichti kritériumok 2030 körüli teljesítése.
Csökkenő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Mutatjuk, melyek voltak a hét legolvasottabb és legérdekesebb hírei a Pénzcentrumon 2026. 42. hetében.
Hétfőn 13 órától ismerteti Magyarország 2027-es költségvetésének alapjait Magyar Péter.
Megszólalt Magyar Péter: rémes szankciót törölhet el az EU Magyarországgal szemben - rengeteg pénzről van szó
A miniszterelnök szerint év végéig meglehet a megállapodás a napi 1 millió eurós migrációs büntetésről.
Meredeken emelkedett a nyersolaj ára pénteken, miután a Hormuzi-szorosban sorra hajtottak végre akciókat az irániak.
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
Ezért nagyon necces az euróbevezetés Magyarországon: olyan skatulyában vagyunk, amiből nehéz lesz kikecmeregni
A probléma az, hogy a növekedési tartalékaink kimerültek az előző pár évben. Ahhoz, hogy ebből kijussunk, ahhoz nem elégséges, és nem is szükséges az euro-csatlakozás.
Éles vitát váltott ki az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozóján a szén-dioxid-kibocsátás árazásának kiterjesztése.
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.