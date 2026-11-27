A vashiány a világ leggyakoribb táplálkozási hiánybetegsége, amely különösen a gyermekeket és a fogamzóképes korú nőket érinti, de összességében nagyjából minden harmadik embert sújt. Bár a legtöbben tisztában vannak azzal, mely élelmiszerek tartalmaznak sok vasat, a szakértők szerint legalább ennyire fontos az is, hogyan készítjük el és mivel párosítjuk ezeket az ételeket. A megfelelő konyhai eljárásokkal, például főzéssel, fermentálással vagy egy kevés citromlé hozzáadásával ugyanis jelentősen javítható az értékes ásványi anyag felszívódása - tudósított a BBC.

A táplálékkal bevitt vasnak két formája létezik, az állati eredetű élelmiszerekben, például a húsokban és a tenger gyümölcseiben található hemkötésű vas, valamint a növényi ételekben lévő nem hemkötésű vas. A szervezetünk az előbbit sokkal hatékonyabban, mintegy 15-30 százalékos arányban képes hasznosítani, míg a növényi forrásokból jóval kevesebbet vesz fel. A száraz hüvelyesekből körülbelül 2 százalékot, a leveles zöldségekből pedig 7-9 százalékot tud beépíteni. Mivel egészségügyi, környezetvédelmi vagy anyagi okokból egyre többen csökkentik a vöröshús-fogyasztást, különösen fontos tudni, hogyan segíthetjük elő a növényi eredetű vas hasznosulását a vérszegénység, a fáradékonyság és a légszomj elkerülése érdekében.

Az egyik legismertebb növényi vasforrás a spenót, ám nyersen fogyasztva meglepően kevés vas szívódik fel belőle. Ennek oka a benne található oxalát nevű vegyület, amely megköti a vasat, és akadályozza a hasznosulását. Ha azonban megfőzzük a spenótot – vagy a szintén magas oxaláttartalmú mángoldot és céklalevelet –, ezek a gátló vegyületek kioldódnak, így a szervezet sokkal több vashoz jut. Más zöldségeknél, például a fejes salátánál, a káposztánál vagy a bordás kelnél nincs szükség erre. Ezeket érdemesebb nyersen vagy párolva fogyasztani, így ugyanis megőrzik a C-vitamin-tartalmukat, ami közismerten az egyik leghatékonyabb serkentője a növényi vas felszívódásának.

A C-vitamin-bevitel növelése mellett – amit akár az ételekre facsart citromlével vagy egy kis pohár narancslével is elérhetünk – az erjesztés, vagyis a fermentálás is sokat segíthet. Ez a folyamat ugyanis lebontja a gabonafélékben, diófélékben és magvakban természetes módon megtalálható fitinsavat, amely szintén gátolja a vas felvételét. Éppen ezért érdemes a hagyományos kenyeret kovászosra cserélni. Bár sok alapélelmiszert, például a reggelizőpelyheket és a kenyereket mesterségesen is dúsítanak vassal, a gyártók gyakran olyan kevésbé reaktív vegyületeket használnak, amelyek nem változtatják meg az étel ízét vagy eltarthatóságát, cserébe viszont nagyon rosszul, esetenként mindössze 0,6-2,2 százalékos arányban szívódnak fel.

Az sem mindegy, hogy mit iszunk az étkezések mellé. A teában és a kávéban található polifenolok és csersavak (tanninok) az oxalátokhoz és a fitátokhoz hasonlóan jelentősen rontják a vas hasznosulását. Ha tehát a vasban gazdag reggeli mellé azonnal megiszunk egy csésze kávét vagy teát, a bevitt ásványi anyag nagy része kárba vész. A szakértők szerint ezeket az italokat érdemes legalább két órával az étkezés utánra halasztani.

A napi ajánlott vasbevitel meghatározásánál a szakemberek már eleve számolnak a gyenge felszívódási aránnyal, hiszen a szervezetünk ténylegesen csak napi egy-két milligramm vasat vesz fel, ami éppen fedezi az izzadással vagy a menstruációval elveszített mennyiséget. A londoni és kelet-angliai egyetemek táplálkozástudományi kutatói azt javasolják, hogy a vasban gazdag ételeket a nap folyamán kisebb adagokra elosztva fogyasszuk. A szervezet ugyanis szigorúan szabályozza a felvételt, és paradox módon kevesebbet szív fel, ha egyszerre túl nagy mennyiséggel terheljük meg, éppen ezért a vaspótló készítmények szedése előtt is mindenképpen ajánlott orvossal konzultálni.