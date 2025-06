Rengeteg magyar menekíti ilyen bankszámlára a spórolt pénzét: tudhatnak valamit, amit más nem?

Eltelt 2025 25. hete, és egy igazán eseménydús időszakon vagyunk túl: gazdasági bejelentések, nemzetközi fejlemények és a mindennapi pénzügyeket érintő változások is mozgásban tartották az olvasókat. Most összegyűjtöttük a hét legolvasottabb, legfontosabb és legérdekesebb cikkeit a Pénzcentrumról, hogy egy helyen megtaláld mindazt, amiről a legtöbben beszéltek, és ami a leginkább hatással lehet a pénztárcádra. Ha el szeretnéd olvasni a cikket, kattints a címére vagy a képes ajánlóra.

Kicsoda valójában Donald Trump? Megszólal a szociálpszichológus: patológiás reakciókat mutat

Rudas János szociálpszichológus több könyv szerzője és társszerzője. Írt - többek között - az önismeretről, a csoportdinamikáról is. Tréningjein, workshopjain és cikkein keresztül régóta foglalkozik üzletemberek és politikusok személyiségének fejlesztésével. Kiről másról kérdezhetnénk aktuálisan, mint Donald Trumpról.

EZ IS ÉRDEKELHET Kivárás megy az ingatlanpiacon: egyre óvatosabban döntenek a bérlők, vásárlók A hazai ingatlanpiacot jelenleg fokozott verseny, folyamatos alkalmazkodási kényszer jellemzi - mondta Aladics-Szili Tímea, a Futureal-csoport marketing és kommunikációs igazgatója.

EZ IS ÉRDEKELHET Erről kevesen tudnak: tízmilliós kártérítést is kaphatsz, ha ez történik veled az orvosnál A 30 millió forint alatti orvosi műhibaperekről semmit sem tudunk, mert azok nem kerülnek be az OKFŐ adatbázisába. Pedig van belőlük szép számmal.

EZ IS ÉRDEKELHET Húzós csokoládé-drágulás jön a magyar boltokban: necces a helyzet, ez fájni fog a vásárlóknak A világ csokoládéfogyasztása évről évre nő, miközben a kakaótermesztés egyre bizonytalanabb. De honnan jön a kakaó? Mennyire csokiéhes Európa? Melyik csokoládé ma sláger? Mutatjuk!

Elképesztő, mi történik a magyar sörökkel a boltok polcain: ez kemény menet lesz, minden ide fut ki

A magyar sörpiac 2024-ben 2,8%-kal bővült, a belföldi eladások elérték az 5,55 millió hektolitert – derül ki az öt legnagyobb hazai gyártó adataiból. Az idei év első négy hónapja azonban jóval gyengébben alakult: a sörértékesítés 15%-kal maradt el a tavalyi szinttől. Kántor Sándor, a Magyar Sörszövetség elnöke kérdéseinkre válaszolva elmondta, ennek fő oka a tavalyi első félév erős bázisa, amit a visszaváltási rendszer bevezetése körüli kereskedői készletezés torzított. A Szövetség és a Borsodi Sörgyár egyaránt megerősítette: a fogyasztói szokások változnak: nő a kereslet a prémium és alkoholmentes sörök iránt, míg az olcsó, saját márkás termékek visszaszorulnak. Az iparágat komolyan sújtják az emelkedő energia- és alapanyagárak, miközben az export lefeleződött, az import pedig 20%-kal nőtt. A kisüzemi sörfőzdék közül azok lehetnek sikeresek, akik korszerű technológiával és erős márkával alkalmazkodtak a piaci kihívásokhoz. A hideg tavasz és a sportesemények hiánya borús kilátásokat vetít előre a nyárra, de az alkoholmentes újdonságok és innovációk még fordíthatnak az idei év mérlegén.

EZ IS ÉRDEKELHET Érik a sokk a magyar benzinkutakon: 50 forintos drágulás jöhet nemsokára, sokan tehetik le az autót A nyári szezon miatt amúgy is a nagyobb kereslet emeli az árakat, de ha az iráni háború tovább eszkalálódik, akkor súlyos áremeléssel kell számolni.

EZ IS ÉRDEKELHET Döbbenetes árak: ennyiért tudsz megvacsorázni Magyarország legjobb éttermeiben 2025-ben Körkép a legjobb magyar éttermekről – és arról, mennyibe kerül ma egy csúcsgasztronómiai este.

Óriási tévhit dőlt meg a kiégésről: rengeteg magyar dolgozó élete válhat pokollá, ha erre nem figyelnek

Dr. Füredi Júlia szervezetpszichológus, vállalatikultúra-szakértő saját kiégésének tapasztalatából kiindulva ma már másokat segít eligazodni ebben a sokat emlegetett, de gyakran félreértett jelenségben. Az egykori banki felsővezető szerint a kiégés nem csupán munkahelyi probléma, hanem teljes embert érintő fizikai, mentális és érzelmi kimerülés. A Pénzcentrumnak adott interjúban beszél arról, miért téves, hogy csak idősebbek vagy vezetők égnek ki, miért nem segítenek az öntesztek, és hogyan érinti a Z generációt ez az egyre gyakoribb állapot. Szó esik a céges kultúrák felelősségéről, a „munkahely mint család” mítoszáról, valamint arról is, miért nélkülözhetetlen az önreflexió a kiégés megelőzésében és leküzdésében.

EZ IS ÉRDEKELHET Meglepően jó erőben a forint, most érdemes eurót váltani a nyaralásra? Sokat spórolhat, aki időben lép A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint a magyar fizetőeszköz nagyon stabil volt az elmúlt időszakban, aki nyaralást tervez, annak érdemes lépnie.

EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos, ami kiderült a magyar gazdaságról: erről eddig kevesen beszéltek, mindent megváltoztat A bruttó hazai termék évtizedek óta a gazdasági teljesítmény legfőbb mércéje, pedig valójában csak egy szeletét mutatja meg annak, hogyan élnek az emberek egy országban.

Meghökkentő ábrákon a bizonyíték: eszméletlenül sokat dolgoznak a magyarok

Jelentős különbségek vannak az Európai Unió tagállamai között abban, hogy hetente hány órát dolgozunk – és ennek megfelelően abban is, hány évet töltünk el életünk során munkával. A NAPICSÁRT legfrissebb adása azt mutatja be, hogyan alakulnak ezek az értékek országonként, és hol helyezkedik el Magyarország ebben az összevetésben.

EZ IS ÉRDEKELHET Mennyibe kerül egy klíma beszerelése 2025-ben? Egy klíma ára, minden költsége Mennyibe kerül egy klíma beszerelése? Mennyi a klíma költsége összesen, hol tartanak a klíma árak és a klíma beszerelés ára? Tudd meg, a klíma beszerelés mennyibe kerül 2025-ben!

Egyre több magyar menekíti ilyen bankszámlákra a spórolt pénzét: mit tudhatnak, amit más nem?

Egyre több magyar nyit devizaszámlát – ezt több hazai bank is megerősítette a Pénzcentrumnak, a háttérben vélhetően a nyári utazások és az árfolyamingadozások is meghúzódhatnak. Mint a pénzintézetektől megtudtuk, az euró a legnépszerűbb deviza, és a számlanyitások mellett több banknál nőtt az érdeklődés a devizaalapú befektetések iránt is. Argyelán József, a Bankmonitor szakértője szerint vannak bankok, amelyek kedvező feltételeket és egyedi árfolyamokat kínálnak, így a devizaszámla megtakarítási célokra is lehetőséget nyújthat.

EZ IS ÉRDEKELHET Ez az egyik legnépszerűbb európai úti cél: döbbenetes árakkal találkozhatsz itt 2025-ben Barcelona továbbra is az egyik legnépszerűbb európai úti cél, ám a túlturizmus, a lakhatási válság és az emelkedő árak egyre inkább megkeserítik a helyiek, az utazók életét.

EZ IS ÉRDEKELHET Ilyen házakra vadásznak a leggazdagabb magyarok: jól járhat, aki mostanában adná el a sajátját? Az elmúlt években egyre több magyarországi ingatlanhirdetésben találkozhatunk a „medencés” jelzővel és nem csupán a luxusingatlanok között.

EZ IS ÉRDEKELHET Nem álom diploma nélkül a milliós fizetés: ezekben az állásokban rommá keresheted magad 2025-ben Bár általában előnyt jelent a felsőfokú végzettség, annak hiánya nem zárja ki, hogy valaki álomfizetést érjen el.

Azt hitted drága a horvátországi nyaralás? Ilyen bolti árakra készülhetnek a magyarok 2025 nyarán

A horvátországi nyaralás az utóbbi években érezhetően drágult, részben az infláció, részben az euró 2023-as bevezetése miatt. A szigeteken a bolti árak különösen magasak lehetnek a szűkebb kínálat és a logisztikai kihívások következtében. Egy olvasónk friss helyszíni fotói alapján bemutatjuk, milyen élelmiszerárakra számíthatnak azok, akik a közeljövőben indulnak útnak Horvátországba.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült a csapvíz-titok: hiába kerül 500-szor többe, ezért isznak inkább ásványvizet a magyarok A legtöbb európai országban biztonságos és fogyasztható a csapvíz. Akkor miért ennyire népszerű a palackozott víz? Mennyibe kerül mindez? Mutatjuk!

EZ IS ÉRDEKELHET Hasítanak a hazai csúcséttermek: szép hasznot hozott a konyhára Sárközi Ákos, Rácz Jenő főzőtudománya? Válságállóbbak, vagy éppen sérülékenyebbek a hazai topéttermek, mint egy átlagos vendéglátóhely? Mutatjuk, melyik fine dining hely zárta veszteséggel a múlt évet.

Te is így használod a Chat GPT-t? Sokkoló, ami kiderült róla, ez katasztrófához vezet

A mesterséges intelligencia ma már szinte minden digitális tevékenységbe beépült – képeket generál, kérdésekre válaszol, utazást szervez –, de kevesen gondolnak bele, hogy mindez hatalmas energiaigénnyel jár. Az MI működéséhez szükséges adatközpontok egyre több áramot emésztenek fel, gyakran szennyező forrásokból. Egy friss elemzése szerint az AI energiafogyasztásáról szóló adatok aggasztóan hiányosak, a nyilvános tervek homályosak, miközben a nagy techcégek már atomerőműveket építenek és százmilliárdokat költenek AI-infrastruktúrára. A kérdés már nem csak technológiai: ki fizeti meg az MI korszakának egyre drágább villanyszámláját – és milyen áron?