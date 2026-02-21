2026. február 21. szombat Elenonóra
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 21.)
Utazás

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 21.)

Pénzcentrum
2026. február 21. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. február 21., szombat.

Névnap

Elenonóra

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 380.04 Ft
CHF: 415.99 Ft
GBP: 434.97 Ft
USD: 322.44 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. február 20.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 8. héten emelkedő számsorrendben a következők:
11, 17, 23, 36, 40

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 1 db
4+1 találat: 20 db
4-es találat: 43 db
3+2 találat: 43 db
3+1 találat: 776 db
2+2 találat: 499 db
3-as találat: 1723 db
1+2 találat: 2490 db
2+1 találat: 10991 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 39650 Ft
MOL: 3528 Ft
RICHTER: 11600 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.02.22: Hajnalra az ország északkeleti felén több helyen is köd képződhet. Napközben északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, beborul az ég. Délelőtt még csak kevés helyen, a nap második felében azonban északnyugat felől egyre több helyen valószínű gyenge eső. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában -5, +2 fok valószínű, a hóval borított, átmenetileg kevésbé felhős tájakon ennél több fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Délután 4, 11 fokra számíthatunk.

2026.02.23: Erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd a nap második felében északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor több helyen is előfordulhat, melyre délnyugaton van a legkisebb esély. A nyugati, délnyugati szél megélénkül, néhol meg is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban általában 0, +6, fok között alakul. Délután 6, 13 fok várható, de a déli tájakon kissé melegebb is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.02.21)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Több friss hír
2026. február 21.
Kritikus ponthoz ért a magyar turizmus: lassan tényleg nem lesz, aki főzzön, felszolgáljon?
2026. február 20.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
2026. február 21.
Hiába nemzeti érték és "véres" politikai slágertermék, szép lassan kipusztul a disznóvágás Magyarországon
2026. február 20.
Ezek a leghidegebb magyar települések: itt nem ritka a -20 fok alatti hőmérséklet sem
2026. február 20.
Az igazi lakásbumm még csak most következik Magyarországon: ezzel számoljon, aki ingatlant venne 2026-ban
1
1 hete
Újra lerohanja a tél az országot: kemény havazást jósolnak, ekkor kell rá számítani
2
7 napja
Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon
3
2 hete
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
4
4 napja
Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek
5
1 hete
Ennyi volt: bezár Budapest egyik legikonikusabb étterme, ez lesz a sorsa a helynek
