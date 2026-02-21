Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 21.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. február 21., szombat.

Névnap

Elenonóra

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 380.04 Ft

CHF: 415.99 Ft

GBP: 434.97 Ft

USD: 322.44 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. február 20.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 8. héten emelkedő számsorrendben a következők:

11, 17, 23, 36, 40



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 1 db

4+1 találat: 20 db

4-es találat: 43 db

3+2 találat: 43 db

3+1 találat: 776 db

2+2 találat: 499 db

3-as találat: 1723 db

1+2 találat: 2490 db

2+1 találat: 10991 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 39650 Ft

MOL: 3528 Ft

RICHTER: 11600 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.02.22: Hajnalra az ország északkeleti felén több helyen is köd képződhet. Napközben északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, beborul az ég. Délelőtt még csak kevés helyen, a nap második felében azonban északnyugat felől egyre több helyen valószínű gyenge eső. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában -5, +2 fok valószínű, a hóval borított, átmenetileg kevésbé felhős tájakon ennél több fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Délután 4, 11 fokra számíthatunk.

2026.02.23: Erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd a nap második felében északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor több helyen is előfordulhat, melyre délnyugaton van a legkisebb esély. A nyugati, délnyugati szél megélénkül, néhol meg is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban általában 0, +6, fok között alakul. Délután 6, 13 fok várható, de a déli tájakon kissé melegebb is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.02.21)

