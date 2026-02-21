Donald Trump válaszlépésként 10 %-os globális vámot vezet be, miután a Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek ítélte és megsemmisítette a korábban kivetett védővámokat.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 21.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. február 21., szombat.
Névnap
Elenonóra
Friss hírek
- Kritikus ponthoz ért a magyar turizmus: lassan tényleg nem lesz, aki főzzön, felszolgáljon?
- Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
- Hiába nemzeti érték és "véres" politikai slágertermék, szép lassan kipusztul a disznóvágás Magyarországon
- Ezek a leghidegebb magyar települések: itt nem ritka a -20 fok alatti hőmérséklet sem
- Az igazi lakásbumm még csak most következik Magyarországon: ezzel számoljon, aki ingatlant venne 2026-ban
- Elképesztő, mivel trükköznek a hackerek 2026-ban: egy másodperc alatt repül minden pénze annak, aki erre nem figyel oda
Deviza árfolyam
EUR: 380.04 Ft
CHF: 415.99 Ft
GBP: 434.97 Ft
USD: 322.44 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2026. február 20.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 8. héten emelkedő számsorrendben a következők:
11, 17, 23, 36, 40
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 1 db
4+1 találat: 20 db
4-es találat: 43 db
3+2 találat: 43 db
3+1 találat: 776 db
2+2 találat: 499 db
3-as találat: 1723 db
1+2 találat: 2490 db
2+1 találat: 10991 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 39650 Ft
MOL: 3528 Ft
RICHTER: 11600 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.02.22: Hajnalra az ország északkeleti felén több helyen is köd képződhet. Napközben északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, beborul az ég. Délelőtt még csak kevés helyen, a nap második felében azonban északnyugat felől egyre több helyen valószínű gyenge eső. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában -5, +2 fok valószínű, a hóval borított, átmenetileg kevésbé felhős tájakon ennél több fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Délután 4, 11 fokra számíthatunk.
2026.02.23: Erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd a nap második felében északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor több helyen is előfordulhat, melyre délnyugaton van a legkisebb esély. A nyugati, délnyugati szél megélénkül, néhol meg is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban általában 0, +6, fok között alakul. Délután 6, 13 fok várható, de a déli tájakon kissé melegebb is lehet.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.02.21)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Nyugat felől újra beborul az ég, miközben több térségben eső, havas eső, sőt helyenként havazás és ónos eső is nehezítheti a közlekedést.
A hideg komoly kockázatot is jelenthet. De vajon milyen hőmérsékleti rekordok dőltek meg hazánkban? És meddig marad itt a tél? Mutatjuk!
Újra megnyitott Pécs büszkesége: imádták a látogatók ezt a helyet - garantált most is a turistaáradat?
A helyi kézműves hagyományok tiszteletét jelzi, hogy a Zsolnay-gyárral együttműködve egyedi pirogránit elemek és tükrök készültek kifejezetten a szálloda számára.
Február 20-án Orbán Viktor miniszterelnök és Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója közösen tették le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér harmadik termináljának alapkövét.
A Danish Air Transport megkezdte a jegyértékesítés utolsó technikai fázisát, így napokon belül elindulhat a foglalás a 2026-os nyári menetrendre.
A túlturizmus kezelésére a hatóságok egyre drasztikusabb és sokszor vitatott eszközökhöz nyúlnak.
Egy mediterrán ciklon hatására országszerte viharos szélre és vegyes halmazállapotú csapadékra kell számítani.
A Magyar Közút 80 mérnökségén 2300 fő munkavállaló látja el a feladatokat 12 órás váltott műszakban.
Példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
A GYSEV tájékoztatása szerint a vasúti közlekedés is megnehezült: a vonatok jelentős késésekkel közlekednek, eljutásukat behavazott váltók, a sínpályára dőlt fák akadályozhatják.
A 267 kilométeres partvonalat hőkamerák, drónok és éjjellátók segítségével figyelik a halőrök.
A zord téli időjárás péntek reggel megbénította a közlekedést Ausztriában: ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér forgalma, és lezárták a főváros környéki A21-es autópályat is.
Brutális hóvihar tarol ebben az országrészben: 30 centi hó és 75 kilométeres szél sem kizárt + Videó
Megjött a beígért mediterrán ciklon, február 20-ra az ország egy részét már vastag hótakaró borítja. Brutálisak utakat, közlekedési káoszt hozott az éjszakai havazás Vas megyében...
A Pénzcentrum 2026. február 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Pénteken egy mediterrán ciklon határozza meg hazánk időjárását, amely országszerte kedvezőtlen körülményeket teremt.
Európában ma már nemcsak a repülőjegy vagy a szállás ára határozza meg, milyen mélyen kell a pénztárcába nyúlni egy utazáson, hanem az is, mennyibe kerül...
A 12-es villamos nem jár, a 14-es pedig rövidített útvonalon közlekedik majd vasárnap 7 és 11 óra között.
A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az idei téli szezon legintenzívebb havazása várható a Mátrában.
A Pénzcentrum 2026. február 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
