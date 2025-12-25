Így keresik itthon degeszre magukat az élelmes magyarok: a pénzük dolgozik helyettük, nekik már külföldre sem éri meg kimenni

A 2025-ös év jelentős fordulatot hozott a befektetési piacokon: míg korábban az amerikai részvények domináltak, idén a forint erősödése és a magyar tőzsde kiemelkedő teljesítménye átrajzolta a befektetési térképet. A BÉT harmadik éve produkál 30 százalék feletti hozamokat, miközben új sztárrészvények emelkedtek ki - írja elemzésében a Portfolio.

Az elmúlt évek bevált befektetési stratégiája 2025-ben gyökeresen megváltozott. A korábbi időszakban az amerikai részvénypiac, különösen a technológiai szektor és az úgynevezett 'fantasztikus hetes' (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta Platforms, Tesla) jelentette a biztos nyerő pozíciót, ám ez a trend idén megtört.

A változás egyik fő oka a forint jelentős, 17 százalékos erősödése a dollárral szemben, ami átrendezte a forintban számolt hozamokat. Ennek eredményeként az amerikai részvénypiac forintban mérve alulteljesítővé vált, miközben a magyar tőzsde kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

A hazai piacon több vállalat is rendkívüli árfolyam-emelkedést produkált. A 4iG részvényei négy és félszeresükre növekedtek, ahogy a vállalat fokozatosan nemzetközi jelentőségű szereplővé vált a távközlési, védelmi és űripari szektorban. A 4iG akvizíciós tevékenysége nyomán a Rába részvényei is látványosan, két és félszeresükre emelkedtek, felélesztve egy több mint egy évtizede stagnáló papírt.

A magyar tőzsde legnagyobb súlyú szereplője, az OTP Bank volt azonban az igazi húzóerő, több mint 60 százalékos árfolyam-emelkedéssel. Az elemzők folyamatosan felfelé módosították céláraikat, reagálva a bank kiváló teljesítményére. A növekedést több tényező is táplálta: javuló állományok és marzsok, növekvő hatékonyság, akvizíciós lehetőségek, valamint az ezermilliárd forint feletti profit, amely osztalékfizetésre és részvényvisszavásárlásra fordítható.

A 2026-os kilátásokat tekintve négy kulcsfontosságú tényezőre érdemes figyelni. Egyrészt, a magyar részvények továbbra is relatíve olcsók, egy számjegyű P/E rátával, ami egyre több külföldi intézményi befektető figyelmét keltheti fel. Másrészt, egy esetleges ukrajnai béke újra reflektorfénybe helyezheti a régiós, köztük a magyar részvényeket is, bár bizonyos mértékű békevárás már beépült az árakba.

Harmadrészt, 2026-ban folytatódhat a dollár gyengülése, ami több csatornán keresztül is pozitívan hathat a feltörekvő piaci eszközökre, így a magyar részvényekre is. Végül, a magyarországi országgyűlési választások is befolyásolhatják a piacot, különösen az állami kötődésű vállalatok (MBH, 4iG, Opus, Waberer's, Rába) árfolyamát.