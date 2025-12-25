A Pénzcentrum 2025. december 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Így keresik itthon degeszre magukat az élelmes magyarok: a pénzük dolgozik helyettük, nekik már külföldre sem éri meg kimenni
A 2025-ös év jelentős fordulatot hozott a befektetési piacokon: míg korábban az amerikai részvények domináltak, idén a forint erősödése és a magyar tőzsde kiemelkedő teljesítménye átrajzolta a befektetési térképet. A BÉT harmadik éve produkál 30 százalék feletti hozamokat, miközben új sztárrészvények emelkedtek ki - írja elemzésében a Portfolio.
Az elmúlt évek bevált befektetési stratégiája 2025-ben gyökeresen megváltozott. A korábbi időszakban az amerikai részvénypiac, különösen a technológiai szektor és az úgynevezett 'fantasztikus hetes' (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta Platforms, Tesla) jelentette a biztos nyerő pozíciót, ám ez a trend idén megtört.
A változás egyik fő oka a forint jelentős, 17 százalékos erősödése a dollárral szemben, ami átrendezte a forintban számolt hozamokat. Ennek eredményeként az amerikai részvénypiac forintban mérve alulteljesítővé vált, miközben a magyar tőzsde kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
A hazai piacon több vállalat is rendkívüli árfolyam-emelkedést produkált. A 4iG részvényei négy és félszeresükre növekedtek, ahogy a vállalat fokozatosan nemzetközi jelentőségű szereplővé vált a távközlési, védelmi és űripari szektorban. A 4iG akvizíciós tevékenysége nyomán a Rába részvényei is látványosan, két és félszeresükre emelkedtek, felélesztve egy több mint egy évtizede stagnáló papírt.
A magyar tőzsde legnagyobb súlyú szereplője, az OTP Bank volt azonban az igazi húzóerő, több mint 60 százalékos árfolyam-emelkedéssel. Az elemzők folyamatosan felfelé módosították céláraikat, reagálva a bank kiváló teljesítményére. A növekedést több tényező is táplálta: javuló állományok és marzsok, növekvő hatékonyság, akvizíciós lehetőségek, valamint az ezermilliárd forint feletti profit, amely osztalékfizetésre és részvényvisszavásárlásra fordítható.
A 2026-os kilátásokat tekintve négy kulcsfontosságú tényezőre érdemes figyelni. Egyrészt, a magyar részvények továbbra is relatíve olcsók, egy számjegyű P/E rátával, ami egyre több külföldi intézményi befektető figyelmét keltheti fel. Másrészt, egy esetleges ukrajnai béke újra reflektorfénybe helyezheti a régiós, köztük a magyar részvényeket is, bár bizonyos mértékű békevárás már beépült az árakba.
Harmadrészt, 2026-ban folytatódhat a dollár gyengülése, ami több csatornán keresztül is pozitívan hathat a feltörekvő piaci eszközökre, így a magyar részvényekre is. Végül, a magyarországi országgyűlési választások is befolyásolhatják a piacot, különösen az állami kötődésű vállalatok (MBH, 4iG, Opus, Waberer's, Rába) árfolyamát.
Az érintett engedély nélkül kínált befektetési lehetőségeket értékpapírokba, kriptovalutákba és devizapiaci ügyletekbe, magas hozamot és tőkegaranciát ígérve.
A 2025-ös év a magyar állampapírpiac egyik legmozgalmasabb időszaka volt - rekordméretű kamatfizetés vándorolt a befektetők zsebébe.
Elemzők szerint december hagyományosan kedvező hozamokat hoz a nemesfémek számára.
Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Rengeteg magyar fektette ide a pénzét: most látszik csak igazán, mekkora bukta lehet belőle 2026-ban
Az egyik magyarázat szerint a kriptokultúra nem volt hajlandó felnőni, és ez távol tartja a potenciális befektetőket.
Rendkívüli méretű OTP-részvényvásárlás mozgatta meg pénteken a Budapesti Értéktőzsdét: egyetlen ügyletben több mint 750 ezer darab bankpapír cserélt gazdát közel 27 milliárd forint értékben.
A részvénypiac forgalma 52,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Újabb pénzügyi szolgáltató nyírbálja meg magyarországi tevékenységét: ez lesz a megtakarítók pénzével
Az eToro bejelentette, hogy a szabályozási változások miatt megszünteti a valódi kriptodevizák kereskedését Magyarországon.
Aki még nem intézte el az év végi befizetést a megtakarítási számlájára, annak nem árt sietnie: már csak néhány munkanap maradt az évből.
Növekszik a mesterséges intelligencia (MI) iránti nyitottság: a 30-40 év körüliek használják a legszívesebben pénzügyeik kezelésére a technológiát.
Sokkoló bejelentés, újabb pénzügyi szolgáltató vonul ki Magyarországról: ez lesz az ügyfelek megtakarításaival
A CoinCash a Revoluthoz hasonlóan felfüggeszti minden szolgáltatását Magyarországon a hazai kriptoszabályozás miatt.
Pénzügyekről vallott Gálvölgyi János: Ha nem tudod, mi a gazdagság, azt sem tudod, hogy szegény vagy-e
Gálvölgyi János, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész ritka őszinteséggel beszélt anyagi helyzetéről.
A gyorsan változó pénzügyi környezetben a magyar befektetők 2025-ben egyértelműen a növekedési potenciállal rendelkező, innovatív szektorok felé fordultak.
A magyar családok többsége szűkösen ünnepel idén karácsonykor: sokan csak a gyerekeknek vesznek ajándékot, mások jelképes meglepetésekkel készülnek,
Az MBH Bank már 2025 decemberére teljesítette a törvényben előírt ATM-telepítési kötelezettségét.
Hivatalos: változnak az ingyenes készpénzfelvétel szabályai Magyarországon, ez minden számlatulajdonost érint
Megjelent a Magyar Közlönyben az a jogszabály-módosítás, amely megemeli az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát a lakossági ügyfelek számára.
Ezek a legjobb befektetési lehetőségek 2025 végén: még az adón is legálisan lehet spórolni, bárki beszállhat
A Pénzcentrum megviszgálta a legjobb év végi befektetési lehetőséget.
