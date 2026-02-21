A Pénzcentrum 2026. február 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadták a riasztást, kemény ónos eső csap le Magyarországra: ezek a megyék biztos nem ússzák meg
Nyugat felől újra beborul az ég, miközben több térségben eső, havas eső, sőt helyenként havazás és ónos eső is nehezítheti a közlekedést – a változékony, csapadékos időjárás miatt fokozott óvatosságra figyelmeztet a HungaroMet.
Átmenetileg több helyen felszakadozhat a zárt felhőzet, ám nyugat felől újra növekszik a felhősödés. Az ország keleti felében a kora délelőtti órákig még kialakulhat vegyes halmazállapotú csapadék, helyenként havazás vagy ónos eső is - közölte előrejelzésében a HungaroMet.
A nap folyamán a nyugatról érkező, fokozatosan gyengülő csapadékzóna hatására többfelé számítani lehet időszakos esőre, havas esőre, elszórtan havazásra. Az északnyugati határvidéken átmenetileg ónos eső is előfordulhat, kiadták a figyelmeztetést is egyes megyékre:
A nyugati, délnyugati szél általában mérsékelt marad, csak néhol élénkülhet meg. A nappali csúcshőmérséklet 0 és +7 fok között várható, estére pedig -4 és +3 fok közé csökken a hőmérséklet.
A hideg komoly kockázatot is jelenthet. De vajon milyen hőmérsékleti rekordok dőltek meg hazánkban? És meddig marad itt a tél? Mutatjuk!
Február 20-án Orbán Viktor miniszterelnök és Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója közösen tették le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér harmadik termináljának alapkövét.
A Danish Air Transport megkezdte a jegyértékesítés utolsó technikai fázisát, így napokon belül elindulhat a foglalás a 2026-os nyári menetrendre.
A túlturizmus kezelésére a hatóságok egyre drasztikusabb és sokszor vitatott eszközökhöz nyúlnak.
Egy mediterrán ciklon hatására országszerte viharos szélre és vegyes halmazállapotú csapadékra kell számítani.
A Magyar Közút 80 mérnökségén 2300 fő munkavállaló látja el a feladatokat 12 órás váltott műszakban.
Példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
A GYSEV tájékoztatása szerint a vasúti közlekedés is megnehezült: a vonatok jelentős késésekkel közlekednek, eljutásukat behavazott váltók, a sínpályára dőlt fák akadályozhatják.
A 267 kilométeres partvonalat hőkamerák, drónok és éjjellátók segítségével figyelik a halőrök.
A zord téli időjárás péntek reggel megbénította a közlekedést Ausztriában: ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér forgalma, és lezárták a főváros környéki A21-es autópályat is.
Brutális hóvihar tarol ebben az országrészben: 30 centi hó és 75 kilométeres szél sem kizárt + Videó
Megjött a beígért mediterrán ciklon, február 20-ra az ország egy részét már vastag hótakaró borítja. Brutálisak utakat, közlekedési káoszt hozott az éjszakai havazás Vas megyében...
Pénteken egy mediterrán ciklon határozza meg hazánk időjárását, amely országszerte kedvezőtlen körülményeket teremt.
Európában ma már nemcsak a repülőjegy vagy a szállás ára határozza meg, milyen mélyen kell a pénztárcába nyúlni egy utazáson, hanem az is, mennyibe kerül...
A 12-es villamos nem jár, a 14-es pedig rövidített útvonalon közlekedik majd vasárnap 7 és 11 óra között.
A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az idei téli szezon legintenzívebb havazása várható a Mátrában.
A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök hajnalban a Dunántúlon havazás, havas eső, ónos eső is előfordulhat.
Csütörtökön és pénteken hazánkba ér a mediterrán ciklon, a hó mennyisége azonban még kiszámíthatatlan.
