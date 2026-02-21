2026. február 21. szombat Elenonóra
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nagykanizsa, 2026. február 20.Behavazott autók Nagykanizsa keleti városrészében 2026. február 20-án.MTI/Varga György
Utazás

Kiadták a riasztást, kemény ónos eső csap le Magyarországra: ezek a megyék biztos nem ússzák meg

Pénzcentrum
2026. február 21. 08:02

Nyugat felől újra beborul az ég, miközben több térségben eső, havas eső, sőt helyenként havazás és ónos eső is nehezítheti a közlekedést – a változékony, csapadékos időjárás miatt fokozott óvatosságra figyelmeztet a HungaroMet.

Átmenetileg több helyen felszakadozhat a zárt felhőzet, ám nyugat felől újra növekszik a felhősödés. Az ország keleti felében a kora délelőtti órákig még kialakulhat vegyes halmazállapotú csapadék, helyenként havazás vagy ónos eső is - közölte előrejelzésében a HungaroMet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nap folyamán a nyugatról érkező, fokozatosan gyengülő csapadékzóna hatására többfelé számítani lehet időszakos esőre, havas esőre, elszórtan havazásra. Az északnyugati határvidéken átmenetileg ónos eső is előfordulhat, kiadták a figyelmeztetést is egyes megyékre:

A nyugati, délnyugati szél általában mérsékelt marad, csak néhol élénkülhet meg. A nappali csúcshőmérséklet 0 és +7 fok között várható, estére pedig -4 és +3 fok közé csökken a hőmérséklet.

Címlapkép: Varga György, MTI/MTVA
#riasztás #utazás #időjárás #magyarország #veszély #hó #ónos eső #közlekedésmeteorológia #csapadék #időjárás előrejelzés #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:43
08:19
08:02
07:45
07:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 21.
Kritikus ponthoz ért a magyar turizmus: lassan tényleg nem lesz, aki főzzön, felszolgáljon?
2026. február 20.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
2026. február 21.
Hiába nemzeti érték és "véres" politikai slágertermék, szép lassan kipusztul a disznóvágás Magyarországon
2026. február 20.
Ezek a leghidegebb magyar települések: itt nem ritka a -20 fok alatti hőmérséklet sem
2026. február 20.
Az igazi lakásbumm még csak most következik Magyarországon: ezzel számoljon, aki ingatlant venne 2026-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 21. szombat
Elenonóra
8. hét
Február 21.
Nemzetközi Tobzoskanap
Február 21.
Az idegenvezetők világnapja
Február 21.
Az anyanyelv nemzetközi napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Újra lerohanja a tél az országot: kemény havazást jósolnak, ekkor kell rá számítani
2
7 napja
Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon
3
2 hete
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
4
4 napja
Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek
5
1 hete
Ennyi volt: bezár Budapest egyik legikonikusabb étterme, ez lesz a sorsa a helynek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előtörlesztési díj
A legtöbb hitel esetében nem tudjuk ingyen törleszteni a fennálló tartozásunkat egy összegben a futamidő vége előtt, hacsak nem fizetünk a banknak előtörlesztési díjat. A díj mértéke szerződésenként eltérő lehet, de jogszabály maximalizálja a legtöbb hiteltípus esetében. Egy hitel kihelyezése költséges folyamat a bank számára, a hitelbírálat és a tranzakciók mind sok erőforrást emésztenek fel. A bankok ezért a hitelezési gyakorlatukban előtörlesztés esetén díjat számíthatnak fel, hiszen ilyenkor a visszafizetett összeget újból ki kell helyezniük hitelként a gazdaságba. A díjnak a mértékét törvény maximalizálja hiteltípusonként eltérő mértékben, lakáshiteleknél maximum 2 százalék. A bankok a hitelezési gyakorlatukban a szerződéstől eltérő időpontban történő hiteltörlesztés esetén díjat számíthatnak fel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 21. 08:43
Új választási szabályok léptek életbe: erről mindenkinek tudnia kell, aki szavazni akar 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. február 21. 08:19
Dráma az európai szuperlottó sorsolásán: egy magyar karnyújtásnyira volt a 15 milliárdos jackpottól, a töredékével kell beérnie
Agrárszektor  |  2026. február 21. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.02.21. szombat
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel