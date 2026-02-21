Kiadták a riasztást, kemény ónos eső csap le Magyarországra: ezek a megyék biztos nem ússzák meg

Nyugat felől újra beborul az ég, miközben több térségben eső, havas eső, sőt helyenként havazás és ónos eső is nehezítheti a közlekedést – a változékony, csapadékos időjárás miatt fokozott óvatosságra figyelmeztet a HungaroMet.

Átmenetileg több helyen felszakadozhat a zárt felhőzet, ám nyugat felől újra növekszik a felhősödés. Az ország keleti felében a kora délelőtti órákig még kialakulhat vegyes halmazállapotú csapadék, helyenként havazás vagy ónos eső is - közölte előrejelzésében a HungaroMet.

A nap folyamán a nyugatról érkező, fokozatosan gyengülő csapadékzóna hatására többfelé számítani lehet időszakos esőre, havas esőre, elszórtan havazásra. Az északnyugati határvidéken átmenetileg ónos eső is előfordulhat, kiadták a figyelmeztetést is egyes megyékre:

A nyugati, délnyugati szél általában mérsékelt marad, csak néhol élénkülhet meg. A nappali csúcshőmérséklet 0 és +7 fok között várható, estére pedig -4 és +3 fok közé csökken a hőmérséklet.

