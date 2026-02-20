Fontos kormányrendelet született: áprilistól rengeteg magyarnak ingyen jár a 300 ezer forint

Április elsejétől megszűnik az alapszámlák készpénzfelvételi anomáliája, miután egy éjjel megjelent kormányrendelet rendezte a helyzetet. Az új szabályozás értelmében az alapszámla-tulajdonosok is havi 300 ezer forintot vehetnek fel díjmentesen bankautomatából, függetlenül attól, hogy tettek-e nyilatkozatot a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételről - írja a Bankmonitor.

Február elején az alapszámla-tulajdonosok sajátos helyzetbe kerültek. Míg a jogszabály alapján minden magyar állampolgár – megfelelő nyilatkozat esetén – havonta két alkalommal, összesen 300 ezer forint értékben vehet fel díjmentesen készpénzt bármely hazai bankautomatából, addig az alapszámlák esetében a korábbi 150 ezer forintos limit maradt érvényben. Ez azt jelentette, hogy azok az ügyfelek, akik elmulasztottak nyilatkozni a törvényi díjmentes készpénzfelvételről, hátrányba kerültek.

A 27/2026. (II. 19.) kormányrendelet április elsejétől orvosolja ezt az ellentmondást. Az új szabályozás értelmében az alapszámlához kapcsolódó díjmentes készpénzfelvételi limit szintén 300 ezer forintra emelkedik. Így azok az ügyfelek is, akik nem éltek a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §-ában foglalt nyilatkozattételi lehetőséggel, havonta két részletben 300 ezer forint készpénzt vehetnek fel költségmentesen az ATM-ekből.

A friss rendelet tartalmaz egy figyelemre méltó kitételt: "(2a) Az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak nem érintik a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §-a alapján biztosított ingyenes készpénzfelvétel és készpénzátadás lehetőségét."

Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy az alapszámla díjmentes szolgáltatásai nem írják felül a törvény által garantált készpénzfelvételi jogot. A gyakorlatban ez érdekes helyzetet eredményezhet: amennyiben valaki először bankfiókban vesz fel 50 ezer forintot – amit az alapszámla keretében ingyenesen megtehet –, majd ezt követően él a jogszabályi díjmentes készpénzfelvétel lehetőségével is, akkor akár havi 350 ezer forinthoz is hozzájuthat tranzakciós költségek nélkül.

Az alapszámla egyéb feltételei változatlanok maradnak. Minden magyarországi pénzintézetnek kötelező biztosítania ezt a számlacsomagot a természetes személyek számára. A konstrukció havi számlavezetési díja nem haladhatja meg az előző évi bruttó minimálbér 0,5 százalékát, ami 2026-ban havonta 1454 forintot jelent.

A számlához díjmentesen igényelhető bankkártya, továbbá ingyenes a forintbefizetés és a kártyás vásárlás. Szintén költségmentesek a számláról teljesülő csoportos beszedési megbízások. A számláról havonta négy alkalommal, összesen 100 ezer forint értékben lehet díjmentesen átutalást indítani.

Fontos korlátozás, hogy alapszámlát kizárólag olyan személy nyithat, aki nem rendelkezik más fizetési számlával, illetve más számla felett nincs rendelkezési joga. Ehhez a konstrukcióhoz folyószámlahitel-keret sem igényelhető.