2026. február 13. péntek Ella, Linda
3 °C Budapest
Emelkedő tőzsdei grafikon egy kereskedési táblán háttérben.
Megtakarítás

Csúnyán ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2026. február 13. 19:08

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3238,19 pontos, 2,49 százalékos csökkenéssel, 126 964,02 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok alakulása nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán is.

A részvénypiac forgalma 27,2 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta, a kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat húzta le a BUX-ot, az esés mértékében az elmúlt időszakban tapasztalt jelentős emelkedést követő korrekció is szerepet játszott.

Hozzátette, hogy a vezető részvények közül a legnagyobb, 3,74 százalékos esés az OTP-ben történt, az eladási hullám hatására a bankpapír forgalma meghaladta a 18 milliárd forintot. Az elemző szerint az OTP jelentős gyengülése összefüggött azzal is, hogy a bankszektor Európában és az Amerikai Egyesült Államokban is gyengült.

  • A Mol árfolyama 94 forinttal, 2,46 százalékkal 3724 forintra csökkent, 3,9 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 1530 forinttal, 3,74 százalékkal 39 420 forintra esett, forgalmuk 18,8 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,1 százalékkal 1970 forintra gyengült, forgalma 725,9 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,51 százalékkal 11 700 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,6 milliárd forintot ért el.
  • A BUMIX 10 076,43 ponton zárt pénteken, ez 47,37 pontos, 0,47 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
