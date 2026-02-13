Csúnyán ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3238,19 pontos, 2,49 százalékos csökkenéssel, 126 964,02 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok alakulása nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán is.

A részvénypiac forgalma 27,2 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője az MTI-nek elmondta, a kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat húzta le a BUX-ot, az esés mértékében az elmúlt időszakban tapasztalt jelentős emelkedést követő korrekció is szerepet játszott.

Hozzátette, hogy a vezető részvények közül a legnagyobb, 3,74 százalékos esés az OTP-ben történt, az eladási hullám hatására a bankpapír forgalma meghaladta a 18 milliárd forintot. Az elemző szerint az OTP jelentős gyengülése összefüggött azzal is, hogy a bankszektor Európában és az Amerikai Egyesült Államokban is gyengült.