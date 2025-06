Egyre több magyar menekíti ilyen bankszámlákra a spórolt pénzét: mit tudhatnak, amit más nem?

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Egyre több magyar nyit devizaszámlát – ezt több hazai bank is megerősítette a Pénzcentrumnak, a háttérben vélhetően a nyári utazások és az árfolyamingadozások is meghúzódhatnak. Mint a pénzintézetektől megtudtuk, az euró a legnépszerűbb deviza, és a számlanyitások mellett több banknál nőtt az érdeklődés a devizaalapú befektetések iránt is. Argyelán József, a Bankmonitor szakértője szerint vannak bankok, amelyek kedvező feltételeket és egyedi árfolyamokat kínálnak, így a devizaszámla megtakarítási célokra is lehetőséget nyújthat.

A forint árfolyamának hektikus mozgása, valamint a nyári utazási szezon miatt egyre több magyarban merül fel a kérdés: érdemes-e devizaszámlát nyitni? Az eurózónába készülők számára praktikus megoldásnak tűnhet, ha nem a nyaralás előtti utolsó pillanatban kell átváltani a pénzt, hanem kedvezőbb árfolyamnál akár hetekkel korábban. Ráadásul az árfolyamkockázat csökkentése mellett befektetési szempontból is felmerülhet a devizaszámla létjogosultsága, főleg azok körében, akik szeretnék diverzifikálni a portfóliójukat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Utánajártunk, milyen devizaszámla-lehetőségeket kínálnak a hazai bankok, milyen költségekkel kell számolni, és mely pénzintézetek biztosítanak kedvezőbb devizaváltási árfolyamokat egyes csomagokban. Megnéztük azt is, érdemes-e devizaszámlán tartani a megtakarítást a forintszámla helyett, és hogy mi a helyzet a devizás befeketetési termékekkel. Szakértőt is megkérdeztünk arról, mire figyeljen az, aki devizaszámla vagy devizaalapú befektetés mellett döntene. EZ IS ÉRDEKELHET Meglepően jó erőben a forint, most érdemes eurót váltani a nyaralásra? Sokat spórolhat, aki időben lép A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint a magyar fizetőeszköz nagyon stabil volt az elmúlt időszakban, aki nyaralást tervez, annak érdemes lépnie. Mennyibe kerül egy devizaszámla? Alapvetően az tranzakciós illeték áthárítása, illetve az infláció miatti díjemelkedés a devizaszámlák esetében is megjelent, meg szokott jelenni - utóbbit ugye idén visszavonták a bankok. Teljesen ingyenes számla itt nem jellemző, de vannak számlavezetési díj nélküli csomagok itt is - mondta a Pénzcentrumnak Argyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója. Vagy szigorú feltételeket várnak el az ingyenességért cserébe (például Raiffeisen Bank), vagy meghatározott forint számlacsomag vezetése a feltétel (például Erste Bank) - tette hozzá. Tapasztalataik szerint megnőtt a devizaszámlák iránti kereslet, illetve számlanyitásnál a bankválasztás szempontjai között sokaknál lényeges elem lett. Arra a kérdésünkre, hogy megtakarítási szempontból érdemes lehet-e forintszámla helyett devizáson tartani a pénzünket, a szakértő azt mondta, alapvetően a deviza kamatok is igen alacsonyak. De egyes bankoknál azért akad értelmezhető kamat egyes lekötéseknél (Gránit Banknál a 12 hónapos eurós lekötés 2,5%, az USD lekötés 3,5% kamatot kínál, a K&H esetében a 12 hónapos USD lekötés kamata 3,35%, a MagNet Banknál 6 hónapos EUR lekötés kamata 2,01%). De például a lakossági állampapírok között is találni deviza alapút. Az eurós EMÁP egy változó kamatozású papír, aktuális kamata 2,101%. Előnye a betétekhez képest, hogy itt nincs se kamatadó, se szochó. Viszont ez egy változó kamatozású befektetés, így a kamat a futamidő akár csökkenhet is - magyarázta. Nyaraláskor jól jöhet? Kiváncsiak voltunk, hogy nyaraláskor előnyös lehet-e egy magyar banknál nyitott devizaszámla, vagy igazából mindegy, mert a forintunkat ígyis-úgyis át kell valtani a banki árfolyamon például euróra. Argyelán József szerint a forintot át kell váltani valóban devizára, de nem mindegy mikor kerül rá sor. Lehet a nyaralás előtt olyan pillanat, amikor úgy érezzük kedvező valami miatt az árfolyam. Akkor a pénzünket átválthatjuk z adott devizára, ha rendelkezünk az adott devizanemben bankszámlával. Persze nehéz megmondani mi a kedvező árfolyam - fogalmazott. Kiemelte: számos bank kínál már a standardtől kedvezőbb egyedi devizaváltási árfolyamot, lehetőséget is. De például az Erste Bank, Gránit Bank, Raiffeisen Bank esetében itt mindenképpen kell rendelkezni a pénzintézetnél az adott devizanemnek megfelelő számlával - ezen bankoknál ez a kedvező váltás mindig saját számlák közötti átvezetést eredményez. De lehetnek bankoknál más megoldások is. A K&H Bank például pénzvisszatérítést kínál bizonyos esetekben a külföldi vásárlások után. Az OTP Banknál pedig egy plusz szolgáltatás megrendelése esetén az átutalások és vásárlások is kedvező árfolyamon teljesülhetnek. Fontos, hogy minden banknál lehetnek ezen kedvezményeknek feltételei és korlátai. Ezeket szem előtt kell tartani a választás során. Illetve nem szabad megfeledkezni a neobankok kínálta lehetőségekről sem - ismertette. Több banknál is nőtt az igény Kérdésünkre a Raiffeisen Bank közölte, hogy négy devizanemben (EUR, USD, CHF, GBP) kínál devizaszámlát lakossági és prémium ügyfeleinek, a Private Banking ügyfelek pedig 16 devizanemből választhatnak. A legnagyobb érdeklődés évek óta az EUR számlák iránt mutatkozik. Devizaszámlaállományunk és az az iránti kereslet stabil. A Raiffeisen Bank lakossági devizaállománya a növekedést mutató piaci trendekhez hasonlóan alakul - tették hozzá. A devizás befeketetések kapcsán elmondták, hogy széles palettát kínálnak, ezek a termékek mindig is fontos részét képezték, és jelen piaci körülmények között is képzik ügyfeleik befektetési portfólióinak. Ügyfeleink a mobilapplikációban pár másodperc alatt nyithatnak devizaszámlát, és az alkalmazáson keresztül egyedi árfolyamon van lehetőségük deviza váltásra is. A devizaszámla akár díjmentessé is tehető, ennek feltételeit ügyfeleink könnyen teljesíteni tudják. A devizaszámla kondíciók elérhetőek a mindenkor aktuális, a választott számlacsomaghoz tartozó lakossági kondíciós listákban - ismertette a pénzintézet. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Amióta az Erste 2023-ban bevezette új devizaváltási szolgáltatását, folyamatosan nő a devizát váltó ügyfelek száma, valamint emelkedett az átváltott összeg és az újonnan nyitott devizaszámlák száma is - közölte a Pénzcentrummal a bank. Hozzátették: náluk is a legnépszerűbb deviza évek óta az euró. Elmondták, a pénzintézet díjcsomagjain belül ügyfeleik további havidíj nélkül tudnak devizaszámlákat nyitni, és egyetlen bankkártyával hozzáférhetnek mind a forint, mind a devizaszámlákon található pénzösszeghez. A 2023-ban bevezetett kedvező, piaci azonnali árakon alapuló, kiemelt árfolyamos váltás az ügyfél saját számlái között díj-, jutalék- és kezelési költségtől mentes a havi keretösszegig. Ez utóbbi idén januártól havi 600 ezer forint, prémium ügyfelek számára 750 ezer, míg az Erste World és Private Banking ügyfelek havi egymillió forintig válthatnak devizát kedvezményesen. A szolgáltatás munkanapokon, hétfőtől-péntekig 8:00-17:00 óra között érhető el George-on keresztül - sorolták. Azt is elárulták, az utóbbi hónapokban nem tapasztaltak növekedést a lakossági devizaállományban, és a befektetési mixben sem történt jelentős változás, de enyhe eltolódás tapasztalható a devizás termékek irányába. A teljes ügyfélkört tekintve a befektetések kétharmada van forintalapú termékekben, egyharmada devizás befektetésekben. Minél vagyonosabb egy ügyfél, ez az arányszám egyre inkább a devizák felé tolódik, például a private banking ügyfelek befektetéseinek kicsit több mint fele van devizás termékekben. Az euró és amerikai dollár devizájú befektetések a legnépszerűbbek - fogalmaztak. Az UniCredit Bank szerint a devizaszámlák iránti érdeklődés még mindig erős, de finoman enyhülni látszik. Míg a teljes számlaportfóliónkon belül a devizaszámlák aránya 10 százalék feletti, a csak 2024-ben nyitott számlák esetében már 10 százalék alatt van. A bankunknál devizaszámlát nyitók körében egyértelműen az euró a legnépszerűbb, a devizaszámla-portfóliónk háromnegyedét ezek a számlák teszik ki - közölték a Pénzcentrummal. Náluk a devizaszámlák havidíja 692 forint. Az átutalások díja nagy mértékben függ az átutalás választott csatornájától (elektronikus, nem elektronikus) és típusától (EGT-n belüli vagy kívüli átutalás). A devizaszámlákon tartott pénzállomány átlagában idén nem látnak lényeges változást, vagyis az átlagos devizaösszeg lényegben stagnál tavaly év végéhez képest. Ügyfeleik átlagosan valamivel 3 millió forint feletti összegnek megfelelő devizát tartanak a devizaszámláikon. Évek óta jól megfigyelhető trend, hogy a forint erősödésekor ügyfeleink devizát vásárolnak. Emellett az is, hogy a devizaalapú befektetési termékek egyre népszerűbbek – elsősorban a vagyonos ügyfelek körében - tette hozzá az UniCredit. A K&H Banknál növekedett az ügyfélérdeklődés a devizaszámlák iránt, főként a kiemelt szegmensekben, legnépszerűbbek az euró számlák. Megkeresésünkre elárulták, hogy látható növekedés a devizában tartott ügyfélállományok átlagos összegében. Az elmúlt időszak magasabb kamatkörnyezetének köszönhetően nagyobb az érdeklődés a pénzpiaci illetve kötvény típusú devizás befektetési alapok iránt, azonban ugyanúgy megmaradt a kereslet a kockázatosabb devizás befektetési termékek irányában is. A kockázatviselési hajlandóságtól függően hoznak ügyfeleink döntéseket - tette hozzá a bank. Összességében tehát akár nyaralás, akár megtakarítási cél vezérli az embert, a devizaszámla nyitása ma már egyszerűen, sok esetben néhány kattintással elérhető a legtöbb hazai banknál. Fontos azonban, hogy ne csak az árfolyamokat, hanem a számlavezetési és váltási költségeket, valamint az esetleges feltételeket is mérlegeljük döntés előtt. Aki pedig befektetési céllal tartana devizát, annak érdemes a saját kockázattűrését is figyelembe venni, hiszen a devizapiac továbbra is kiszámíthatatlan.

