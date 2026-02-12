A javaslat elfogadása esetén Budapest mintegy 12,2 milliárd eurónyi támogatástól eshet el.
Teljesen tabutéma lett az anyagiakból 2026-ra: még a saját párjuk elől is titkolóznak a magyarok
A pénzügyi kérdések továbbra is kényes témának számítanak a magyar párkapcsolatokban. Az OTP Nyugdíjpénztár friss, országos kutatása szerint a 25–55 év közötti, párkapcsolatban élők mindössze 30 százaléka beszél rendszeresen és részletesen partnerével a hosszú távú pénzügyi tervekről. A megkérdezettek közel ötöde pedig kifejezetten a pénzt és a megtakarításokat tartja a legnehezebb párkapcsolati témának.
A felmérés alapján a közös jövő pénzügyi tervezése sok kapcsolatban háttérbe szorul. A párkapcsolatban élők 36 százaléka csak érintőlegesen beszélt ilyen kérdésekről, 27 százalék pedig szinte soha nem hozza szóba a témát. A nők valamivel nyitottabbak: 32 százalékuk egyeztet rendszeresen pénzügyi kérdésekről, míg a férfiaknál ez az arány 27 százalék.
A bizonytalanság a pénzügyi tervek ismeretében is megjelenik. A válaszadók 29 százaléka nem tudja, hogy partnere rendelkezik-e nyugdíj-megtakarítással vagy más hosszú távú tervvel, további 23 százalék pedig csak részleges információval bír. Ez azt jelenti, hogy a párok több mint felénél hiányzik a pontos rálátás a közös pénzügyi helyzetre.
A pénzügyi témák kerülésének leggyakoribb oka az anyagi bizonytalanság: a válaszadók 32 százaléka szerint nincs elég pénzük a tervezéshez. Emellett sokan bizonytalanok pénzügyi kérdésekben, vagy attól tartanak, hogy a beszélgetés konfliktust okozna. A pénz gyakran nehezebb témának bizonyul, mint az egészségi állapot, a nyugdíj vagy akár a gyermekvállalás.
A kutatás ugyanakkor azt is mutatja, hogy elméletben a többség közös felelősségként tekint a pénzügyi jövőre. A válaszadók 28 százaléka szerint a nyugdíjra való felkészülés kifejezetten közös ügy, 37 százalék pedig részben közös, részben egyéni feladatnak tartja.
Az OTP Nyugdíjpénztár szerint egyre többen kezdik felismerni saját felelősségüket a nyugdíjas évek anyagi biztonságában. 2025-ben az új belépők több mint 40 százaléka a 16–35 éves korosztályból került ki, az átlagéletkor 39 évre csökkent, és ez a tendencia 2026 elején is folytatódik.
A felmérés alapján a magyar párok többsége fontosnak tartja a közös pénzügyi tervezést, a gyakorlatban azonban sok esetben elmaradnak az ilyen beszélgetések.
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
A korábbi hasonló periódusban a nyersanyagáraktól jobban függő modern ezüsttárgyak ára követte az ezüst világpiaci árának ingadozását.
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
Ugyanakkor közülük minden harmadik rövid időn belül feladja az elhatározását, és közel minden második csak részben tartja be a tervét.
A részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Február 1-jétől jelentős változás lép életbe a hazai bankrendszerben: a korábbi 150 ezer forint helyett már 300 ezer forintig lehet havonta díjmentesen készpénzt felvenni az...
A bevezetés óta több mint 220 ezer felhasználó indított összesen 600 ezer tranzakciót, összesen több mint 25 milliárd forint értékben.
Az év negyedik hetében 78,2 milliárd forint friss pénz áramlott a magyar lakossági állampapírokba.
