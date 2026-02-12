Teljesen tabutéma lett az anyagiakból 2026-ra: még a saját párjuk elől is titkolóznak a magyarok

A pénzügyi kérdések továbbra is kényes témának számítanak a magyar párkapcsolatokban. Az OTP Nyugdíjpénztár friss, országos kutatása szerint a 25–55 év közötti, párkapcsolatban élők mindössze 30 százaléka beszél rendszeresen és részletesen partnerével a hosszú távú pénzügyi tervekről. A megkérdezettek közel ötöde pedig kifejezetten a pénzt és a megtakarításokat tartja a legnehezebb párkapcsolati témának.

A felmérés alapján a közös jövő pénzügyi tervezése sok kapcsolatban háttérbe szorul. A párkapcsolatban élők 36 százaléka csak érintőlegesen beszélt ilyen kérdésekről, 27 százalék pedig szinte soha nem hozza szóba a témát. A nők valamivel nyitottabbak: 32 százalékuk egyeztet rendszeresen pénzügyi kérdésekről, míg a férfiaknál ez az arány 27 százalék.

A bizonytalanság a pénzügyi tervek ismeretében is megjelenik. A válaszadók 29 százaléka nem tudja, hogy partnere rendelkezik-e nyugdíj-megtakarítással vagy más hosszú távú tervvel, további 23 százalék pedig csak részleges információval bír. Ez azt jelenti, hogy a párok több mint felénél hiányzik a pontos rálátás a közös pénzügyi helyzetre.

A pénzügyi témák kerülésének leggyakoribb oka az anyagi bizonytalanság: a válaszadók 32 százaléka szerint nincs elég pénzük a tervezéshez. Emellett sokan bizonytalanok pénzügyi kérdésekben, vagy attól tartanak, hogy a beszélgetés konfliktust okozna. A pénz gyakran nehezebb témának bizonyul, mint az egészségi állapot, a nyugdíj vagy akár a gyermekvállalás.

A kutatás ugyanakkor azt is mutatja, hogy elméletben a többség közös felelősségként tekint a pénzügyi jövőre. A válaszadók 28 százaléka szerint a nyugdíjra való felkészülés kifejezetten közös ügy, 37 százalék pedig részben közös, részben egyéni feladatnak tartja.

Az OTP Nyugdíjpénztár szerint egyre többen kezdik felismerni saját felelősségüket a nyugdíjas évek anyagi biztonságában. 2025-ben az új belépők több mint 40 százaléka a 16–35 éves korosztályból került ki, az átlagéletkor 39 évre csökkent, és ez a tendencia 2026 elején is folytatódik.

A felmérés alapján a magyar párok többsége fontosnak tartja a közös pénzügyi tervezést, a gyakorlatban azonban sok esetben elmaradnak az ilyen beszélgetések.