Megrohanták a magyarok az ATM-eket: mégis, mi folyik itt, hova menekítik ennyien a pénzüket?

Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 122 311,20 ponton, történelmi csúcson zárt.
A készpénzállomány 2025-ben ismét növekedésnek indult Magyarországon, 4,6%-kal emelkedve az előző évhez képest. Bár az elektronikus fizetési módok térnyerése folytatódik, a 2023-as átmeneti csökkenés után újra nőtt a forgalomban lévő készpénz mennyisége, annak ellenére, hogy a 4,4%-os infláció miatt a készpénzben tartott megtakarítások reálértéke továbbra is csökken.
A forint készpénzállomány 4,6%-os növekedése 2025-ben valamivel meghaladta a decemberi 3,3%-os inflációt, és nagyjából megfelelt a nominális GDP-növekedésnek - írja a Portfolio. A lap szerint figyelemre méltó, hogy 2023-ban 14 év után először csökkent a készpénzállomány, azonban 2024-ben ismét növekedésnek indult.
A készpénzállomány alakulását több tényező befolyásolhatta. A lakosság birtokolja az összgazdasági készpénzállomány közel háromnegyedét (73%-át), részben pénzforgalmi célból. A lakossági fogyasztás azonban csak visszafogottan emelkedett 2025-ben – a kiskereskedelem novemberben éves összevetésben 2,5%-kal nőtt, ami elmaradt az első 11 hónap 2,8%-os átlagától.
Az elektronikus fizetések, különösen a qvik és a kártyás fizetési módok gyors terjedése tovább csökkentette a készpénz pénzforgalmi szerepét. Emellett a megtakarítási céllal tartott készpénzállomány a 4,4%-os infláció miatt jelentős reálértéket vesztett, ami a hozamot termelő befektetések felé terelhette a megtakarításokat.
Bár 2025-ben alkotmányos joggá vált a készpénzhasználat Magyarországon, ez valószínűleg nem befolyásolta jelentősen a készpénzállomány növekedését. A pénzügyi és gyakorlati megfontolások feltehetően nagyobb szerepet játszottak a folyamatban.
A készpénzhasználat globálisan visszaszorulóban van, de az egyes országok eltérő pályán mozognak a helyi sajátosságok miatt. Az Európai Központi Bank 2024-es eurozónában végzett felmérése szerint a tranzakciók 52%-ánál használnak készpénzt a vásárlók, szemben a 2022-es 59%-kal. Értékben a bankkártyák a legdominánsabb fizetési eszközök (45%), ezt követi a készpénz (39%) és a mobilalkalmazások (7%).
Magyarország a készpénzmentesség felé haladó 45 európai ország rangsorában a 22. helyen áll, a lista középmezőnyében. Az elektronikus fizetések jelentős részét továbbra is a kártyás tranzakciók teszik ki, amelyek mind számban, mind értékben jellemzően kétszámjegyű éves növekedést mutatnak.
A kártyás készpénzfelvételek száma fokozatosan csökken, értékük pedig az elmúlt két évben szintén csökkenésnek indult – az elmúlt nyolc negyedévből hétben éves alapon csökkent a felvett összeg. Jelenleg Magyarországon már körülbelül kétszer annyi pénzt költünk kártyával, mint amennyit felveszünk velük, ami jelentős változás a tíz évvel ezelőtti helyzethez képest, amikor még 2,5-szer több készpénzt vettünk fel bankkártyákkal, mint amennyit fizettünk velük.
A kártyák mellett egyre több helyen jelenik meg az Azonnali Átutalási Rendszerre épülő qvik fizetés. A CBA volt az egyik első kiskereskedelmi lánc, amely 2025 januárjában kilenc Príma üzletében bevezette ezt a fizetési módot, majd decemberben a Praktiker is csatlakozott, mind a 23 üzletében elérhetővé téve a szolgáltatást.
A 2026-os fizetési trendeket várhatóan befolyásolja, hogy 2025 februárjától 300 ezer forintra emelkedett a havonta két alkalommal igénybe vehető ingyenes készpénzfelvétel határa a korábbi 150 ezer forintról.
Emellett a kormány előírta a bankoknak, hogy minden településre telepítsenek legalább egy ATM-et. Az ezer fős településeken 2025 végéig, az 500 fő alatti településeken pedig 2026-ban kell teljesíteniük ezt a követelményt. Bár a bankrendszer optimalizálhat és áthelyezhet ATM-eket, több száz, potenciálisan több mint ezer új készpénzautomata telepítésére lesz szükség az elvárások teljesítéséhez.
Fejlesztési munkálatok miatt vasárnap hajnalban több órára leállnak az OTP egyes online szolgáltatásai.
2026-ra teljes körűen életbe lépett az úgynevezett ATM-törvény, amely jogszabályi kényszerrel írta elő a készpénzhez való hozzáférés országos biztosítását.
A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
A tavalyi, 4,4 százalékos átlagos infláció hatására emelkednek az inflációkövető állampapírok kamatai.
A PMÁP-ok jövőre sorozattól függően 4,5–5,9 százalék közötti hozamot fizetnek
A termék elsősorban azoknak lehet vonzó, akik nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel vagy nem tudják kezelni az online felületeket.
A HOLD Alapkezelő portfóliómenedzsere cikkében arra mutat rá, miért él meg valaki kivételes eredményként, más pedig csalódásként ugyanakkora, 13 százalékos éves hozamot.
Az év eleje nemcsak az életmódváltásról és az új szokásokról szól, hanem a pénzügyeink rendbetételére is kiváló alkalom.
Hová teszik a pénzüket a magyarok? Miért emelkedett ilyen mértékben a tartós befektetési számlák száma? És melyik befektetési formák a legnépszerűbbek? Mutatjuk!
2025-ben a magyar befektetők tudatosabban döntöttek és egyre inkább hosszú távra terveztek.
A 2026-os befektetési kilátásokat az AI-hoz kapcsolódó növekedési történetek, a geopolitikai kockázatok alakulása és a választásokhoz kötődő piaci árazások határozhatják meg.
Az éves díjkimutatás mellé csatolt új tájékoztató az MNB iránymutatása alapján készül, és konkrét forintösszegben számolja ki a lehetséges megtakarítást.
Az újévi fogadalmak népszerűek de kevesen tudják betartani őket. Mi lehet ennek az oka? Talán célszerű lenne eleve olyasmit megfogadni, amit érdemes betartani.
Az ügyfelek leállást tapasztalhatnak többek között a netbankoknál, az átutalások esetében, a készpénzfelvételben, és fennakadások lehetnek az internetes vásárlások és bankkártyahasználat esetén is.
A Pénzcentrum utána járt különböző befektetésekkel foglalkozó szakembereknél, hogy mi érte meg idén.