Elképesztő, mi történik a magyar sörökkel a boltok polcain: ez kemény menet lesz, minden ide fut ki

A magyar sörpiac 2024-ben 2,8%-kal bővült, a belföldi eladások elérték az 5,55 millió hektolitert – derül ki az öt legnagyobb hazai gyártó adataiból. Az idei év első négy hónapja azonban jóval gyengébben alakult: a sörértékesítés 15%-kal maradt el a tavalyi szinttől. Kántor Sándor, a Magyar Sörszövetség elnöke kérdéseinkre válaszolva elmondta, ennek fő oka a tavalyi első félév erős bázisa, amit a visszaváltási rendszer bevezetése körüli kereskedői készletezés torzított. A Szövetség és a Borsodi Sörgyár egyaránt megerősítette: a fogyasztói szokások változnak: nő a kereslet a prémium és alkoholmentes sörök iránt, míg az olcsó, saját márkás termékek visszaszorulnak. Az iparágat komolyan sújtják az emelkedő energia- és alapanyagárak, miközben az export lefeleződött, az import pedig 20%-kal nőtt. A kisüzemi sörfőzdék közül azok lehetnek sikeresek, akik korszerű technológiával és erős márkával alkalmazkodtak a piaci kihívásokhoz. A hideg tavasz és a sportesemények hiánya borús kilátásokat vetít előre a nyárra, de az alkoholmentes újdonságok és innovációk még fordíthatnak az idei év mérlegén.

Az utóbbi évek nyarain már nem csak az a kérdés, hogy lesz-e kánikula, hanem hogy mennyire brutális lesz. Magyarországon sorra dőlnek a melegrekordok, a máshol szubtrópusi klímához kötött hőségnapok itt is egyre gyakoribbá váltak. A tartós, 35 fok körüli hőség nemcsak az életmódunkat, de a fogyasztási szokásainkat is átalakítja. Ilyenkor szinte természetes reakció a sör: frissít, enyhít a hőségen, és gyakran a társasági élet motorja is. Ez különösen igaz Magyarországra, ahol a lakosságarányos alkoholfogyasztás nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő, és a sör hagyományosan az egyik legnépszerűbb ital.

De miközben a hőmérséklet emelkedik, nem biztos, hogy a sörfogyasztás is követi a grafikont. A 2024-es év összességében növekedést hozott a hazai sörpiacon, de 2025 első hónapjai már komoly visszaesést mutatnak. A háttérben nemcsak az időjárás, hanem gazdasági és logisztikai tényezők is állnak, a fogyasztói szokások változásáról nem is beszélve. Hogyan alakul a prémium és alkoholmentes sörök piaca? Miért esik vissza az export, és mi a helyzet a kisüzemi főzdékkel? Kérdéseinkre Kántor Sándor, a Magyar Sörszövetség elnöke válaszolt – számokkal, összefüggésekkel és az ágazat belső logikájának megértésével.

Így alakult a magyarok sörfogyasztása az elmúlt egy évben számokban

„Az öt legnagyobb hazai sörgyártó adatai alapján 2024-ben magyar sörpiac volumene 2,8%-al, bővült, a belföldi értékesítésük elérte az 5,55 millió hektolitert. Az idei év első négy hónapjában azonban az eladott sörök mennyisége 15%-al alatta maradt a tavalyi év hasonló időszakában forgalmazott mennyiségnek” – mesélte el kérdésünkre Kántor Sándor.

A Sörszövetség elnöke szerint ebben az értékben a legfőbb szerepet a 2024. év első félévének magas bázisa játssza, ugyanis az új visszaváltási rendszer bevezetése miatt ebben az időszakban tapasztalható volt egy kereskedői készletezés a folyamatos, biztonságos áruellátás érdekében. Ennek az első félévre előrehozott, de a tavalyi év második félévében forgalomcsökkenéssel kompenzált biztonsági készletezésnek a hatását figyelembe véve az idei évi forgalom körülbelül 5%-al alacsonyabb a tavalyi év azonos időszakának normalizált bázisánál.

A témáról kikértük a három legnagyobb hazai sörgyár véleményét is, cikkünk megjelenéséig válaszokat csak a Borsodi Sörgyártól kaptunk. A gyártó tapasztalatai szerint a sörpiac szempontjából a Covid időszaka erős választóvonalnak tekinthető. Egy addig stabilan bővülő piac ezt követően, elsősorban a vendéglátóhelyek zárva tartása miatt és a társasági események csökkenése következtében erőteljes visszaesést élt meg.

„Az azóta eltelt években bár vannak bíztató jelek és elindult egy bizonyos növekedés, azonban korántsem állt vissza a sörpiac a járvány előtti időszak szintjére. A tavalyi év például erősebb volt, a piac egésze, és így a mi eredményeink is meghaladták az egy évvel korábbit, de még így is elmaradtak a covid előtti szintektől.” – árulták el kérdésünkre a magyar gyártó.

Ezeket a söröket isszák legszívesebben a magyarok

„A magyar sörforgalomban töretlen a prémium termékek arányának növekedése és a gazdaságos, saját márkás termékek forgalmának csökkenése.” – mondta el Kántor Sándor.

A nagy gyártók esetében a prémium termékek eladásai a teljes sörforgalomban meghaladták a 31%-ot, míg a gazdaságos termékeknek aránya csupán csak 7%-ot ért el 2024-ben. Az alkoholmentes termékek népszerűsége, forgalmuk növekedése szintén töretlen, eladásaik tavaly már meghaladták a 8%-ot.

A Borsodi hangsúlyozta: a sörpiacon a fogyasztói szokások gyakran és gyorsan változnak. Ugyanakkor ők is megerősítették: lassan állandósulni látszik az a tendencia, hogy a fogyasztók előszeretettel fordulnak a minőségi, a különleges sörök felé. A gyártó szerint az alkoholmentes sörök népszerűsége is villámgyorsan növekszik, köszönhetően annak is, hogy a fogyasztók egyre egészségtudatosabbak.

A gyártótól megtudtuk: az ízesített és az alkoholmentes sörök iránti kereslet tovább nőtt 2024-ben. A hazai piacon új szereplőként megjelent a Coors világos sör, illetve a lime-lével ízesített Miller Lime is. Az alkoholmentes kínálat is bővült: a Borsodi Sörgyár például a Guinness 0.0-val lépett be a szegmensbe a tavalyi száraz november kampány idején – árulták el.

Ráadásul egy titkot is elárultak: idén megújult receptúrával és arculattal jelentkezik az alkoholmentes termékcsalád.

Az infláció és az emelkedő alapanyagárak fájdalmasan érintették a sörpiacot is

„A sörgyártás alapanyagai természetes, mezőgazdasági termékek. Így az árpamaláta és a komló ára hasonlóan emelkedett, mint más élelmiszer alapanyagok ára. Ezen felül a munkabérek nemzetgazdaságon belüli változását is követi az iparág, mivel jelentős hangsúlyt fektet a képzett munkaerő akár generációkon átívelően való megtartására” – hívta fel rá a figyelmet a Magyar Sörszövetség elnöke.

Mégis, Kántor Sándor szerint a sörgyártás legnagyobb kitettsége az energiaárakra van.

„A sörfőzés energiaintenzív tevékenység, amihez sok hőenergiára, majd a fermentációhoz és érleléshez szintén nagy mennyiségben hideg energiára van szükség. Emellett jelentős energiaigénye van a csomagolóanyag gyártásnak, az alumínium és üveg olvasztásának, ezen anyagok doboz, illetve palackká való formálásának is.”

Mindezek alapján nem meglepő, hogy a világos sör Magyar Statisztikai Hivatal által 2024-ben mért átlagos belföldi árváltozása megegyezett a energiaárak változásának mértékével.

A Borsodi is megerősítette, hogy az utóbbi évek során magyar agrárium és élelmiszeripar talán legnagyobb kihívása a kiszámíthatóság és a tervezhetőség lett. Emellett hozzátették: a jogszabályi környezet állandó alakulása sem könnyíti meg a helyzetet.

Külföldön is romlott a magyar sör versenyképessége

A friss statisztikák szerint a növekvő pénzügyi és adminisztrációs terhek miatt a magyar gyártás nemzetközi versenyképessége a 2024. év során jelentősen romlott. Ennek következtében tavaly felére esett az ágazat exportja. Ezzel párhuzamosan növekedett az import, mintegy 20%-kal.

Ugyanakkor az exportnak volt is honnan visszaesnie. Kántor Sándor szerint:

A magyar gyártású sörök világviszonylatban is a legfelső kategóriába tartoznak, ezért keresettek külföldön. Az idei év folyamán azon dolgozik az iparág, hogy ezt a magas gyártási kultúrából adódó minőséget tudatosítva és kihasználva növelni tudja az exportját olyan területeken, ahol hazánkhoz hasonlóan nő a prémium termékek iránti kereslet, de a helyi gyártási kapacitások azt nem tudják kielégíteni.

– mondta el.

Így reagálnak a piaci kihívásokra a kisüzemi sörfőzdék

„A kisüzemi termelők sokszínűségéből adódóan többféle módon alakul az ebbe a gyártói csoportba tartozók helyzete.” – magyarázta Kántor Sándor.

Mint kiemelte: „Jelentős gondban vannak azok a gyártók, akik az átlagos minőségű termékeket magas költségen üzemelő elavult, nagy víz és energiaigényű technológiákkal gyártanak. Nekik tavaly komoly anyagi veszteséggel kellett szembenézniük. Ezen felül az élesedő verseny következtében csökkent a forgalmuk is, mivel a sörtermékek minőségének folyamatos emelkedése mellett, a fogyasztók már nem hajlandók megfizetni egy átlagos minőségű termékért a jelentős mértékű kisüzemi árprémiumot.”

A Sörszövetség elnöke elmondta: a másik csoportba tartoznak azok a kisüzemi gyártók, akik időben felismerték az energiatakarékos beruházások fontosságát, a folyamatos technológia és termékfejlesztés jelentőségét, valamint a márka építés szerepét, és olyan portfóliót alakítottak ki, amely reális áron a vevők valós piaci igényeit jelenítik meg.

Számukra a siker kulcsa a modern, figyelem felkeltő megjelenés, a gyors termékfejlesztés, a fogyasztói igények változásának folyamatos követése és a korszerű technológiával megvalósított kompromisszumok nélküli magas gyártásminőség. Ők jövedelmezőségben és forgalomban is növekedést tapasztalhattak, egyértelmű nyertesei az élesedő versenynek.

Így kalkulálnak a gyártók a 2025-ös szezonra

Ahogy a cikkből korábban már kiderült: az infláció csúnyán megvágta ezt az iparágat, ráadásul idén az olyan jelentős sportesemények, mint például a labdarúgó világ- és Európa-bajnokság, valamint az Olimpia sem járulnak hozzá a sörfogyasztáshoz. Ennek fényében arról érdeklődtünk Kántor Sándornál, hogy mik lehetnek az idei kilátások.

Mint elmondta:

A sörfogyasztás talán legmeghatározóbb tényezője az időjárás, ami nem kényeztetett el minket az idei évben.

A valaha mért leghidegebb május várhatóan rekord alacsony fogyasztási adatai kicsi esélyt adnak arra, hogy az idei évet növekedéssel zárja az ágazat. Ezen felül idén valóban hiányoznak a jelentősebb sportesemények, amelyek alkalmat adnának a sörözés élménynek nagy társaságban történő élvezetére.

Ami azonban optimizmusra ad okot, az a sok új termék, amivel elsőként idén jelentek meg a magyar gyártók. Különösen erős az innováció az alkoholmentes ízesített termékek területén, ahol az új ízek mellett új kategóriák, koffeines maláta italok és hidratáló alkoholmentesek is megjelentek az idei választékban.