Mennyibe kerül egy klíma beszerelése 2025-ben? Egy klíma ára, minden költsége

Júniusban már dübörög a valódi kánikula Magyarországon, éppen ezért, ha eddig nem tettük volna meg, érdemes mihamarabb intézkednünk a klíma beszerelés ügyében. Na de mégis, mennyibe kerül egy klíma beszerelése, milyen klíma árak jellemzik az idei szezont és mennyi a klíma beszerelés költsége? Amellett, hogy megtudhatod, a klíma beszerelés mennyibe kerül 2025-ben, azt is eláruljuk, mit kell tudni a legnépszerűbb alsó-, közép- és felsőkategóriás modellekről, és hogy milyen szempontok alapján érdemes klímát választanunk a klíma beszerelés költsége és a klíma hatékonysága szempontjából. Ezekre a kérdésekre kerestük a választ Bánhalmi Zoltánnak, a Panasonic Heating and Cooling Solutions magyarországi kereskedelmi képviselőjének, Zuggó Balázsnak, a Daikin Hungary Kft. ügyvezetőjének és Karsai Józsefnek, a Szerelvénybolt.hu import üzletág vezetőjének a közreműködésével.

Otthonaink komfortosabbá tétele szempontjából, különösen a kínzó nyári hőség idején, kiemelt fontosságú kérdés, hogy milyen klímát válasszunk. Cikkünkben megvizsgáljuk, mikor érdemes a klímaberendezéseket beszereltetni, melyek a legnépszerűbb hónapok és milyen klíma beszerelés árak jellemzik az idei piacot. Amellett, hogy eláruljuk, egy klíma mennyibe kerül 2025-ben és milyen klíma beszerelés árakkal érdemes számolnunk, annak is utánajárunk, mit tanácsolnak a szakértők azok számára, akik első klímaberendezésüket szeretnék megvásárolni. Milyen szempontok alapján válasszunk klímát, kinek, milyen esetben érdemes hűtő-fűtő klímát vásárolnia? Mennyit kell várni átlagosan a klíma beszerelésére? Mennyibe kerülnek a népszerű modellek, milyen klíma árak jellemzik a piacot, mennyi a klímabeszerelés teljes költsége, milyen rejtett költségekkel számoljunk? Milyen karbantartási munkákat kell elvégeznünk otthonainkban?

Mikor szereltessük be a klímát, mennyit kell a klíma beszerelésre várni?

Bánhalmi Zoltán elárulta, hogy a klímaberendezések ma már nem szezonális eszközök, hanem egész évben használható, többfunkciós berendezések. Az áprilistól júliusig tartó időszak továbbra is kiemelten forgalmas a beszerelések szempontjából, amikor a megnövekedett kereslet következtében hosszabb várakozási időre kell számítani. A Panasonic Heating and Cooling Solutions magyarországi kereskedelmi képviselője hozzátette, hogy:

Jelenleg az árajánlat elfogadásától számítva átlagosan körülbelül két hét alatt történik meg a klímaberendezés telepítése. Természetesen ennél rövidebb és hosszabb határidők is előfordulhatnak, különösen a nyári csúcsidőszakban, amikor a szabadságolások mind a szerelők, mind a megrendelők részéről befolyásolhatják az időpont-egyeztetést. Emellett a megfelelő típus kiválasztása és a felhasználási igények pontosítása is időigényes folyamat lehet.

Zuggó Balázs, a Daikin Hungary Kft. ügyvezetője kiemelte, hogy sokan fűtés korszerűsítés céljából döntenek a klímák mellett, így a fűtési szezon előtt és alatt is nagy a kereslet. Szerinte érdemes időben tájékozódni és rendelni, hiszen míg a kora tavaszi hónapokban akár a megrendeléstől számított egy-két hét alatt is telepíthetik a klímát, a kánikula beköszöntével ugrásszerűen nő a megrendelések száma, így akár több hét is lehet a telepítési határidő.

Karsai József, a Szerelvénybolt.hu képviselője azt javasolja, hogy ha valaki szeretne klímát telepíteni, ne a legmelegebb időszakban kezdjen lehetőségeket keresni. A szakértő azt is elmondta, hogy:

Ha előre gondolkodunk, sok tízezer forintot spórolhatunk. Általában azt lehet mondani, hogy szezonon kívül relatív gyorsan, egy hetes határidővel lehet klímát felszereltetni, de szezonban simán előfordulhatnak 4-6 hetes várakozási idők is.

Klíma beszerelés árak 2025: mennyibe kerül egy klíma beszerelése, mennyi a klíma beszerelés költsége?

Zuggó Balázs elárulta, hogy a klíma beszerelés mennyibe kerül 2025-ben a Daikin esetében, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a klíma árak mellett a klíma beszerelés költsége sem elhanyagolható.

Egy alsó kategóriás Daikin klíma ára kb. 250 ezer forint, egy közép kategóriás klíma ára átlagosan 450 ezer Ft, egy felső kategóriás klíma költsége pedig 850 ezer forintkörül mozog - az árak a piaci viszonyok, akciók függvényében változhatnak. Egy alap beszerelés (ami az anyagköltséget és a munkadíjat tartalmazza egy szabványos telepítés esetén) általában 100-120 ezer forint között mozog. Ez az ár nagyban függ a telepítés bonyolultságától, a csőhosszúságtól, a faláttörések számától és az egyéb speciális igényektől; emellett nagy különbségek lehetnek a főváros, a nagyvárosok és a kisebb települések között is

- fejtette ki Zuggó Balázs, aki azt javasolja, hogy az érdeklődők mindig kérjenek részletes, írásos árajánlatot, amelyben minden tételt feltüntetnek, ezzel is elkerülve a későbbi meglepetéseket. Karsai József szintén jelezte, hogy a klíma beszerelés árak rengeteg mindentől függenek, a fűtésre optimalizált berendezések például jelentősen drágábbak a hagyományos modellekhez képest, továbbá a márka és a megbízhatóság is jelentősen befolyásolhatja a klíma árakat.

Nálunk a legolcsóbb modellek már bruttó 200 ezer forint alatt elérhetők, de a felhasználási szokásokból adódó igények, például a nagy teljesítmény, jelentősen növelhetik az árakat - nem ritkák a 400 ezer forint feletti árral rendelkező modellek sem. Ezek jellemzően már -30°C-os külső hőmérsékletnél is hatékonyan tudnak fűteni, illetve itt már szinte természetesek a különböző fertőtlenítő opciók is, például az UV fertőtlenítés.

A cég azt tapasztalta, hogy a legnépszerűbb berendezések közé tartoznak a Gree közép- és felső kategóriás készülékei, valamint a Samsung és a TCL berendezései, de egyre népszerűbbek az Ariston és a FÉG készülékek is. A vásárlóknak fontos, hogy lehessen wifin keresztül távolról vezérelni a készüléket, emellett egyre népszerűbbek a breez vagy windfree funkciók, ami azt jelenti, hogy kis lyukakon keresztül fújja be a klíma a hideg levegőt, így elkerülhető a kellemetlen huzat érzés.

A klíma beszerelés költsége: milyen rejtett költségekkel, extra tételekkel számoljunk?

A teljes beruházási költség a készülék árán túl a telepítés, a szükséges kiegészítők (csövek, konzolok, elektromos kiépítés) és az esetleges extra szolgáltatások (pl. helyszíni felmérés, karbantartási szerződés) költségeit is magában foglalja. A megkérdezett klíma márkák képviselői egybehangzóan egyetértenek abban, hogy a szerelési ajánlatnál a következő alapvető dolgokat kell tisztázni, hogy ne érje meglepetés a vásárlót a végszámla kézhezvételekor:

Hosszabb csőhossz: Az alap telepítési díj általában 3-4 méter rézcsőhosszt tartalmaz. Ha ennél hosszabb csővezetékre van szükség, az méterenként plusz költséget jelent.

Az alap telepítési díj általában 3-4 méter rézcsőhosszt tartalmaz. Ha ennél hosszabb csővezetékre van szükség, az méterenként plusz költséget jelent. Fúrás, áttörések: speciális falazatok (pl. vasbeton) fúrása vagy több áttörés szükségessége emelheti a költséget.

speciális falazatok (pl. vasbeton) fúrása vagy több áttörés szükségessége emelheti a költséget. Elektromos hálózat kiépítése/bővítése: régebbi ingatlanoknál előfordulhat, hogy a meglévő elektromos hálózat nem bírja el a klímaberendezés terhelését, így annak bővítése, külön áramkör kiépítése lehet szükséges, ami további költséggel jár.

régebbi ingatlanoknál előfordulhat, hogy a meglévő elektromos hálózat nem bírja el a klímaberendezés terhelését, így annak bővítése, külön áramkör kiépítése lehet szükséges, ami további költséggel jár. Kondenzvíz elvezetés: az alap telepítés általában gravitációs elvezetést jelent. Ha pumpára van szükség, vagy speciális elvezetésre (pl. távoli lefolyóba), az plusz költséggel jár.

az alap telepítés általában gravitációs elvezetést jelent. Ha pumpára van szükség, vagy speciális elvezetésre (pl. távoli lefolyóba), az plusz költséggel jár. Kültéri egység elhelyezése: ha a kültéri egységet nehezen hozzáférhető helyre (pl. magasabb emelet, tető) kell telepíteni, darura, állványzatra, vagy alpintechnikára lehet szükség, ami jelentősen növeli a költségeket.

ha a kültéri egységet nehezen hozzáférhető helyre (pl. magasabb emelet, tető) kell telepíteni, darura, állványzatra, vagy alpintechnikára lehet szükség, ami jelentősen növeli a költségeket. Kiszállási díj: egyes cégeknél a felmérésért vagy az árajánlatkérésért már kiszállási díjat számolnak fel, amit később a beszerelés árából levonnak. Fontos erre is előre rákérdezni!

egyes cégeknél a felmérésért vagy az árajánlatkérésért már kiszállási díjat számolnak fel, amit később a beszerelés árából levonnak. Fontos erre is előre rákérdezni! Garancia feltételei: az évenkénti szakember által végzett karbantartás alapfeltétele lehet az alap és a kiterjesztett garanciának.

A klíma teljesítménye: milyen klímát vegyünk panellakásba, családi házba?

Bánhalmi Zoltán elmondásai szerint a hazai piacon továbbra is a 2,5 és 3,5 kW névleges hűtőteljesítményű készülékek a legelterjedtebbek. Ezek a teljesítményszintek sok esetben azonban túlméretezettek az új építésű, korszerűen szigetelt ingatlanok esetében. Egyre nagyobb teret nyernek a kisebb teljesítményű, energiatakarékosabb modellek, amelyek csendesebb működést és jobb hatásfokot biztosítanak. A globális trendek szintén az alacsonyabb teljesítményű, de okos megoldások irányába mutatnak. Az alsóbb árkategóriában a kompakt, helytakarékos beltéri egységek népszerűek, melyek egyszerűen telepíthetők.

A készülékek teljesítményét nagyban meghatározza az épület fekvése, benapozottsága, a falak vastagsága és alapanyaga, a hőszigetelés megléte és típusa (csak külső szigetelés van, vagy födémszigetelés is adott-e), vastagsága, a nyílászárók állapota, mérete és hőszigetelő képessége, két- vagy háromrétegű üvegezés található-e bennük

- fejtette ki Zuggó Balázs, aki szerint egy 100 négyzetméteres ház esetén helyiségenként szükség van egy-egy klímára, a hálószobákba és a nappaliba, azaz legalább 3-4 db 2-3,5kW teljesítményű klímára van szükség. Hozzátette, hogy:

Ahogy az elmúlt években tapasztaltuk, a nyarak egyre forróbbak és elviselhetetlenebbek klíma nélkül, de a hűtési funkció mellett nem szabad megfeledkezni a fűtési funkciójukról sem. Alapvetően amennyiben a villamoshálózat alkalmas rá, szinte bármilyen hagyományos – kandalló, kályha, vegyes tüzelésű kazán, gázkazán – fűtést érdemes kiváltani vagy kiegészíteni hűtő-fűtő klímával.

Karsai József szerint a szélsőségesen túlméretezett klíma is sokszor gondot okozhat. A készülékek ma már inverteres berendezések, ami azt jelenti, hogy a teljesítményüket le tudják szabályozni, de a sok ki-be kapcsolás nem tesz jót a készülékeknek. Az eladott termékek 80-90%-a 3,5kW körüli teljesítménnyel rendelkezik. Ez nagyjából egy átlagos 25-35m2-es szobához ajánlható. Hozzátette, hogy:

Itt azért meg kell jegyezni, hogy a szobák benapozása nagyban befolyásolja a szükséges teljesítményt, sőt, azt tudom mondani, hogy a sötétítő függöny elhúzása is jelentős igénycsökkenést, így fogyasztás csökkenést okozhat.

A klímaválasztás szempontjai: mire figyeljünk a klíma árak, klíma beszerelés árak mellett?

Karsai József elmondásai szerint fontos tisztázni, hogy ma már minden klíma tud hűteni és fűteni, ugyanakkor a készülékeket három típusba sorolhatjuk: ezek a hűtésre optimalizált, a téliesített és a fűtésre optimalizált klímák. A hűtésre optimalizált klíma is tud fűteni, de olyan helyre ajánljuk, ahol csak esetileg vagy tartalékként használják. A téliesített klímák olyan berendezések, ahol a készülék olyan kiegészítő elemeket tartalmaz, ami segíti az átmeneti időszakban a fűtést, ezért ilyen berendezéseket elsősorban átmeneti vagy melegebb téli napokra ajánlunk. A fűtésre optimalizált klímák már jellemzően sokkal jobb hatásfokkal működnek, a kültéri és a beltéri egységek is jóval nagyobbak, nem ritka a -30°C-os külső hőmérséklettel való kompatibilitás, nem mellesleg a fűtési hatásfokuk is nagyon magas. Ezekkel a klímákkal már a teljes téli fűtést meg lehet oldani.

Szerintem az a legfontosabb, hogy megfelelő minőséget, márkát válasszunk. Rengeteg márka jelenik meg Magyarországon nap mint nap, de nagyon fontos, hogy azokat részesítsük előnyben, amelyeknek megfelelő alkatrészellátásuk van. Szintén fontos, hogy olyan szerelőt válasszunk, aki megbízható és később is el tudjuk érni, ha bármilyen problémánk akadna

- emelte ki Karsai József. Hozzátette, hogy mivel a nagyvárosokban az utcafront látványát szabályozza az önkormányzat, érdemes ilyen helyeken utánanézni, hogy a kültéri egység kihelyezése nem sért-e valamilyen szabályt. Azt is tudni kell, hogy a klímákból a hűtési folyamat közben távozik a lecsapódó kondenzvíz - minden esetben át kell gondolni, hogy ezt a vizet hogyan tudjuk megfelelően elvezetni.

Bánhalmi Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy a klímaberendezés hosszú távú befektetés, ezért a kiválasztás során célszerű alaposan mérlegelni a saját igényeket, a lakás adottságait és a lehetséges jövőbeni használati szokásokat is. Szerinte:

Mindenképp javasolt szakértő bevonása már az előzetes tervezési fázisban, hiszen egy jól megválasztott rendszer éveken át biztosíthatja az optimális komfortot. Azt tanácsolom, mindenki szánjon időt arra, hogy teljeskörűen tájékozódjon, és ne csak az árak alapján döntsön.

A Panasonic képviselője szerint klímaválasztáskor érdemes az alábbi fő szempontokat figyelembe venni:

energiahatékonysági besorolás (minél magasabb, annál kedvezőbb üzemeltetési költség),

levegőminőség-javító funkciók;

távvezérlés és távfelügyeleti lehetőség (különösen hasznos karbantartás és hibaelhárítás során);

garanciaidő és szervizelhetőség;

felhasználási prioritás (elsősorban hűtés vagy fűtés céljából történik a beruházás).

A klíma karbantartása: ne csak a klíma ára, hanem az élettartama is számítson!

A szakértőket arról is megkérdeztük, mit tehetünk azért, hogy minél hosszabb életűek legyenek berendezéseink. Karsai József elárulta, hogy otthoni környezetben maximum a porvédő szűrőket tudjuk hatékonyan tisztítani. Ezeket jellemzően könnyű eltávolítani és zuhany alatt lemosni. A hatékony belső takarításhoz mindenféleképpen érdemes szakembert hívni, aki el tudja távolítani a burkolatot, és a lamellák közül is rendesen ki tudja mosni a felgyülemlett szennyeződést. A forgalomban kapható spray-k önmagukban csak ideig-óráig jelentenek megoldást; ez a fajta felületes tisztítás nem helyettesíti a klíma rendes átmosását. A szakembereknek általában speciális szerszámaik vannak, amikkel gyorsan és hatékonyan át tuják takarítani a gépeket.

Zuggó Balázs azt tanácsolja, évente minimum egyszer, ha pedig fűtésre is használják, kétszer (hűtési és fűtési szezon előtt) érdemes szakemberrel átnézetni és kitisztíttatni a készüléket. Ez nem csak a garancia feltétele, de biztosítja a hatékony működést, a hosszú élettartamot és az egészséges levegőt. Érdemes rendszeresen ellenőrizni, hogy a kültéri egység lamellái között nem gyűlt-e fel falevél, por vagy egyéb szennyeződés, ami akadályozhatja a légáramlást és csökkentheti a hatékonyságot – ez finom sörtéjű kefével vagy porszívóval óvatosan tisztítható. Kiemeli továbbá azt is, hogy a kondenzvíz akadálytalanul el kell, hogy tudjon folyni a kültéri egységből, mert dugulás esetén a víz visszafolyhat és problémákat okozhat. A beltéri egység burkolatát időnként puha, nedves ruhával áttörölhetjük.

Bánhalmi Zoltán jelezte, hogy azzal, ha nem tartjuk be a karbantartási előírásokat és nem végeztetjük el a szerelőkkel a garanciális időn túl is a rendszer nagytakarítását, egyrészt rövidíthetjük a berendezés élettartamát, másrészt magasabb energiaszámlát eredményezünk. A végfelhasználó feladata a készülékben elhelyezett műanyag szűrő vízzel történő tisztítása legalább havonta a használati utasításban foglaltak szerint. Ez az egyszerű, de rendszeres művelet alapvetően befolyásolja a készülék hatékonyságát és élettartamát.