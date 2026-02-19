Egyre több magyar talicskázza külföldre a megtakarított pénzét: mit tudhatnak, amit más nem sejt?

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb statisztikái szerint tavaly rekordütemben nőttek a magyar háztartások külföldön elhelyezett megtakarításai. A külföldi pénzügyi eszközökben tartott lakossági vagyon 15 százalékkal bővült. Ez az ütem jelentősen meghaladja a teljes hazai megtakarítási piac 10,2 százalékos, valamint a privátbanki kezelt vagyon 13,5 százalékos növekedését - számolta ki a Portfolio.

A jegybank pénzügyi számláinak előzetes adatai alapján rekordszintet ért el a lakosság külföldi megtakarításainak aránya. Jelenleg minden száz forintnyi megtakarításból tizenhárom forintot tartanak külföldön a magyar háztartások. Ez 12,9 százalékos arányt jelent, ami történelmi csúcs. Az eredmény különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a forint tavaly hat százalékkal erősödött. Ez a folyamat ugyanis csökkentette a devizaalapú befektetések forintban kifejezett értékét.

Az MNB statisztikái szerint a lakossági megtakarítások növekedési üteme tavaly az elmúlt három év legalacsonyabb szintjére lassult. Ennek ellenére több termékkategóriában pozitív elmozdulás volt tapasztalható. A befektetési jegyek és a látra szóló betétek mellett – a lakáscélú pénzkivonásokkal korrigálva – az életbiztosításokba és a nyugdíjpénztárakba is nagyobb összegek áramlottak, mint az előző évben. A háztartások teljes pénzügyi eszközállománya így végül 10,2 százalékkal gyarapodott.

A külföldi megtakarítások dinamikus bővülése mögött elsősorban a devizaárfolyam-változások hatásától megtisztított növekedés áll. Forintban kifejezve a külföldi befektetések állománya tizenöt százalékkal emelkedett. Ha azonban a forint erősödése nem következett volna be, az adatok mintegy 22 százalékos bővülést mutattak volna.

A tranzakciós adatok vizsgálata azt mutatja, hogy a magyar háztartások elsősorban külföldi befektetési alapokba helyezték el új megtakarításaikat. A tőkebeáramlás időbeli eloszlása egyenetlen volt, a legtöbb friss tőke a harmadik negyedévben érkezett ezekbe az eszközökbe.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ezzel párhuzamosan a hazai devizabetétek és devizakötvények részaránya mérséklődött a lakossági portfólióban. Ezt nagyrészt a forint árfolyamának erősödése okozta, mivel a folyamat csökkentette az eszközök forintban számított értékét.