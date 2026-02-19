Egyre több magyar talicskázza külföldre a megtakarított pénzét: mit tudhatnak, amit más nem sejt?

Alig tíz nappal azután, hogy a Seattle Seahawks megnyerte a Super Bowlt, a franchise-t hivatalosan is eladásra kínálták.
A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb statisztikái szerint tavaly rekordütemben nőttek a magyar háztartások külföldön elhelyezett megtakarításai. A külföldi pénzügyi eszközökben tartott lakossági vagyon 15 százalékkal bővült. Ez az ütem jelentősen meghaladja a teljes hazai megtakarítási piac 10,2 százalékos, valamint a privátbanki kezelt vagyon 13,5 százalékos növekedését - számolta ki a Portfolio.
A jegybank pénzügyi számláinak előzetes adatai alapján rekordszintet ért el a lakosság külföldi megtakarításainak aránya. Jelenleg minden száz forintnyi megtakarításból tizenhárom forintot tartanak külföldön a magyar háztartások. Ez 12,9 százalékos arányt jelent, ami történelmi csúcs. Az eredmény különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a forint tavaly hat százalékkal erősödött. Ez a folyamat ugyanis csökkentette a devizaalapú befektetések forintban kifejezett értékét.
Az MNB statisztikái szerint a lakossági megtakarítások növekedési üteme tavaly az elmúlt három év legalacsonyabb szintjére lassult. Ennek ellenére több termékkategóriában pozitív elmozdulás volt tapasztalható. A befektetési jegyek és a látra szóló betétek mellett – a lakáscélú pénzkivonásokkal korrigálva – az életbiztosításokba és a nyugdíjpénztárakba is nagyobb összegek áramlottak, mint az előző évben. A háztartások teljes pénzügyi eszközállománya így végül 10,2 százalékkal gyarapodott.
A külföldi megtakarítások dinamikus bővülése mögött elsősorban a devizaárfolyam-változások hatásától megtisztított növekedés áll. Forintban kifejezve a külföldi befektetések állománya tizenöt százalékkal emelkedett. Ha azonban a forint erősödése nem következett volna be, az adatok mintegy 22 százalékos bővülést mutattak volna.
A tranzakciós adatok vizsgálata azt mutatja, hogy a magyar háztartások elsősorban külföldi befektetési alapokba helyezték el új megtakarításaikat. A tőkebeáramlás időbeli eloszlása egyenetlen volt, a legtöbb friss tőke a harmadik negyedévben érkezett ezekbe az eszközökbe.
Ezzel párhuzamosan a hazai devizabetétek és devizakötvények részaránya mérséklődött a lakossági portfólióban. Ezt nagyrészt a forint árfolyamának erősödése okozta, mivel a folyamat csökkentette az eszközök forintban számított értékét.
Ma lejáró diszkontkincstárjegyekből a lakossági befektetők körülbelül 250 milliárd forintot kapnak.
A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek a pénteki záráshoz képest.
A részvénypiac forgalma 27,2 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A nyugdíj-előtakarékosságban a túlzott óvatosság hosszú távon komoly anyagi hátránnyal járhat.
Az arany árfolyamának emelkedése az elmúlt évek egyik legerősebb tőkepiaci trendje volt, és a folyamat idén is folytatódhat.
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
A korábbi hasonló periódusban a nyersanyagáraktól jobban függő modern ezüsttárgyak ára követte az ezüst világpiaci árának ingadozását.
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
Ugyanakkor közülük minden harmadik rövid időn belül feladja az elhatározását, és közel minden második csak részben tartja be a tervét.
