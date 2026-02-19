2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
érmék tojáshéjban, a pénzügyi megtakarítások metaforája, törékeny pénzügyek,
Megtakarítás

Egyre több magyar talicskázza külföldre a megtakarított pénzét: mit tudhatnak, amit más nem sejt?

Pénzcentrum
2026. február 19. 15:26

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb statisztikái szerint tavaly rekordütemben nőttek a magyar háztartások külföldön elhelyezett megtakarításai. A külföldi pénzügyi eszközökben tartott lakossági vagyon 15 százalékkal bővült. Ez az ütem jelentősen meghaladja a teljes hazai megtakarítási piac 10,2 százalékos, valamint a privátbanki kezelt vagyon 13,5 százalékos növekedését - számolta ki a Portfolio.

A jegybank pénzügyi számláinak előzetes adatai alapján rekordszintet ért el a lakosság külföldi megtakarításainak aránya. Jelenleg minden száz forintnyi megtakarításból tizenhárom forintot tartanak külföldön a magyar háztartások. Ez 12,9 százalékos arányt jelent, ami történelmi csúcs. Az eredmény különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a forint tavaly hat százalékkal erősödött. Ez a folyamat ugyanis csökkentette a devizaalapú befektetések forintban kifejezett értékét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az MNB statisztikái szerint a lakossági megtakarítások növekedési üteme tavaly az elmúlt három év legalacsonyabb szintjére lassult. Ennek ellenére több termékkategóriában pozitív elmozdulás volt tapasztalható. A befektetési jegyek és a látra szóló betétek mellett – a lakáscélú pénzkivonásokkal korrigálva – az életbiztosításokba és a nyugdíjpénztárakba is nagyobb összegek áramlottak, mint az előző évben. A háztartások teljes pénzügyi eszközállománya így végül 10,2 százalékkal gyarapodott.

A külföldi megtakarítások dinamikus bővülése mögött elsősorban a devizaárfolyam-változások hatásától megtisztított növekedés áll. Forintban kifejezve a külföldi befektetések állománya tizenöt százalékkal emelkedett. Ha azonban a forint erősödése nem következett volna be, az adatok mintegy 22 százalékos bővülést mutattak volna.

Kapcsolódó cikkeink:

A tranzakciós adatok vizsgálata azt mutatja, hogy a magyar háztartások elsősorban külföldi befektetési alapokba helyezték el új megtakarításaikat. A tőkebeáramlás időbeli eloszlása egyenetlen volt, a legtöbb friss tőke a harmadik negyedévben érkezett ezekbe az eszközökbe.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ezzel párhuzamosan a hazai devizabetétek és devizakötvények részaránya mérséklődött a lakossági portfólióban. Ezt nagyrészt a forint árfolyamának erősödése okozta, mivel a folyamat csökkentette az eszközök forintban számított értékét.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #befektetés #befektetési alap #megtakarítás #pénzügyek #lakossági pénzügyek #befektetések #magyar nemzeti bank #megtakarítások #devizaárfolyamok #forint árfolyam

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:06
15:54
15:30
15:26
15:17
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 18. 16:50
Jönnek az Otthon Start-lakótelepek: ezekben a rozsdaövezetekben épülnek  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 19. 11:35
Bővít a Marquard Group Hungary: új sales house üzletágat indít, kis kiadók értékesítését is átveszi
A Maquard kiadó önálló értékesítési üzletágat (sales house-t) hozott létre, amely saját márkái melle...
Holdblog  |  2026. február 19. 09:24
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt...
Bankmonitor  |  2026. február 18. 11:48
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfo...
iO Charts  |  2026. február 17. 19:38
Amazon (AMZN): a digitális gazdaság svájci bicskája
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Nem tudom, tisztában vagytok-e vele, de egy alapos fundamentális...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 19.
Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
2026. február 19.
Érik a tudás tragédiája, így pusztulhat ki a legendás magyar gógyi: drasztikus reform kellene az iskolákban
2026. február 19.
Brutál bezárási hullám indult el: sorra tűnnek el az ikonikus éttermek, sokan siratják kedvencüket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 19. csütörtök
Zsuzsanna
8. hét
Február 19.
Torkos csütörtök
Február 19.
A magyar ápolók napja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 január: mikor jön a januári családi pótlék, írják jóvá az összeget?
3
1 hónapja
Nagy bajban a magyarok megtakarításai? Kimondták az ítéletet, egyre rosszabb a minta
4
2 hónapja
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
5
2 hónapja
Így keresik itthon degeszre magukat az élelmes magyarok: a pénzük dolgozik helyettük, nekik már külföldre sem éri meg kimenni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Országos Betétbiztosítási Alap (OBA)
Az OBA célja a betétesek és ezen keresztül a pénzügyi rendszer stabilitásának védelme. A szervezet 100 ezer euró értékhatárig garanciát vállal a névre szóló lakossági és devizabetétek kifizetésére abban az esetben, ha az azt kezelő pénzintézet fizetésképtelenné válik. A védelem alá eső betétek esetén tehát nem kell félni, a bank fizetőképessége esetén is hozzá fogunk jutni a pénzünkhöz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 15:30
Figyelem! Népszerű fagyasztott gyümölcsöt hív vissza a boltokból a SPAR: ha ilyet vettél, nehogy megedd
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 15:03
Páros lábbal rúgja be újra a tél az ajtónkat: brutális mínuszok, havazás jön a hétvégén
Agrárszektor  |  2026. február 19. 15:36
Óriási csavar az időjárásban: rég nem látott meleg köszönt be itthon
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel