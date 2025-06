Azt hitted drága a horvátországi nyaralás? Ilyen bolti árakra készülhetnek a magyarok 2025 nyarán

A horvátországi nyaralás az utóbbi években érezhetően drágult, részben az infláció, részben az euró 2023-as bevezetése miatt. A szigeteken a bolti árak különösen magasak lehetnek a szűkebb kínálat és a logisztikai kihívások következtében. Egy olvasónk friss helyszíni fotói alapján bemutatjuk, milyen élelmiszerárakra számíthatnak azok, akik a közeljövőben indulnak útnak Horvátországba.

Sokan választják Horvátországot nyári úti célként, hiszen gyönyörű a tengerpart, közel van, és autóval is könnyen elérhető. Az utóbbi években azonban érezhetően megdrágult az ottani nyaralás, részben az infláció, részben az euró bevezetése miatt.

A szigeteken – mint amilyen a népszerű Korčula is – eleve magasabbak az árak, amit tovább fokoz, hogy a választék is szűkebb lehet. Egy olvasónk a napokban járt a szigeten, és fotókat is küldött az ottani bolti árakról – ezek alapján mutatjuk, mire számíthat, aki mostanában indulna útnak.

Vaj (250 g): 3,49 € - 1 408 Ft

Ásványvíz (0,5 l): 0,97 € - 392 Ft

Rio Mare tonhalkonzerv (4×52 g): 8,89 € - 3 589 Ft

Nutella (400 g): 5,39 € - 2 176 Ft

Twinings tea (25 filter): 5,19 € - 2 095 Ft

Milka csoki (80 g): 1,03 € - 416 Ft

Tojás „M” (10 db): 3,39 € -1 368 Ft

Tej (1 l): 1,75 € - 706 Ft

Olívaolaj (1 l): 15,39 € - 6 210 Ft

Étkezési olaj (1 l): 1,72 € - 694 Ft

Barilla tészta (500 g): 2,15 € - 868 Ft

Őrölt kávé (250 g): 6,09 € - 2 456 Ft, : 9,09 € - 3 668 Ft

Csirkeszárny (1 kg): 3,09 € - 1 247 Ft

Csirkemellfilé (1 kg): 4,89 € - 1 975 Ft

Darált sertéshús (1 kg): 6,89 € - 2 780 Ft

Koktélparadicsom (200 g): 3,09 € - 1 247 Ft

Banán (1 kg): 1,59 € - 642 Ft

Alma (1 kg): 1,79 € - 723 Ft, 2,65 € - 1 069 Ft

Ársapkák Horvátországban

Horvátországban továbbra is ársapkával próbálják kordában tartani bizonyos alapvető élelmiszerek árát – ilyen például a tej, a kenyér, a cukor, a liszt vagy az olaj egy része. Az árszabályozás 2023 szeptemberében lépett életbe, és azóta is hatályban van néhány termékre. Az intézkedés célja a helyi lakosság tehermentesítése volt, de a nyaralók is profitálhatnak belőle, ha okosan választanak az üzletekben.

Fontos azonban, hogy ezek az árstopok nem minden élelmiszert érintenek. A turisták által kedvelt élvezeti cikkek – mint például a kávé, az üdítő, a sör, a Nutella, az olívaolaj vagy az import édességek – már nem tartoznak ebbe a körbe. Ráadásul a szigeteken a logisztikai nehézségek és a szezonális kereslet is felhajtják az árakat, így ezekért gyakran jóval mélyebben kell a zsebbe nyúlni.

EZ IS ÉRDEKELHET Egyre több ilyen ATM les a turistákra az Adrián: messzire kerüld ezeket, sok pénzed bánhatja Horvátországban egyre több olyan bankautomata működik, amelyek akár 20 százalékos jutalékot is felszámíthatnak a készpénzfelvételért, elsősorban a külföldi turistákat célozva.

A fotók alapján jól látszik, hogy egyes árucikkek a magyar árakhoz képest meglepően magasak, mások viszont kevésbé drágák, mint elsőre gondolnánk. Aki tehát Horvátországba indul, érdemes előre tájékozódni az árakról, vagy legalább tudatosan vásárolni kint – például nagyobb szupermarketben, és nem a sétálóutcai kisboltban.