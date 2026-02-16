Igencsak pórul járt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2574,54 pontos, 2,03 százalékos csökkenéssel, 124 389,48 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek a pénteki záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: negatív hangulatban indult a hét a magyar tőzsdén, viszonylag nagyobb forgalom mellett jelentősen csökkent a részvényindex.

A kereskedést befolyásoló fontosabb hír nem érkezett, a profitrealizálás folytatódott. A vezető részvények közül főként a Mol, valamint az OTP gyengült, az eladási hullámot az elemző szerint az elmúlt időszak látványos emelkedése indította be.

A Mol 126 forinttal, 3,38 százalékkal 3598 forintra csökkent, 4,4 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 620 forinttal, 1,57 százalékkal 38 800 forintra esett, forgalmuk 15,3 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 18 forinttal, 0,91 százalékkal 1952 forintra gyengült, forgalma 357,5 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,68 százalékkal 11 620 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9792,45 ponton zárt hétfőn, ez 283,98 pontos, 2,82 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.