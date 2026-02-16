2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
-2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közeli kép a tőzsdei pénzügyi növekedési grafikonról.
Megtakarítás

Igencsak pórul járt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2026. február 16. 19:08

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2574,54 pontos, 2,03 százalékos csökkenéssel, 124 389,48 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek a pénteki záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: negatív hangulatban indult a hét a magyar tőzsdén, viszonylag nagyobb forgalom mellett jelentősen csökkent a részvényindex.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kereskedést befolyásoló fontosabb hír nem érkezett, a profitrealizálás folytatódott. A vezető részvények közül főként a Mol, valamint az OTP gyengült, az eladási hullámot az elemző szerint az elmúlt időszak látványos emelkedése indította be.

  • A Mol 126 forinttal, 3,38 százalékkal 3598 forintra csökkent, 4,4 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 620 forinttal, 1,57 százalékkal 38 800 forintra esett, forgalmuk 15,3 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 18 forinttal, 0,91 százalékkal 1952 forintra gyengült, forgalma 357,5 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,68 százalékkal 11 620 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.
  • A BUMIX 9792,45 ponton zárt hétfőn, ez 283,98 pontos, 2,82 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
EZ IS ÉRDEKELHET
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
Amennyiben a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #megtakarítás #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:33
19:21
19:08
19:00
18:54
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 16. 16:56
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 16. 17:44
Körlevélben figyelmeztették az ATV munkatársait: sok negatív komment jöhet a Csatt visszatérésekor
A Csatt és a Csatt.2 újraindulása előtt belső körlevélben figyelmeztette munkatársait az ATV: a csat...
iO Charts  |  2026. február 16. 13:14
A tőzsdéről jelentem - Kinsale Capital 2025 Q4
KNSL quotes by TradingView Mit tartalmaz a tőzsdéről jelentem rovat? A Tőzsdéről jelentem rovat egyf...
Bankmonitor  |  2026. február 16. 12:13
Hogyan kaphatják meg a külföldről hazatelepülők az Otthon Start hitelt?
A tegnapi kormányinfón feltették ezt a kérdést. Gulyás Gergely válasza alapján jelenleg megfelelő ma...
Holdblog  |  2026. február 16. 09:03
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Itt az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat!
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 16.
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
2026. február 15.
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
2026. február 16.
Megijedtek a sztrájktól a magyarok: mitől kezdtek el félni ennyien - minden egy irányba mutat
2026. február 16.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
2026. február 16.
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 16. hétfő
Julianna, Lilla
8. hét
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 január: mikor jön a januári családi pótlék, írják jóvá az összeget?
3
3 hónapja
Gazdasági világösszeomlást jósolt egy elemző: megmondta, hova mentse a pénzét, aki túl akarja élni
4
1 hónapja
Nagy bajban a magyarok megtakarításai? Kimondták az ítéletet, egyre rosszabb a minta
5
1 hónapja
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjhalasztás
az esedékes díj későbbi időpontban történő megfizetésére vonatkozó megállapodás, amely csak írásban érvényes. A díjhalasztás tartama alatt a biztosító kockázatviselése fennáll.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 19:00
Ezek a legdrágább ételek Magyarországon: leesik az állad, mit eszik a dúsgazdag elit
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 18:11
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
Agrárszektor  |  2026. február 16. 18:28
Árrobbanás az európai piacokon: ennyibe kerül most egy kiló uborka