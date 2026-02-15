Ezt rengeteg ember elrontja, ha pénzről van szó: nem csak a megélhetésük, de a párkapcsolat is pillanatok alatt odalehet

A pénzügyi kompatibilitás fontosabb lehet a kémiánál a párkapcsolatokban. Egy friss felmérés szerint a szinglik 74%-a tartja vonzónak a pénzügyi stabilitást, és 60%-uk szerint ez fontosabb, mint a kémia, pláne a mai gazdasági helyzetben - jelentette a CNBC.

A The Harris Poll több mint 2100 amerikai felnőtt körében végzett felmérése rávilágít, hogy a pénzügyek jelentős szerepet játszanak a párválasztásban. A pénzügyi kompatibilitás azért kulcsfontosságú, mert a pénzhez való hozzáállás gyakran más személyiségjegyeket és attitűdöket is tükröz - magyarázza Valerie Galinskaya, a Merrill Center for Family Wealth vezetője.

"A pénz gyakran a szeretet, kontroll és hatalom kifejezőeszköze is. Ha a párok nem szánnak időt ennek átgondolására, nem alapozzák meg a sikeres kapcsolatot" - mondja Galinskaya. A szakértő szerint három fő figyelmeztető jel utalhat pénzügyi összeférhetetlenségre.

Az első figyelmeztető jel a pénzügyi információk megosztásának hiánya. Bár nem szükséges az első randin megosztani a fizetésünket vagy adósságainkat, a kapcsolat előrehaladtával az információk visszatartása egészségtelen mintákra utalhat. A szakértők egyetértenek abban, hogy a pénzügyekről folytatott átlátható beszélgetések kulcsfontosságúak a sikeres kapcsolatokhoz.

A második veszélyes jel, ha az egyik fél túlzott kontrollt gyakorol a másik pénzügyei felett. "Mindannyiunknak különböző szintű kontrollra van szüksége, de tapasztalatom szerint a túlzott kontroll mélyebb bizalmi és irányítási problémákat tükrözhet" - figyelmeztet Galinskaya. A pénzügyi kontroll szélsőséges formája akár gazdasági bántalmazásnak is minősülhet.

A harmadik összeférhetetlenségi jel a karrierhez és ambíciókhoz való eltérő hozzáállás. Nem szükséges azonos jövedelemmel rendelkezni, de fontos, hogy a párok hasonlóan gondolkodjanak a produktivitásról és ambíciókról. Ha az egyik fél karrierorientált, míg a másik gyakran váltogatja a munkáit vagy nincs motivációja a karrierépítésre, az problémákhoz vezethet.

Galinskaya azt javasolja a pároknak, hogy kezdjék a siker közös definiálásával, legyen szó közös vállalkozásról vagy nyugdíj-megtakarításról. Valószínűtlen, hogy elérik ezeket a célokat, ha nem kommunikálják őket egymással, és nem vizsgálják felül rendszeresen, ahogy életük és prioritásaik változnak.