Ebbe fektetnek leginkább az élelmes magyarok: így tudod megforgatni a legjobban a vagyonod
Az arany árfolyamának emelkedése az elmúlt évek egyik legerősebb tőkepiaci trendje volt, és a folyamat idén is folytatódhat. Az MBH Befektetési Bank elemzése szerint a nemesfém drágulását több tényező együttese hajtja, köztük a jegybanki aranyvásárlások, a geopolitikai bizonytalanság és a csökkenő reálhozamok.
Az arany a 21. században jelentősen felülteljesítette a vezető részvénypiaci mutatókat, köztük az S&P 500 indexet is. Az árfolyam-emelkedés különösen az elmúlt két évben gyorsult fel. A kereslet szerkezete is átalakult: miközben az ékszeripari felhasználás csökkent, a technológiai felhasználás stagnált, a befektetési célú kereslet erősen nőtt. Az arany ETF-ek iránti érdeklődés egy év alatt közel megduplázódott.
Az arany iránti kereslet egyik fő hajtóereje a jegybanki tartalékfelhalmozás. A központi bankok az elmúlt években egyre nagyobb mennyiségben vásároltak aranyat, részben a devizatartalékok diverzifikálása érdekében.
A bank elemzője szerint 2024-ben világszerte 1092 tonnával nőtt a jegybanki aranytartalék, és a központi bankok vásárlásai a teljes globális kereslet közel ötödét adták. Egy 2025-ös felmérés alapján a jegybankok 95 százaléka további globális növekedést vár az aranytartalékokban.
A nemesfém iránti keresletet erősíti a csökkenő reálhozam is. Amikor a kamatok és az infláció közötti különbség szűkül, az alternatív, alacsony kockázatú befektetések vonzereje mérséklődik, ami hagyományosan az arany felé tereli a befektetőket.
A geopolitikai feszültségek szintén növelik a menedékeszközök iránti keresletet, ami tovább támogathatja az árfolyam emelkedését. Az arany drágulásából az aranybányász vállalatok részvényei is profitálnak, gyakran még nagyobb mértékben. Ennek oka, hogy bevételeik közvetlenül az arany árától függenek, miközben költségeik jelentős része fix. Ez az árfolyam-emelkedésnél aránytalanul nagyobb nyereségnövekedést eredményezhet.
Az elemzői várakozások szerint az aranybányász szektor idén is felülteljesítheti a részvénypiacok átlagos hozamát.
Rengeteg magyar fiókjában ott lapulhatnak ezek a kincsek: durván berobbant a piacuk, egy vagyont fizetnek most értük
Különösen keresettek a rangos hazai és nemzetközi művészek alkotásai, valamint a ritka antik darabok.
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
A korábbi hasonló periódusban a nyersanyagáraktól jobban függő modern ezüsttárgyak ára követte az ezüst világpiaci árának ingadozását.
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
Ugyanakkor közülük minden harmadik rövid időn belül feladja az elhatározását, és közel minden második csak részben tartja be a tervét.
Elképesztő trend hódít a Z-generáció körében: rengeteg pénzt takarítanak meg - lehet, hogy ezt most tényleg ők csinálják jól?
Az utóbbi időszakban a közösségi médiában és a nemzetközi pénzügyi sajtóban is egyre nagyobb figyelmet kap egy újfajta pénzügyi szemlélet.
Tényleg jobban élünk, mint 1 éve? Ítéletet mondtak a magyarok anyagi helyzetükről, sokan már optimisták
Az Otthon Start program továbbra is ösztönzi a hitelfelvételi kedvet, ami rekordmagas szinten stabilizálódott.
A nemesfémek piacán folytatódik a pénteken megkezdődött árzuhanás.
Magyar háztartások 1/3-a tartalék nélkül él – egy váratlan kiadás könnyen pénzügyi krízist okozhat. Kiderül, hogyan védekezhetünk.
A részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Február 1-jétől jelentős változás lép életbe a hazai bankrendszerben: a korábbi 150 ezer forint helyett már 300 ezer forintig lehet havonta díjmentesen készpénzt felvenni az...
A bevezetés óta több mint 220 ezer felhasználó indított összesen 600 ezer tranzakciót, összesen több mint 25 milliárd forint értékben.
Elképesztő jól járt, aki időben szállt be: bődületes rekordon az egyik legnépszerűbb befektetés, mi folyik itt?
Az arany unciánkénti ára szerdán először lépte át az 5300 dolláros határt, miután gyengült a dollárba vetett bizalom.
Bár a globális gazdasági környezet továbbra is bizonytalan, a világ leggazdagabb befektetői nem hátralépnek, hanem pozíciókat építenek
Az év negyedik hetében 78,2 milliárd forint friss pénz áramlott a magyar lakossági állampapírokba.
A globális részvénypiacok 2025-ös kimagasló teljesítménye után szakértők figyelmeztetnek, hogy növekszik egy jelentős korrekció valószínűsége.
Történelmi csúcsra emelkedett az arany világpiaci ára: hétfőn először lépte át az unciánkénti 5000 dolláros lélektani határt.
Sokak nem érezték stabilnak anyagi helyzetüket tavaly év végén. Saját kutatásunk kitöltőinek java része úgy érzi, az ország gazdasága stagnál vagy romlik. Mutatjuk a részleteket!
