Parents holding children while walking on footpath against houses. Family is spending leisure time. They are in casuals.
Megtakarítás

Tényleg jobban élünk, mint 1 éve? Ítéletet mondtak a magyarok anyagi helyzetükről, sokan már optimisták

Pénzcentrum
2026. február 3. 17:49

Az MNB legfrissebb lakossági megtakarítási felmérése szerint javultak a magyarok anyagi helyzetükre vonatkozó várakozásai, miközben az Otthon Start program hatására rekordmagas a jelzáloghitelt felvenni szándékozók aránya - írja cikkében a Portfolio.

A jegybank 2023 negyedik negyedévében végzett reprezentatív kutatása szerint a háztartások anyagi helyzetükre vonatkozó várakozásai tovább javultak – ilyen kedvező adatokat legutóbb az orosz-ukrán háború kitörése előtt mértek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felmérés kimutatta, hogy az egy évre előretekintő inflációs várakozások csökkenése megállt, miközben a lakosságnak nincs az aktuális forint árfolyamtól jelentősen eltérő várakozása.

Az Otthon Start program továbbra is ösztönzi a hitelfelvételi kedvet, ami rekordmagas szinten stabilizálódott. Emellett az ingatlantulajdonosok 7 százaléka tervez eladást, és a befolyó összeg 11 százalékát fektetnék állampapírba.

A befektetők számára továbbra is az adó- és kockázatmentesség jelenti az állampapírok legfőbb vonzerejét. A kutatás azt is kimutatta, hogy a vagyon növekedésével az állampapír-tulajdonosok aránya is emelkedik.

A munkaképes korúak körében egy éve folyamatosan csökken a pesszimisták aránya. Az orosz-ukrán háború kitörése óta nem volt ilyen alacsony azok aránya, akik a következő 12 hónapban rosszabb anyagi helyzetre számítanak.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #jelzáloghitel #megtakarítás #állampapír #infláció #anyagi helyzet #lakossági pénzügyek #magyar nemzeti bank #megtakarítások #forint árfolyam #otthon start

