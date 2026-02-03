Tényleg jobban élünk, mint 1 éve? Ítéletet mondtak a magyarok anyagi helyzetükről, sokan már optimisták

Az MNB legfrissebb lakossági megtakarítási felmérése szerint javultak a magyarok anyagi helyzetükre vonatkozó várakozásai, miközben az Otthon Start program hatására rekordmagas a jelzáloghitelt felvenni szándékozók aránya - írja cikkében a Portfolio.

A jegybank 2023 negyedik negyedévében végzett reprezentatív kutatása szerint a háztartások anyagi helyzetükre vonatkozó várakozásai tovább javultak – ilyen kedvező adatokat legutóbb az orosz-ukrán háború kitörése előtt mértek.

A felmérés kimutatta, hogy az egy évre előretekintő inflációs várakozások csökkenése megállt, miközben a lakosságnak nincs az aktuális forint árfolyamtól jelentősen eltérő várakozása.

Az Otthon Start program továbbra is ösztönzi a hitelfelvételi kedvet, ami rekordmagas szinten stabilizálódott. Emellett az ingatlantulajdonosok 7 százaléka tervez eladást, és a befolyó összeg 11 százalékát fektetnék állampapírba.

A befektetők számára továbbra is az adó- és kockázatmentesség jelenti az állampapírok legfőbb vonzerejét. A kutatás azt is kimutatta, hogy a vagyon növekedésével az állampapír-tulajdonosok aránya is emelkedik.

A munkaképes korúak körében egy éve folyamatosan csökken a pesszimisták aránya. Az orosz-ukrán háború kitörése óta nem volt ilyen alacsony azok aránya, akik a következő 12 hónapban rosszabb anyagi helyzetre számítanak.