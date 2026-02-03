A SpaceX 2002-es alapítása óta az újrafelhasználható rakéták vezető gyártójává vált, és a NASA, valamint a Védelmi Minisztérium fő szerződéses partnere.
Tényleg jobban élünk, mint 1 éve? Ítéletet mondtak a magyarok anyagi helyzetükről, sokan már optimisták
Az MNB legfrissebb lakossági megtakarítási felmérése szerint javultak a magyarok anyagi helyzetükre vonatkozó várakozásai, miközben az Otthon Start program hatására rekordmagas a jelzáloghitelt felvenni szándékozók aránya - írja cikkében a Portfolio.
A jegybank 2023 negyedik negyedévében végzett reprezentatív kutatása szerint a háztartások anyagi helyzetükre vonatkozó várakozásai tovább javultak – ilyen kedvező adatokat legutóbb az orosz-ukrán háború kitörése előtt mértek.
A felmérés kimutatta, hogy az egy évre előretekintő inflációs várakozások csökkenése megállt, miközben a lakosságnak nincs az aktuális forint árfolyamtól jelentősen eltérő várakozása.
Az Otthon Start program továbbra is ösztönzi a hitelfelvételi kedvet, ami rekordmagas szinten stabilizálódott. Emellett az ingatlantulajdonosok 7 százaléka tervez eladást, és a befolyó összeg 11 százalékát fektetnék állampapírba.
A befektetők számára továbbra is az adó- és kockázatmentesség jelenti az állampapírok legfőbb vonzerejét. A kutatás azt is kimutatta, hogy a vagyon növekedésével az állampapír-tulajdonosok aránya is emelkedik.
A munkaképes korúak körében egy éve folyamatosan csökken a pesszimisták aránya. Az orosz-ukrán háború kitörése óta nem volt ilyen alacsony azok aránya, akik a következő 12 hónapban rosszabb anyagi helyzetre számítanak.
A nemesfémek piacán folytatódik a pénteken megkezdődött árzuhanás.
Magyar háztartások 1/3-a tartalék nélkül él – egy váratlan kiadás könnyen pénzügyi krízist okozhat. Kiderül, hogyan védekezhetünk.
A részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Február 1-jétől jelentős változás lép életbe a hazai bankrendszerben: a korábbi 150 ezer forint helyett már 300 ezer forintig lehet havonta díjmentesen készpénzt felvenni az...
A bevezetés óta több mint 220 ezer felhasználó indított összesen 600 ezer tranzakciót, összesen több mint 25 milliárd forint értékben.
Elképesztő jól járt, aki időben szállt be: bődületes rekordon az egyik legnépszerűbb befektetés, mi folyik itt?
Az arany unciánkénti ára szerdán először lépte át az 5300 dolláros határt, miután gyengült a dollárba vetett bizalom.
Bár a globális gazdasági környezet továbbra is bizonytalan, a világ leggazdagabb befektetői nem hátralépnek, hanem pozíciókat építenek
Az év negyedik hetében 78,2 milliárd forint friss pénz áramlott a magyar lakossági állampapírokba.
A globális részvénypiacok 2025-ös kimagasló teljesítménye után szakértők figyelmeztetnek, hogy növekszik egy jelentős korrekció valószínűsége.
Történelmi csúcsra emelkedett az arany világpiaci ára: hétfőn először lépte át az unciánkénti 5000 dolláros lélektani határt.
Sokak nem érezték stabilnak anyagi helyzetüket tavaly év végén. Saját kutatásunk kitöltőinek java része úgy érzi, az ország gazdasága stagnál vagy romlik. Mutatjuk a részleteket!
A részvénypiac forgalma 22,6 milliárd forint volt, a vezető részvények az új csúcsot elérő OTP kivételével lefelé mozdultak az előző napi záráshoz képest.
Az Államadósság Kezelő Központ csütörtöki kötvényaukcióján a három- és tízéves papírok átlaghozama csökkent, az ötéves futamidőnél pedig változatlan maradt.
A készpénzállomány 2025-ben ismét növekedésnek indult Magyarországon, 4,6%-kal emelkedve az előző évhez képest.
Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 122 311,20 ponton, történelmi csúcson zárt.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Az ezüstpiac árrobbanásának közepén jár a befektetői közösség: az elmúlt három évben megháromszorozódott az árfolyam
Fejlesztési munkálatok miatt vasárnap hajnalban több órára leállnak az OTP egyes online szolgáltatásai.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
