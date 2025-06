Ezeket a folyókat messzire kerüld el idén nyáron: lábat áztatni sem ajánlott bennük!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A kijelölt fürdőhelyeken, strandokon is leshetnek a gyanútlan fürdőzőkre veszélyes kórokozók, de az olyan helyeken, ahol a fürdőzés nem engedélyezett, még nagyobb eséllyel. A tavaink, folyóink vízminőségét évente többször is ellenőrzi a népegészségügyi hatóság: már ki is bukott néhány helyről, hogy a vízminőséggel vannak gondok. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy a magyarországi folyószakaszok közül hol nem érdemes kockáztatni a fürdést. Mutatjuk azt is, miről lehet felismerni, hogy kijelölt fürdőhelyen tartózkodunk-e.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) idén is értékelte a hazai természetes fürdővizek minőségét az EU-standardnak megfelelően. A a 2021-2024 évi adatok alapján a minősített hazai természetes fürdővizek 96,5%-a jó vagy kiváló minőségű - ez javulást is jelet a tavalyi 94%-os eredménytől. Ugyan a részletes jelentést még nem tették közzé, a honlapon elérhető fürdővízminőségi térképet már frissítették: ebből lehet tájékozódni, ha valaki ismeretlen strandot célozna meg idén nyáron. Az NNGYK közleménye arra is kitért: a fürdőzésre alkalmas folyószakaszokon kijelölt strandok 95%-ban jó vagy kiváló minősítést kaptak és a Duna és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ebből azonban az is kiderül, hogy javulás ide vagy oda, a folyóvizeink 5%-ának strandján nem túl jó a vízminőség. Nem is beszélve az olyan partszakaszokról, ahol nincs is kijelölt fürdőhely, így a vízminőséget nem ellenőrzi senki. (Egyes újonnan létesült fürdőhelyekről szintén nem közöl minőségi adatokat az NNGYK, megfelelő adattömeg híján. Az népegészségügyi központ szerint a kifogásolt minősítésű fürdővizek esetén, vagy a nem ellenőrzött vízminőségű fürdőhelyeken a fürdőzők elsősorban hányással, hasmenéssel járó megbetegedésnek, szem- vagy fülgyulladás kockázatának vannak kitéve. Kapcsolódó cikkeink: Magyar strandokon is jelen lehet a gyilkos agyevő amőba? Megszólalt a Népegészségügyi Központ

Veszély leselkedik a strandoló gyerekekre? Ezért nem mindegy, hol csobbansz a hétvégén

Fürdőzési tilalom az egyik legnépszerűbb hazai tónál: baktériumok lepték el a strandot Ezeket a folyópartokat messziről kerüld, ha megmártóznál Nem csak a balatoni, velencei-tavi standokon érdemes résen lenni, figyelni a kihelyezett tájékoztatásokat, informálódni fürdés előtt. Sokan úgy gondolhatják, hogy egy folyó vize "tisztább", hiszen a víztömeg cserélődik, a szennyeződések nem maradnak a strandokon, pedig ez tévhit. Mások viszont éppen úgy hiszik, hogy a folyóvizek strandjai a mocskosabbak, merthogy a folyóba bekerülhet mindenféle szemét és fertőzések a szennyvízzel. Ez sem feltétlenül igaz, egy folyóparti szakasz vízminősége lehet éppolyan kiváló, mint a legtisztább balatoni strandé, és lehet olyan is, amibe a kislábujjunkat sem érdemes beledugni. Itt van például a Maros Kalandpart Makón, amely a friss minősítése alapján kifogásolt kategóriába került. A strandfürdő a vízprofilja alapján a vízhőmérséklet mediánja 21-22 °C, az átlagos vízmélység 0,65 méter, maximum 1,3 méter. A strand alapvetően sekély, homokos, iszapos. A kifogásolt minősítést a strand azért kapta, mert a jellemzően szennyvíz alapú baktériumok (Enterococcus, E. coli) száma túl magas volt. Könnyen össze lehet tehát szedni egy hasmenéssel, hányással járó fertőzést. A szennyezés eredete az NNGYK szerint, hogy a Maros vízgyűjtő területének nagyobb része Románia területén található számos olyan mellékvízfolyással, illetve potenciális szennyezőforrással, amely a fürdővíz minőségét jelentősen befolyásolhatja. A Gyomai Szabadstrand vize Gyomaendrőd mellett tűrhető minősítést kapott. A Hármas-Körös partján található strand átlagosan 1,5 mély, sekélynek mondható, de beljebb hirtelen mélyülő. Az átlaghőmérséklete szezonban 20 ºC,a természetes mederrész vízszélétől befele mintegy 15 méterig homokos iszap, majd onnan agyagos, márgás rész található. A vízminőség alakulására döntő hatással van az NNGYK szerint, hogy a fürdési idényben jellemzően duzzasztott vízszintet tartanak a víztérben, ezért kisvízi vízhozamok esetén a Hortobágy-Berettyó torkolata feletti folyószakasz állóvízi jellegűvé válhat. Emiatt számítani lehet a vízinövényzet változó intenzitású megjelenésére, és levonulására. Azt írták még, hogy a szabadstrand felett nagy távolságra vannak szennyvízkibocsátók, amelyek bevezetése igen kis valószínűséggel jut el a szabadstrand szelvényéig és közvetlen bevezetés nincs. Ennek ellenére olyan számban fordulnak elő baktériumok, hogy a vízminőségi mégis csak tűrhető kategóriába esik. Új strand, ezért nem kapott minősítést a Tuzsér szabadstrand a Tiszán közel a szlovák és ukrán határhoz. A part jellemzően magas, homokos és árnyas. A hozzá közel található strandok minősétésével nem volt probléma, bár ez nem mindig jelent garanciát. Szintén újnak számít még a Békésszentandrási szabadstrand a Tisza és a Körös folyók összefolyásának közelében, mely nem kapott minősítést, illetve a Szigetszentmártoni strand a Dunán sem. A Gávavencsellői strand a Tiszán alighogy feltűnt, már el is tűnt az NNGYK térképéről. Korábban rossz volt, de már megjavult a vízminőség Érdemes az olyan folyóparti szakaszokról is szót ejteni, ahol a korábbi évek vizsgálatai miatt a vízminőség nem volt túl jó. Ezért kialakulhatott az a nézet, hogy nem érdemes oda menni fürdeni, miközben azóta sokat javult a vízminőség. Jó példa erre a III. kerületi, Római-parti Plázs strandja, melynek vízminősége gyakori téma volt: szabad-e, érdemes-e ott megmártózni. A tavalyi értékelése még csak tűrhető volt, az új adatok szerint viszont jó-ra javított a Római-part! JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 71 484 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Vagy például Dunakeszin a Duna-parti strand egyenesen kifogásolt minősítésű volt tavaly, ezt idén jó minősítésre húzták fel. A Ráckevei-Soroksári Duna-ágon a Szigetcsépi szabadstrand vize tavaly csak tűrhető kategóriába fért bele, idén ezt jóra javítottak, akárcsak a Tiszakécskei szabadstrand. Fontos! Mielőtt bárhol fürdésre adnánk a fejünket, ellenőrizzük, hogy egyáltalán kijelölt strandon járunk-e. Tájékozódhatunk az NNGYK már említett térképe, vagy megyei bontásban közölt listája alapján, ahol a részletes fürdővízprofilok is megtalálhatók. Ezenkívül helyben is tájékozódhatunk a települési honlapon, vagy a helyszínen. A jegyző a helyben szokásos módon minden évben tájékoztatja a lakosságot: az engedélyezett fürdővizekről,

a kijelölt fürdőhelyekről,

a fürdési tilalom elrendeléséről,

a fürdési tilalom feloldásáról. Minden fürdővízre vonatkozóan évente, amint az információ rendelkezésre áll, és a fürdési idény teljes időtartama alatt, a fürdővizek 300 méteres körzetén belül, a fürdőzők számára jól megközelíthető és látható módon, engedélyezett fürdővíz esetében a kormányhivatal, kijelölt fürdőhely esetében az üzemeltető hozzáférhetővé teszi: a fürdővíz aktuálisan érvényes osztályba sorolását,

az esetleges fürdőzési tilalmat világos és egyszerű jelzés vagy jelkép segítségével,

a fürdővíz általános, műszaki szakkifejezésektől mentes leírását

és a rövid távú szennyezésnek kitett fürdővizek esetében tájékoztatást arról, hogy a fürdővíz rövid távú szennyezésnek van kitéve;azon napok számának megjelölését, amelyeken az előző fürdési idény alatt, a rövid távú szennyezés miatt a fürdőzés meg volt tiltva; és az ilyen szennyezés valószínűsíthető vagy ténylegesen bekövetkezésére vonatkozó figyelmeztetést,

rendkívüli helyzet előfordulása esetén tájékoztatást annak jellegéről és várható időtartamáról,

a fürdőzés megtiltása esetén a fürdőzők erről szóló tájékoztatását az indokok megjelölésével,

állandó fürdőzési tilalom bevezetése esetén annak szerepeltetését, hogy az érintett terület többé nem minősül fürdővíznek, a visszaminősítés indokainak megjelölésével,

valamint a fürdővízzel kapcsolatos teljes körű információ hozzáférésének módját (pl. honlap

megjelölése). Tehát egy kijelölt fürdőhely ezek tükrében ki lesz táblázva és egy sor információt találhatunk helyben is róla, hogy milyen minőségű a fürdővíz. Ha nem találunk tájékoztatást egy folyószakaszon, hiába is tűnik úgy, mintha szabadstrand lenne, az nem kijelölt természetes fürdővíz, így a minősége kérdéses. Azt pedig ránézésre senki sem fogja tudni megmondani, hogy az adott folyószakaszon, ahol nem üzemel kijelölt strand, milyen baktériumok vannak a vízben. Természetesen előfordul, hogy egy vízfelület ránézésre is taszító, elszíneződött - például a toxikus cianobaktériumok jelenléte esetén! -, de többnyire szabad szemmel láthatatlan kórokozók teszik a veszélyessé a fürdést. Jobb a biztonság, fürödjünk csak kijelölt természetes fürdőhelyen, ne mártózzunk csak meg úgy folyók vizeiben!

Címlapkép: Getty Images

