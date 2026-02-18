2026. február 18. szerda Bernadett
0 °C Budapest
Budapest, 2019. november 28.Nyomtatott Magyar Állampapír Plusz a belvárosi 5-ös számú postán 2019. november 28-án.A november eleje óta megvásárolható nyomtatott Magyar Állampapír Plusz 5 éves futamidejû, névre szóló, nyomdai úton 10.
Megtakarítás

Kezdődik a pénzeső: ma több száz milliárd forint zúdul a háztartások kasszájába

Pénzcentrum
2026. február 18. 17:34

Február 18-án több száz milliárd forint zúdul a magyar háztartásokhoz az állampapírok lejárata miatt. A 740 milliárd forintos diszkontkincstárjegy-sorozat lakossági részarányából mintegy 250 milliárd forint érkezhet, ráadásul pár nap múlva a Prémium Magyar Állampapír újabb 160 milliárdos kifizetése következik, írja a Portfolio.

Február 18-án hatalmas állampapír-kifizetésre számíthatnak a magyar lakossági befektetők. Egy 740 milliárd forintos diszkontkincstárjegy-sorozat érkezett a lejáratához, amelynek lakossági részaránya körülbelül 35%, így a háztartások hozzávetőleg 250 milliárd forinthoz juthatnak.

A diszkont kincstárjegyek (DKJ) rövid lejáratú, maximum egyéves állampapírok, melyek nem fizetnek kamatot, hanem diszkont áron vásárolhatók meg, a hozam pedig a lejáratkor egyszeri kifizetésként realizálódik.

Bár elsősorban intézmények számára létrehozott eszközök, a lakosság is jelentős mennyiséget tart belőlük: 2025 végén a lakossági DKJ-k volumene meghaladta az 1040 milliárd forintot, a teljes DKJ-piac pedig kb. 2930 milliárd forintot tett ki.

A kifizetési hullám ezzel nem ér véget: február 20-án lejár a 2026/J sorozatszámú Prémium Magyar Állampapír, amelyből a lakosság további 160 milliárd forintra számíthat.

A két tényező együttesen több mint 400 milliárd forintos kifizetést jelent, ami várhatóan növeli az állampapírok iránti keresletet a következő hetekben. A Magyar Nemzeti Bank szerint a tavalyi PMÁP-kifizetésekből felszabaduló pénzek fele állampapírba áramlott, a többi rész részvényekbe, befektetési alapokba, ingatlanba, fogyasztásra vagy hiteltörlesztésre került.

Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
#pénz #befektetés #megtakarítás #állampapír #pénzügy #hozam #lakosság #lakossági pénzügyek #befektetések #magyar nemzeti bank #megtakarítások

