Kezdődik a pénzeső: ma több száz milliárd forint zúdul a háztartások kasszájába

Február 18-án több száz milliárd forint zúdul a magyar háztartásokhoz az állampapírok lejárata miatt. A 740 milliárd forintos diszkontkincstárjegy-sorozat lakossági részarányából mintegy 250 milliárd forint érkezhet, ráadásul pár nap múlva a Prémium Magyar Állampapír újabb 160 milliárdos kifizetése következik, írja a Portfolio.
Február 18-án hatalmas állampapír-kifizetésre számíthatnak a magyar lakossági befektetők. Egy 740 milliárd forintos diszkontkincstárjegy-sorozat érkezett a lejáratához, amelynek lakossági részaránya körülbelül 35%, így a háztartások hozzávetőleg 250 milliárd forinthoz juthatnak.
A diszkont kincstárjegyek (DKJ) rövid lejáratú, maximum egyéves állampapírok, melyek nem fizetnek kamatot, hanem diszkont áron vásárolhatók meg, a hozam pedig a lejáratkor egyszeri kifizetésként realizálódik.
Bár elsősorban intézmények számára létrehozott eszközök, a lakosság is jelentős mennyiséget tart belőlük: 2025 végén a lakossági DKJ-k volumene meghaladta az 1040 milliárd forintot, a teljes DKJ-piac pedig kb. 2930 milliárd forintot tett ki.
A kifizetési hullám ezzel nem ér véget: február 20-án lejár a 2026/J sorozatszámú Prémium Magyar Állampapír, amelyből a lakosság további 160 milliárd forintra számíthat.
A két tényező együttesen több mint 400 milliárd forintos kifizetést jelent, ami várhatóan növeli az állampapírok iránti keresletet a következő hetekben. A Magyar Nemzeti Bank szerint a tavalyi PMÁP-kifizetésekből felszabaduló pénzek fele állampapírba áramlott, a többi rész részvényekbe, befektetési alapokba, ingatlanba, fogyasztásra vagy hiteltörlesztésre került.
A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek a pénteki záráshoz képest.
A részvénypiac forgalma 27,2 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
