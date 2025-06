Nem álom a vízparti nyaraló 10 millió alatt: óriásit kaszálhat, aki bele mer vágni?

Magyarország igen szerencsés helyzetben van a tekintetben, hogy számos kisebb vízparti térséggel rendelkezik. Ezáltal több lehetőség is van arra, hogy akár saját nyaralónk lehessen egy gyönyörű tó vagy folyó partján. Azonban egy ilyen ingatlan egy jól megválasztott helyszínnel akár komoly befektetés is lehet, viszonylag kevés ráfordítással is. Megkíséreltük kiszúrni a legolcsóbb vízparti nyaralóhelyeket.

Az elmúlt években egyértelműen látható trend, hogy a vízparti ingatlanok iránti kereslet folyamatosan nő. A kínálat ezzel szemben korlátozott, hiszen új tóparti telkeket már alig lehet kialakítani.

Szegő Péter, a Duna House szakértője korábban elmondta, hogy a vízparti nyaralók ára folyamatosan emelkedik.

A Velencei-tónál 2025 első negyedévében 20%-os áremelkedés történt: az átlagos eladási ár így 46 millió forintról 55 millió forintra nőtt. Budapest közelsége miatt sokan választják ezt a térséget állandó lakhelyül is, ami tovább élénkítheti az itteni keresletet.

A Tisza-tó ezekkel szemben lényegesen megfizethetőbb alternatívát kínál: itt az átlagos négyzetméterár jelenleg a balatoni árak negyedét, azaz 250-300 ezer forintot tesz ki. Ugyanakkor ebben a térségben is kétszámjegyű áremelkedés történt, és a népszerűbb területeken egyre több a drága ingatlan. A fokozódó kereslet az árak emelkedését is magával hozta – így már 1 millió feletti négyzetméterárak is szerepelnek a kínálatban. A Dunakanyarban a piac stagnál: arrafelé sok az irreálisan túlárazott ingatlan, aminek következtében alacsonyabbak a tranzakciószámok is.

Mint az az adatokból látszik, a magyar ingatlanpiac vízparti szegmense egyre vonzóbb a befektetők számára is. Egy jól elhelyezkedő balatoni nyaraló például a nyári hónapokban könnyedén kiadható turistáknak, nemcsak megőrzi, hanem termeli is a pénzt. A rövid távú lakáskiadás térhódításával, valamint a belföldi turizmus megerősödésével ezek az ingatlanok különösen keresetté váltak. A megfelelően karbantartott, jól felszerelt nyaralók a főszezonban akár havi több százezer forint bevételt is hozhatnak.

Persze nem mehetünk el amellett sem, hogy nem mindenki a haszon miatt vásárol nyaralót. Sokan éppen a nyugodt környezet, a friss levegő miatt választják, mert ezek mind olyan előnyök, amelyekkel egy városi lakás aligha vetekedhet.

Mi most igyekeztünk a lehető legolcsóbb eladó nyaralókat megtalálni a legnagyobb hirdetési oldalon. Két kikötés alapján kerestünk:

egyrészt tó vagy vízparthoz közeli helyen legyen

másfelől, hogy ne érje el a 10 millió forintos vételárat.

Mielőtt belevágnánk, érdemes megjegyezni, hogy a nyaralók finanszírozása Magyarországon általában nehezebb, vagy lehetetlen jelzáloghitel segítségével, mert a bankok másodlagos ingatlanként kezelik ezeket. Viszont olcsóbb nyaralók esetében alternatívát jelenthet a szabadfelhasználású személyi kölcsön, ami gyorsabb és kevesebb papírmunkával jár—bár korlátozottabb összegű és rövidebb futamidejű. Emellett a jogosultaknak a babaváró hitel is szóba jöhet.

Az első ajánlatunk egy Bokodon található 36 nm-es ingatlan, amelyet mindössze 8,8 millió forintért lehet megszerezni. Ez a nyaraló Bokodon található, közvetlenül a Bokodi horgásztó partján helyezkedik el, ami remek horgászási lehetőségeket kínál. A leírás szerint az ingatlan kiváló állapotú, közvetlenül a bokodi horgásztóra egy stégre épült. „Külön telek a házhoz nem tartozik, de a bejárattal szemben egy kb. 50 nm-es területet kizárólag a ház tulajdonosa használ. Parkolni a háztól kb 80 métere van lehetőség ahol a közös zuhanyzó és a saját WC is található" - olvasható a bemutatásban.

Fotó: Zenga.hu

A második ajánlatunk Vásárosnaménynél található, ahol mindössze 2 perc sétára van a Szamos-parttól, és 10 percre a Tisza strandjától. 60 nm-es alapterülettel és 3 különálló szobával. Külön fürdőszoba és wc, illetve praktikus konyha 15 nm-es fedett terasszal. Víz és villany van, viszont fűtés nincs, így elsősorban a nyári időszakra ajánlja az eladó.

Fotó: Zenga.hu

A következő ingatlan Hatvan közelében van a Sóderos tónál. A közel 130 hektáros hatvani Sóderos horgásztó mellett található, 28 nm-es nyaraló egy 726 nm-es telken várja új tulajdonosát. A leírás alapján nyaraló egy faház, amely bővítésen is átesett. „A vízellátást kerti kút biztosítja házi vízművel, az elektromos áram bekötve van, így azonnal használatba vehető! A kertben egy 4 nm-es kisház is helyet kapott, amely pihenésre, játszóháznak vagy kerti tárolónak is alkalmas lehet. Emellett tűzrakóhely és gyümölcsfák is találhatók a telken, hogy a természetes élet örömeit maximálisan élvezhesse" - olvasható a leírtakban.

Egy másik oldalon még két másik ingatlant is találhatunk a bűvös 10 milliós ár alatt. Az első a Bács-Kiskun vármegyei Nagybaracskán van, mindössze 6,8 millió forintért. Vízparti telekről beszélünk, ahol egy stég is található. A telken egy kb 50 nm-es és egy 25 nm-es könnyűszerkezetű ház áll. A kisebb házban a hálószoba mellett fürdőszoba és főzőfülke is van. A nagyobb ház pedig egy lakóautót „rejt". Mint írták, villany és vezetékes víz van, a szennyvíz-elvezetés pedig egy zárt szennyvíz tárolóban van megoldva.

Fotó: Jófogás

Az utolsó fogásunk egy tiszalúci telek és ingatlan. A 1238 nm-es telken egy kiváló állapotú, 40 nm-es hétvégi ház is található. Mint írták, a Holt-Tisza 100 méter, a Takta 200 méterre. De horgászási lehetőség és a környéken nagyvadas vadászat is lehetséges.