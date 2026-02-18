Szigorúbb határellenőrzések és egyre több hazatérő: csökken a bevándorlók száma Németországban és az EU-ban.
Kiderült, amiről senki nem mert beszélni, 3 millió magyar élhet szegénységben: esélyük sincs kimászni belőle?
A hazai lakosság közel egyharmada él abszolút szegénységben az Európai Bizottság új mérési módszere alapján. Bár a hivatalos EU-s statisztikák szerint Magyarország és Németország szegénységi mutatói hasonlóak, az életszínvonalbeli különbségeket pontosabban tükröző ABSPO-indikátor szerint hazánk a legrosszabbul teljesítő uniós tagállamok közé tartozik - írta a Telex.
A szegénység mérésének módszertana ritkán kerül a közbeszéd középpontjába, holott alapvetően meghatározza, milyen képet alkotunk egy ország társadalmi-gazdasági helyzetéről. Az Európai Unió hivatalos szegénységi statisztikái – az AROP és AROPE mutatók – a nemzeti mediánjövedelemtől való relatív távolságot mérik, kiegészítve munkaerőpiaci és anyagi nélkülözési szempontokkal. Ezek a mutatók azonban olykor félrevezetőek lehetnek. Az Eurostat szerint például Magyarország és Németország szegénységi kockázata megegyezik, ezt az adatot pedig a hazai kormányzati kommunikáció is gyakran hivatkozza.
Az életszínvonalbeli eltérések valósághűbb feltérképezésére dolgozta ki az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) 2018-ban az ABSPO (Absolute Poverty) kísérleti programot, amelynek módszertani eredményeit tavaly publikálták egy átfogó kézikönyvben. Ez a megközelítés szakít a relatív szemlélettel, és a háztartások tényleges megélhetési költségeit, illetve alapvető szükségleteit veszi figyelembe. A projekt három különböző módszertant ötvöz: fogyasztói kosarakkal (más néven referencia-költségvetésekkel) dolgozik, figyelembe veszi a lakosság tényleges életkörülményeit, valamint elemzi a háztartási kiadások szerkezetét.
Az új számítások aggasztó képet festenek Magyarország helyzetéről. A 2022-es adatok alapján a lakosság 31,9 százaléka él abszolút szegénységben, ami jelentősen meghaladja a 15,7 százalékos uniós átlagot. Ez az érték nem csupán magas, hanem a legrosszabbul teljesítők közé sorolja hazánkat az Európai Unióban. Bár a közép-kelet-európai régió országai általában rosszabbul teljesítenek nyugati társaiknál, Csehország és Lengyelország lényegesen eredményesebbnek bizonyult a szegénység visszaszorításában.
Az időbeli változások elemzése rávilágít, hogy a hazai szegénységi küszöbértékek hosszú ideig viszonylag stabilak voltak, ám 2021 után az inflációs nyomás hatására drasztikusan megemelkedtek. A számok beszédesek: 2024-ben egy egyedülálló személynek havonta 298 ezer forintra, egy párnak 474 ezer forintra, egy kétgyermekes családnak pedig 677 ezer forintra van szüksége a tisztes megélhetéshez.
Ezek az összegek jelentősen meghaladják a korábban használt létminimum-számításokat. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által 2015-ig közölt értékeknek, valamint a hasonló, frissebb becsléseknek körülbelül a kétszereséről van szó. Az eltérés oka, hogy az ABSPO nem a puszta fizikai túlélést, hanem az európai normáknak megfelelő életminőséget veszi alapul, amelybe beletartozik a kiegyensúlyozott táplálkozás és a megfelelő lakhatási körülmény is.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A hazai szegénységi ráta alakulása az elmúlt két évtizedben jellegzetes mintázatot mutat. A 2008-as pénzügyi válság jelentős emelkedést okozott, majd a 2010-es évek második felében – a foglalkoztatás bővülésének és a bérnövekedésnek köszönhetően – látványos csökkenés következett be. Aggasztó fejlemény azonban, hogy míg Európa és a régió nagy részében a koronavírus-járvány és a globális áremelkedések ellenére is folytatódott az anyagi nélkülözés visszaszorulása, Magyarországon 2019 óta újra emelkedő tendencia figyelhető meg. Különösen problémás, hogy a legszegényebbek – az alsó jövedelmi ötödbe tartozók – körében a szegénység mélysége alig változott: jövedelmük továbbra is átlagosan 30 százalékkal marad el a megélhetési küszöbtől.
A hatékony szakpolitikai intézkedések kidolgozásakor figyelembe kell venni, hogy Európa-szerte és hazánkban is elsősorban a gyermekes háztartások, a nagycsaládok, a megváltozott munkaképességűek és a hátrányos helyzetű térségekben élők vannak a legnehezebb helyzetben. A magyarországi állapotok javításához alapvető szociálpolitikai paradigmaváltásra lenne szükség. Ez magában foglalná a magasabb újraelosztási szintet progresszív adórendszerrel, valamint a családtámogatási rendszer alanyi jogú és rászorultsági elemeinek megerősítését. Emellett prioritássá kellene tenni az oktatási, egészségügyi és szakképzési beruházásokat a gazdaság- és foglalkoztatáspolitika minden területén.
A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek a pénteki záráshoz képest.
Ezt rengeteg ember elrontja, ha pénzről van szó: nem csak a megélhetésük, de a párkapcsolat is pillanatok alatt odalehet
A pénzügyi kompatibilitás fontosabb lehet a kémiánál a párkapcsolatokban. Legalábbis sokan így gondolják.
A részvénypiac forgalma 27,2 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
Mikor fizet a bank, ha banki csalások áldozatai vagyunk? Ennek járt utána a Pénzcentrum.
A nyugdíj-előtakarékosságban a túlzott óvatosság hosszú távon komoly anyagi hátránnyal járhat.
Az arany árfolyamának emelkedése az elmúlt évek egyik legerősebb tőkepiaci trendje volt, és a folyamat idén is folytatódhat.
A megkérdezettek közel ötöde pedig kifejezetten a pénzt és a megtakarításokat tartja a legnehezebb párkapcsolati témának.
Rengeteg magyar fiókjában ott lapulhatnak ezek a kincsek: durván berobbant a piacuk, egy vagyont fizetnek most értük
Különösen keresettek a rangos hazai és nemzetközi művészek alkotásai, valamint a ritka antik darabok.
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
A korábbi hasonló periódusban a nyersanyagáraktól jobban függő modern ezüsttárgyak ára követte az ezüst világpiaci árának ingadozását.
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
Ugyanakkor közülük minden harmadik rövid időn belül feladja az elhatározását, és közel minden második csak részben tartja be a tervét.
Elképesztő trend hódít a Z-generáció körében: rengeteg pénzt takarítanak meg - lehet, hogy ezt most tényleg ők csinálják jól?
Az utóbbi időszakban a közösségi médiában és a nemzetközi pénzügyi sajtóban is egyre nagyobb figyelmet kap egy újfajta pénzügyi szemlélet.
Tényleg jobban élünk, mint 1 éve? Ítéletet mondtak a magyarok anyagi helyzetükről, sokan már optimisták
Az Otthon Start program továbbra is ösztönzi a hitelfelvételi kedvet, ami rekordmagas szinten stabilizálódott.
A nemesfémek piacán folytatódik a pénteken megkezdődött árzuhanás.
Magyar háztartások 1/3-a tartalék nélkül él – egy váratlan kiadás könnyen pénzügyi krízist okozhat. Kiderül, hogyan védekezhetünk.
A részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén