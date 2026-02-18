2026. február 18. szerda Bernadett
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!? ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A fotó Budapesten készült
Megtakarítás

Kiderült, amiről senki nem mert beszélni, 3 millió magyar élhet szegénységben: esélyük sincs kimászni belőle?

Pénzcentrum
2026. február 18. 08:44

A hazai lakosság közel egyharmada él abszolút szegénységben az Európai Bizottság új mérési módszere alapján. Bár a hivatalos EU-s statisztikák szerint Magyarország és Németország szegénységi mutatói hasonlóak, az életszínvonalbeli különbségeket pontosabban tükröző ABSPO-indikátor szerint hazánk a legrosszabbul teljesítő uniós tagállamok közé tartozik - írta a Telex.

A szegénység mérésének módszertana ritkán kerül a közbeszéd középpontjába, holott alapvetően meghatározza, milyen képet alkotunk egy ország társadalmi-gazdasági helyzetéről. Az Európai Unió hivatalos szegénységi statisztikái – az AROP és AROPE mutatók – a nemzeti mediánjövedelemtől való relatív távolságot mérik, kiegészítve munkaerőpiaci és anyagi nélkülözési szempontokkal. Ezek a mutatók azonban olykor félrevezetőek lehetnek. Az Eurostat szerint például Magyarország és Németország szegénységi kockázata megegyezik, ezt az adatot pedig a hazai kormányzati kommunikáció is gyakran hivatkozza.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az életszínvonalbeli eltérések valósághűbb feltérképezésére dolgozta ki az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) 2018-ban az ABSPO (Absolute Poverty) kísérleti programot, amelynek módszertani eredményeit tavaly publikálták egy átfogó kézikönyvben. Ez a megközelítés szakít a relatív szemlélettel, és a háztartások tényleges megélhetési költségeit, illetve alapvető szükségleteit veszi figyelembe. A projekt három különböző módszertant ötvöz: fogyasztói kosarakkal (más néven referencia-költségvetésekkel) dolgozik, figyelembe veszi a lakosság tényleges életkörülményeit, valamint elemzi a háztartási kiadások szerkezetét.

Kapcsolódó cikkeink:

Az új számítások aggasztó képet festenek Magyarország helyzetéről. A 2022-es adatok alapján a lakosság 31,9 százaléka él abszolút szegénységben, ami jelentősen meghaladja a 15,7 százalékos uniós átlagot. Ez az érték nem csupán magas, hanem a legrosszabbul teljesítők közé sorolja hazánkat az Európai Unióban. Bár a közép-kelet-európai régió országai általában rosszabbul teljesítenek nyugati társaiknál, Csehország és Lengyelország lényegesen eredményesebbnek bizonyult a szegénység visszaszorításában.

Az időbeli változások elemzése rávilágít, hogy a hazai szegénységi küszöbértékek hosszú ideig viszonylag stabilak voltak, ám 2021 után az inflációs nyomás hatására drasztikusan megemelkedtek. A számok beszédesek: 2024-ben egy egyedülálló személynek havonta 298 ezer forintra, egy párnak 474 ezer forintra, egy kétgyermekes családnak pedig 677 ezer forintra van szüksége a tisztes megélhetéshez.

Ezek az összegek jelentősen meghaladják a korábban használt létminimum-számításokat. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által 2015-ig közölt értékeknek, valamint a hasonló, frissebb becsléseknek körülbelül a kétszereséről van szó. Az eltérés oka, hogy az ABSPO nem a puszta fizikai túlélést, hanem az európai normáknak megfelelő életminőséget veszi alapul, amelybe beletartozik a kiegyensúlyozott táplálkozás és a megfelelő lakhatási körülmény is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A hazai szegénységi ráta alakulása az elmúlt két évtizedben jellegzetes mintázatot mutat. A 2008-as pénzügyi válság jelentős emelkedést okozott, majd a 2010-es évek második felében – a foglalkoztatás bővülésének és a bérnövekedésnek köszönhetően – látványos csökkenés következett be. Aggasztó fejlemény azonban, hogy míg Európa és a régió nagy részében a koronavírus-járvány és a globális áremelkedések ellenére is folytatódott az anyagi nélkülözés visszaszorulása, Magyarországon 2019 óta újra emelkedő tendencia figyelhető meg. Különösen problémás, hogy a legszegényebbek – az alsó jövedelmi ötödbe tartozók – körében a szegénység mélysége alig változott: jövedelmük továbbra is átlagosan 30 százalékkal marad el a megélhetési küszöbtől.

A hatékony szakpolitikai intézkedések kidolgozásakor figyelembe kell venni, hogy Európa-szerte és hazánkban is elsősorban a gyermekes háztartások, a nagycsaládok, a megváltozott munkaképességűek és a hátrányos helyzetű térségekben élők vannak a legnehezebb helyzetben. A magyarországi állapotok javításához alapvető szociálpolitikai paradigmaváltásra lenne szükség. Ez magában foglalná a magasabb újraelosztási szintet progresszív adórendszerrel, valamint a családtámogatási rendszer alanyi jogú és rászorultsági elemeinek megerősítését. Emellett prioritássá kellene tenni az oktatási, egészségügyi és szakképzési beruházásokat a gazdaság- és foglalkoztatáspolitika minden területén.
Címlapkép: Getty Images
#szegénység #megtakarítás #európai unió #ksh #infláció #eurostat #anyagi helyzet #életszínvonal #lakosság #társadalom #családtámogatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:01
08:44
08:33
08:12
08:04
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 17. 16:40
Trump asztalán dől el Ukrajna sorsa: ki kínálja a jobb dealt?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
iO Charts  |  2026. február 17. 19:38
Amazon (AMZN): a digitális gazdaság svájci bicskája
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Nem tudom, tisztában vagytok-e vele, de egy alapos fundamentális...
MEDIA1  |  2026. február 17. 18:05
Kiderült, mikor nevezik vissza FEM3-ra a TV2 Klubot
Nőnapra időzítik a TV2 Klub visszaalakítását FEM3-ra. Változik az arculat és a tartalomkínálat is, e...
Bankmonitor  |  2026. február 17. 13:49
KHR/BAR lista ellenőrzése: mit jelent a státuszod, és mit néz a bank hiteligénylésnél?
Biztosan hallottál már a KHR listáról - sokan még mindig BAR listaként emlegetik, pedig a kettő nem...
Holdblog  |  2026. február 17. 08:00
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 17.
Megszólalt az Answear magyarországi country managere: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
2026. február 18.
Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!?
2026. február 17.
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
2026. február 17.
Sokkoló számlát kaphat rengeteg magyar autós: erről nem szóltak nekik, amikor megvették a kocsijukat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 18. szerda
Bernadett
8. hét
Február 18.
Hamvazószerda
Február 18.
Nagyböjt kezdete (húsvétig)
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 január: mikor jön a januári családi pótlék, írják jóvá az összeget?
3
3 hónapja
Gazdasági világösszeomlást jósolt egy elemző: megmondta, hova mentse a pénzét, aki túl akarja élni
4
1 hónapja
Nagy bajban a magyarok megtakarításai? Kimondták az ítéletet, egyre rosszabb a minta
5
1 hónapja
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kártyás fizetés a WebKincstárban
Forintban kibocsátott állampapírokat azonnal vásárolhatunk bankkártyával. P€MÁK (Prémium Euró Magyar Államkötvény) esetén bankkártyás fizetéssel úgy vásárolható euró kötvény, hogy az ügyfél lehúzza a bankkártyát, írásos megbízást ad a vásárlásra, majd a Kincstár a számlán történő euró jóváírás napján teljesíti a vételi megbízást a Speciális Szerződési Feltételeknek megfelelően.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 06:28
Súlyos tévhit dőlt meg az autóbalesetekről: a legtöbb mai kocsi nem nyújt rendes védelmet az utasoknak?
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 05:25
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
Agrárszektor  |  2026. február 18. 08:16
Nagy változás jön rengeteg élelmiszernél: ez várható február 23-tól
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel