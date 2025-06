Őrült pénzbe kerülhet a családi kempingezés 2025-ben: ez már rég nem a szegény magyarok nyaralása

Az egykor filléresnek számító nyaralási forma ma már egyre komplexebb élményszolgáltatássá vált. A pandémia óta nemcsak többen választják a kempingezést, de mélyebben is zsebbe kell nyúlni: a felszerelések ára három év alatt közel 35 százalékkal nőtt. Cikkünkben megmutatjuk, mennyibe kerül ma egy négyfős család első kempingezése, hogyan változtak az árak, és érdemes-e inkább lakóautóra váltani.

A kempingezés a pandémia idejében elképesztően népszerű volt, az egyik legolcsóbbnak gondolt nyaralási formából az utóbbi évek alatt a szabadtéri élményszerzés első számú terévé változott ez a turisztikai szegmens. 2023-ban Európában mintegy 393 millió éjszakát töltöttek el a vendégek a kempingekben, ebből hazánkban mintegy 2 milliót.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján látható, hogy a fiatalabb korosztály, sőt a családosok is egyre nagyobb arányban választják a sátrazást nyáron.

Magyarországon jelenleg mintegy 300 kemping működik. Egy 2021-es kormányrendelet alapján 2022-ben indult el az új minősítési rendszer, amely három évre szól. A hazai kempingek túlnyomó része háromcsillagos minősítést kapott, amely ebben a rendszerben emelt szolgáltatási szintet jelenti, de a minősítési kritériumok folyamatosan finomodnak

- mondta el a Pénzcentrumnak Kisgyörgy Borbála, a Magyar Kempingszövetség elnöke. Az árazás rendkívül összetett kérdés a kempingpiacon, a szolgáltatások köre is folyamatosan bővül: sok kemping épít medencét, játszóteret vagy akár kisebb fitneszparkot, ezek természetesen az árképzést is befolyásolják. Egy háromcsillagos vagy középkategóriás kempingben jelenleg 10–12 ezer forint körüli összegből már lehet egy éjszakát eltölteni sátorhelyen.

Ez persze elképesztően jó ár, egy balatoni szállodai szobának nagyjából a tizede, ha 4 fővel számolunk, de nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy

a szükséges eszközöket is be kell szerezni az egész családnak, ami egyszeri nagy kiadást jelent.

Hogy mégis mennyit, annak néztünk most utána. Utoljára 2022-ben számoltuk ki, egy alapfelszerelés, de tényleg csak alap, mennyibe kerül egy családnak. Akkor 92 216 forintra jött ki, de aki ebben az országban élte le az elmúlt 3 évét, az sejtheti, hogy ahogy minden más, úgy a kempingfelszerelés árai is jócskán megemelkedtek, 2022 májusa és 2025 májusa között a fogyasztói árak összesen körülbelül 31,9%-kal lettek magasabbak. Nézzük konkrétan a számokat:

2025-ös képzeletbeli családunknak minden felszerelésből a középkategóriás darabokat válaszottuk ki, így egy MKG-TS 4 személyes dómsátorra esett a választásunk, 19 990 forintért. Ehhez vásároltunk 4 darab Quechua Arpenaz hálózsákot, darabonként 6990 forintért, tehát 27 960 forintot költöttünk hálózsákra. Felfújható matracokat is vásároltunk a sátorba, az önfelfújós Zulu Nap matracot választottuk 8 599 forintért, négy darabot így összesen 34 396 forintért vásároltunk.

Vettünk még 4 kemping széket, darabonként 7 300 forintért vettünk Linder Excusiv típust, erre tehát 29 200 forintot költöttünk. Egy nagy akkumulátoros zseblámpát is vettünk 7 300 forintért, valamint két kisebb elemes verziót is 2690 forintért, így zseblámpára összesen 12 680 forintot költöttünk.

A számítások alapján tehát ha a négy fős családunk először vág bele a kempingezésbe, sátorral, és minden felszerelést most kell megvennie, összesen 124 136 forintot költene, ha minőségibb termékekre vadásznak, és nem a legolcsóbbra. Tehát a kempingfelszerelések ára 2022 és 2025 között 34,6%-kal emelkedett.

Ám azonban itt még nem lehet megállni. Aki járt már sportfelszereléseket áruló üzletben, az tudja, hogy aki kempingfelszerelést vásárol, az itt nem fog megállni, hiszen a polcok roskadoznak ilyenkor a hasznosabbnál hasznosabbnak vélt kütyüktől. De nézzük, mi az amire még valóban szüksége lesz a családnak és nem szemfényvesztés csupán.

Kempingfőző: 14 990 forint

hozzá gázpalack: 1500-3000 forint (ebből érdemes többet venni)

Edénykészlet (lábas, serpenyő, fedő, tányér, pohárevőeszköz) 4 főre 19 990 Ft

Hűtőtáska, 32 literes: 21 990 forint

Mosogatókészlet: 11 990 forint

Kempingasztal: 17 990 forint

Napellenző vagy árnyékoló: 24 399 forint

Kempingzuhany + tartály: 22 900 forint + 9990 forint

Elektromos rovarcsapda: 4490 forint

…és ez még csak a kezdet. Jól látszik, hogy az egyéb szükséges felszerelésekből másodpercek alatt összejöhet egy újabb jelentős összeg, akár 100 ezer forint is. Jó hír azonban, hogy a kempingfelszerelést elég egyszer megvásárolni, és ha időben gondolkodunk, úgy ezen is sokat spórolhatunk. Ráadásul, ha tényleg a minőségibb, időtálló darabokat veszünk meg, úgy akár hosszú éveken át kísérheti a családi nyaralásokat az idén vásárolt kempingfelszerelés.

Lakóautó: egy más típusú élmény

A lakóautóval való utazás a sátorozáshoz képest kényelmet, rugalmasságot és biztonságot kínál – mindezt úgy, hogy közben megmarad a természetközeli élmény. Nem kell minden este újra és újra felállítani a sátrat, vagy aggódni az eső miatt, hiszen a lakóautó egy mozgó otthon: kényelmes ágy, saját konyha, sok esetben zuhanyzó és fűtés is rendelkezésre áll. Emellett bármikor tovább lehet állni, ha új tájat fedeznél fel, anélkül hogy csomagolni kellene. Tökéletes megoldás azoknak, akik szeretnének spontán kalandokat, de nem szeretnének kompromisszumot kötni a komfort terén.

Ez esetben a sátor, a martac árát megspórolhatjuk, székre, asztalra, napvitorlára, bogárcsapdára, masszív edényekre, tányérokra azonban ugyanúgy szükségünk van. De nézzük mennyibe kerül 2025-ben a lakóautó.

2025-ben Magyarországon egy új lakóautó ára típustól és felszereltségtől függően jellemzően 18–30 millió forint között mozog, de a prémium modellek akár 40–60 millió forintba is kerülhetnek. Egy középkategóriás, 5–10 éves használt lakóautó ára általában 8–15 millió forint között alakul. A legolcsóbb elérhető lakóautók, amelyek több mint 10 évesek vagy egyszerűbb felszereltségűek, már 5–8 millió forintért is beszerezhetők.

A lakóautó vásárlása akkor éri meg igazán, ha gyakran és hosszabb időre utaznál vele – legyen szó belföldi túrákról, európai körutakról vagy akár „digitális nomád” életformáról. Egy új vagy jó állapotú használt jármű jelentős beruházás, viszont cserébe szabadságot, függetlenséget és folyamatos komfortot kínál: nincs szállásfoglalás, rugalmasabban módosítható útiterv, és mindig van „saját” konyhád, ágyad, fürdőd.

Akkor nem feltétlenül éri meg saját lakóautót venni, ha évente csak néhány hétre használnád – ilyen esetekben a bérlés lehet költséghatékonyabb és kevesebb felelősséggel jár.

2025-ben Magyarországon a lakóautó-bérlés ára jelentősen függ a szezontól, a jármű típusától és a bérlés hosszától. Íme egy áttekintés:

Elő- és utószezonban (pl. május vagy szeptember):

Árak jellemzően 35 000 – 52 000 Ft/nap között mozognak.

Például egy 2008-as modell már 35 000 Ft/nap áron is elérhető.

Főszezonban (június–augusztus):

A napi díjak 48 000 – 67 000 Ft/nap között alakulnak, típustól függően.

A prémium modellek akár 55 000 Ft/nap-ba is kerülhetnek.



Kaució: általában 300 000 – 500 000 Ft, amit a bérlés végén visszatérítenek, ha minden rendben zajlik

Hogy melyik éri meg jobban: megvásárolni egy lakóautót vagy kibérelni évente pár alkalomra, az nagyon sok tényező függvénye, a szakember szerint nem is érdemes ilyen összehasonlításokat végezni. Már csak azért sem, hiszen

ha az ember vesz egy lakóautót, akkor vélhetően az életstílusa, az utazási szokásai is nagyban megváltoznak és nem csak két-három héten át fogja használni

- mondta Kertész Gábor a Magyar Lakóautó Klub vezetője korábban a Pénzcentrumnak. Természetesen ha szigorúan matematikai alapon nézzük, bérelni olcsóbb, mint megvásárolni, és azt is ki lehet számolni hány év alatt hozza be az árát, de a gyakorlat azt mutatja, hogy nem érdemes ilyen összehasonlításokat végezni. Egy biztos, ha a család rendszeresen elkezdi használni a lakóautót és megtetszik nekik ez a fajta utazás, akkor a bérlésnél jobban megéri a vásárlás – érdemes azonban tenni egy próbát, mielőtt ekkora költségbe vernénk magunkat, hiszen nem mindenkinek jön be az ilyen szoros összezártság, a körülmények.

A lakóautó egyik legnagyobb előnye, hogy teljes szabadságot nyújt: az ember a saját kényelmében utazhat, a megszokott ágyában pihenhet, saját fürdőjét használhatja, és nem kell senkihez igazodnia – sem időben, sem útvonalban. Nincs előre kijelölt irány vagy menetrend, és a tömegeket is könnyedén elkerülheti, így az utazás valóban pihentető és személyre szabott élménnyé válik