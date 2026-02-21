Dráma az európai szuperlottó sorsolásán: egy magyar karnyújtásnyira volt a 15 milliárdos jackpottól, a töredékével kell beérnie

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/8. heti nyerőszámait. Bár egy magyar játékos közel 2,3 millió forintot nyert a sorsoláson, telitalálat ezúttal sem született. Így a következő sorsoláson már 61 millió euró, azaz mintegy 23 milliárd forint lesz a főnyeremény.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-öt, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Nyereményhez akkor jutsz a heti két alkalommal megrendezett sorsolásokon, ha legalább 3 találatod van összesen az „A” és „B” mezőkben. A 8. heti nyerőszámokat és a fontosabb nyereményadatokat alább mutatjuk.

Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban, a 8. játékhéten:

11; 17; 23; 36; 40; 5; 6.

A mostani sorsoláson sem külföldön, sem Magyarországon nem volt telitalálatos szelvény. A legnagyobb hazai nyeremény a 4+2-es nyerőosztályban született: egy magyar játékos 2 261 995 forinttal lett gazdagabb.

Ha még egy számot eltalál, akkor átváltva nagyjából 15,2 milliárd forint üthette volna a markát!

Rajta kívül még több mint 14 ezer hazai játékos örülhetett valamilyen pénznyereménynek. A főnyeremény tovább halmozódik: a következő Eurojackpot-sorsoláson 61 millió euró, azaz átváltva körülbelül 23 milliárd forint lesz a tét.

