Brutál zuhanásban vannak a hazai csúcsrészvények: megszólalt Balásy Zsolt, meglepő okot sejt mögötte

Az elmúlt években a magyar tőzsde két meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát az MBH Bank és a 4iG, ám az utóbbi napokban mindkét részvény árfolyama látványosan gyengülni kezdett - hívta fel a figyelmet posztjában Balásy Zsolt.

Az elmúlt években a magyar csúcsrészvények közé írta be magát az MBH Bank és a 4iG is, stabil növekedéssel és erős befektetői érdeklődéssel.

Az utóbbi időben azonban mindkét papír látványos gyengülést mutatott: az MBH árfolyama határozottan lefelé indult, míg a 4iG grafikonja szintén komoly esést jelez.

Erről a tegnapi nap folyamán bővebben is beszámoltunk.

Hektikus napok a 4ig-nál A mai napon bár a korai órákban sokat emelkedett a 4ig, azóta keményen rallizik

A Hold Alapkezelő vezetője, Balásy Zsolt egy friss Facebook-posztban hívta fel a figyelmet erre a párhuzamos mozgásra, amely szerinte arra utalhat, hogy a befektetők most különösen érzékenyen reagálnak a bizonytalanságokra.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A jelenség hátterében több piaci tényező is állhat: a kamatkörnyezet változása, a nemzetközi hangulat romlása vagy a hazai gazdasági kilátások újraértékelése, de Balásy szerint az sem kizárt, hogy mindennek köze van ahhoz, hogy hamarosan parlamenti választásokat rendeznek Magyarországon.