Elképesztő trend hódít a Z-generáció körében: rengeteg pénzt takarítanak meg - lehet, hogy ezt most tényleg ők csinálják jól?

Az elmúlt években a TikTok a világ egyik legnépszerűbb közösségi platformjává vált, ahol nemcsak szórakoztató tartalmak és kreatív kihívások terjednek villámgyorsan, hanem olykor egészen furcsa és potenciálisan félrevezető trendek is. A Pénzcentrumon korábban is beszámoltunk már olyan kihívásokról, amelyek kétes egészségügyi állításokat népszerűsítenek, míg más dolgok szimplán csak komplett őrültségek.

Igaz, a platformnak van olyan oldala is, amely segíthet társadalmi és kulturális változásokat generálni. Egyik korábbi cikkünkben például arról írtunk, hogy a Z generáció és az ezredfordulósok egyre inkább vágynak olyan offline közösségi terekre, ahol szabadon találkozhatnak és szocializálódhatnak, anélkül, hogy fogyasztásra kényszerülnének. Mostani cikkünkben ismét inkább egy pozitív TikTok-trendről számolunk be, amely Magyarországon talán annyira nem elterjedt, pedig akár lehetne is az, ugyanis a tudatosabb életmódot, és a tudatosabban menedzselt pénzügyeket helyezi előtérbe.

Az utóbbi időszakban a közösségi médiában és a nemzetközi pénzügyi sajtóban is egyre nagyobb figyelmet kap egy újfajta szemlélet, amely a pénzügyi és adminisztratív feladatok közösségi feldolgozására épít. Az úgynevezett „adminisztratív est” olyan informális együttműködési forma, amelynek célja a halogatott pénzügyi teendők, például számlák, megtakarítások vagy biztosítási ügyek strukturált, fókuszált elvégzése. A jelenség jól illeszkedik abba a szélesebb trendbe, amely a pénzügyi tudatosság erősödését és a transzparensebb pénzügyi döntéshozatalt helyezi előtérbe. Az egyelőre főleg külföldön hódító trendről a Financial Times cikke emlékezett meg nemrég bővebben.

Ha egyedül lusta vagy ügyeket intézni, nincs mese, közösségi élménnyé kell formálni

Az admin est a Z generáció egyik módszere arra, hogy megbirkózzon azokkal az unalmas, mégis elkerülhetetlen feladatokkal, amelyeket mindannyian ismerünk, mégis hajlamosak vagyunk újra és újra elodázni.

Számlák befizetése, a családi költségvetés átnézése, biztosítások vagy megtakarítások rendezése: ezek jellemzően magányos, kényszeredett tevékenységek. A trend lényege éppen az, hogy fiatalok barátokkal vagy kollégákkal összeülnek egy estére, előkerülnek a laptopok, esetleg egy pohár bor vagy néhány falat nasi, és együtt állnak neki a teendőknek.

Az egész kezdeményezés egyik legérdekesebb vonása az, hogy a magányos adminisztráció közös, sőt kifejezetten pozitív élménnyé alakul át. A fiatalabb generációk szemmel láthatóan nyitottabban beszélnek a pénzügyeikről, mint az idősebbek.

Mégis tanulságos volt, hogy amikor egy ilyen kísérleti admin est ötlete felmerült egy vegyes korosztályú munkahelyi közösségben, szinte azonnal sokan jelentkeztek, életkortól függetlenül. Úgy tűnik, az adminisztrációval kapcsolatos frusztráció valóban nemzedékeken átívelő tapasztalat.

Hülyeségnek hangzik, de tényleg hatékony

Az egyik legnagyobb kihívás nem is a motiváció hiánya, hanem az idő megtalálása. Egy előre kijelölt, közös időpont azonban már önmagában segít abban, hogy a feladatok ne csússzanak tovább. Az admin esteken mindenki konkrét céllal érkezik: valaki jobb kamatozású megtakarítási számlát keres, más biztosítási ajánlatokat hasonlít össze, megint más régóta halogatott panaszlevelet ír meg.

A tapasztalatok szerint a közös jelenlét és az egymás előtti elszámoltathatóság meglepően hatékony.

Ezt a jelenséget a szakirodalom „body doubling” néven említi, vagyis azt, hogy könnyebb koncentrálni, ha mások is ugyanabban a térben, hasonló feladaton dolgoznak.

Rövid idő alatt kialakul egyfajta közös sikerélmény, ami tovább növeli a lendületet. Az egyszerűbb adminisztratív feladatok után gyakran kerülnek elő komolyabb témák is, például a költségvetés-tervezés vagy a hosszú távú megtakarítások kérdése. Ilyenkor tapasztalatok és módszerek cserélnek gazdát, legyen szó táblázatokról, mobilalkalmazásokról vagy a klasszikus, papíralapú jegyzetelésről.

Sokaknál már az is kézzelfogható eredmény, hogy végre leiratkoznak felesleges hírlevelekről, amelyek észrevétlenül ösztönzik a túlköltést.

Pénzügyi tudatosság, technológia és magyar valóság

A komolyabb pénzügyi döntések, például a nyugdíjmegtakarítások rendezése, különösen jó példái annak, mennyire hasznos lehet a közös gondolkodás. Sokan halogatják a régi megtakarítások összevonását egyszerűen azért, mert nem tudják, hol kezdjék.

Itt jelenik meg a technológia szerepe is: a fiatalabbak gyakran fordulnak mesterséges intelligencián alapuló chatbotokhoz első tájékozódásként. Ezek hasznos kiindulópontot adhatnak, bár nem mindig hívják fel a figyelmet a legegyszerűbb vagy legolcsóbb megoldásokra. Ugyanakkor az ajánlatok és díjak összehasonlításában kifejezetten jól jöhetnek, különösen ott, ahol az árazás átláthatatlan.

Magyarországi szemmel mindez azért különösen érdekes, mert a pénzügyi tudatosság terén még mindig van hova fejlődni. Bár az utóbbi években a hazai bankok és pénzügyi intézmények egyre aktívabban próbálják ösztönözni az öngondoskodást különféle edukációs programokkal, a mindennapi gyakorlatban sokan továbbra is bizonytalanok. Egy informális, baráti közegben szervezett program azonban oldhatja ezt a feszültséget, és segíthet abban, hogy a pénzügyek ne tabutémaként jelenjenek meg.

Ezen események egyik legfontosabb hozadéka talán nem is a konkrétan elvégzett feladatok száma, hanem az az élmény, hogy az ember nincs egyedül a problémáival. Vegyes korosztályban különösen értékes lehet az élettapasztalat megosztása, legyen szó válás utáni pénzügyi újrakezdésről, idős szülők ügyeinek intézéséről vagy speciális helyzetű gyermekekkel járó többletkiadásokról.

A gondoskodás másokról gyakran saját pénzügyeinkre is nagyobb figyelmet irányít. Amikor valaki azt mondja egy ilyen este végén, hogy a legjobb érzés az volt, megtapasztalni, hogy nincs egyedül, az talán mindennél jobban megmutatja, miért lehet ez a látszólag prózai kezdeményezés meglepően felszabadító.

Az öngondoskodás helyzete Magyarországon

Korábban a Pénzcentrum is beszámolt egy, az OTP által készített országos felmérésről, amely szerint a lakosság pénzügyi felkészültsége meglehetősen megosztott. Miközben sokan felismerik a jövőre való felkészülés fontosságát, ez gyakran nem jár együtt konkrét lépésekkel.

A kutatás alapján a megkérdezetteknek csak nagyjából harmada rendelkezik kifejezetten tudatos, előrelátó pénzügyi szemlélettel, miközben a lakosság jelentős része bizonytalan a saját anyagi jövőjét illetően.

Bár a többségnek van valamilyen nyugdíjcélú vagy egészséghez kapcsolódó megtakarítása, közel minden harmadik magyar egyáltalán nem foglalkozik az öngondoskodással.

Az ellentmondást tovább erősíti, hogy az állami nyugdíjról az emberek többsége úgy véli, önmagában nem lesz elegendő a megélhetéshez, ennek ellenére sokan továbbra sem tesznek érdemi lépéseket a kiegészítésére.