Budapest, 2025. szeptember 1.A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyudíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a fõvárosban, a XIII. kerületi Gidófalvy Lajos utca egyik társasházában 2025. szeptember 1-jén. A postások szept
Megtakarítás

Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni

Nagy Béla Ádám
2026. január 4. 05:35

2026-tól sok bankszámlatulajdonos olyan levelet kap január végén a bankjától, amely nemcsak azt mutatja meg, mennyibe került a számlája az elmúlt évben, hanem azt is, mennyit spórolhatott volna egy másik számlacsomaggal. Az éves díjkimutatás mellé csatolt új tájékoztató az MNB iránymutatása alapján készül, és konkrét forintösszegben számolja ki a lehetséges megtakarítást. Argyelán József, a Bankmonitor elemzője szerint a változás sokaknál világossá teheti, hogy éves szinten akár több tízezer forinttal is drágább számlát használnak a szükségesnél, még akkor is, ha ezt a havi kivonatokból eddig nem érzékelték.

A bankoknak minden év január 31-ig el kell küldeniük az ügyfeleknek a szabványosított díjkimutatást. Ebben a számlatulajdonosok egyetlen dokumentumban látják az előző év teljes bankszámlaköltségét. A kimutatás összesíti azokat a díjakat is, amelyek a havi számlakivonatokból nehezen követhetők. Így az ügyfelek pontos képet kapnak arról, mennyibe kerül számukra a bankszámla fenntartása egy év alatt.

Az ezt szabályozó európai irányelv 2013-ban került elfogadásra, Magyarország pedig 2016-ban vezette be. Az irányelv legfontosabb céljai:

  • A szabályozás (különösen a PAD III. fázis) elősegíti a pénzforgalmi szolgáltatások átláthatóságát és az összehasonlíthatóságot.
  • Egységes díjkimutatást biztosít, amelyet évente, az egész évre vonatkozóan kapnak meg az ügyfelek.
  • Zökkenőmentes pénzügyi mobilitást tesz lehetővé a fizetési számlák egyszerűbb váltásával, amit az egyablakos bankváltás rendszere már megvalósított.

A bankoknak minden év január 31-ig kötelező elküldeniük az ügyfeleknek az éves, szabványosított díjkimutatást. Ebben egyetlen dokumentumban összesítik az előző évben felmerült összes bankszámlához kapcsolódó költséget. A kimutatás rávilágít olyan tételekre is, amelyeket az ügyfelek a havi kivonatok alapján jellemzően nem követnek nyomon, így pontos kép ad arról, mennyibe került ténylegesen a bankszámla fenntartása.

Argyelán József, a Bankmonitor elemzője szerint az éves díjkimutatás, más néven PAD kimutatás nem magyar sajátosság, hanem uniós irányelv alapján kiküldött dokumentum. Formátuma és tartalma 2026-ban érdemben nem változik az előző évekhez képest. Újdonság viszont, hogy a bankoknak egy külön tájékoztatót is csatolniuk kell a kimutatáshoz. Ez azt mutatja meg, hogy az adott ügyfél mennyit spórolhatott volna, ha a bank egy másik, kedvezőbb számlacsomagját használta volna az elmúlt évben.

Az MNB iránymutatása alapján ezt úgy kell kiszámítani, mintha az ügyfél ténylegesen azt az alternatív számlát használta volna az adott időszakban. A legtöbb ügyfél tehát az éves díjkimutatás mellett egy konkrét alternatív ajánlatot is kap, amely alapján eldöntheti, érdemes-e csomagot váltania.

Nem minden számlatulajdonos kap ilyen kiegészítő tájékoztatót. Kimaradnak azok, akik nemrég nyitottak számlát, frissen váltottak csomagot, vagy akiknél egy másik csomag választása sem eredményezne megtakarítást.

- szögezte le az elemző, hozzátéve: maga a díjkimutatás egységes szerkezetben mutatja meg a számlavezetés, az átutalások, a készpénzfelvételek, a bankkártya-használat és az értesítések költségeit. Ez lehetővé teszi azt is, hogy akár két különböző bank kimutatásai összehasonlíthatók legyenek. Jól látszik belőle, mely szolgáltatások vitték el a legtöbb pénzt az adott évben.

Argyelán József szerint jelentős különbségek lehetnek a bankok között. Egy átlagos példán keresztül ez jól érzékelhető. Ha havonta 400 ezer forint érkezik a számlára, az ügyfél néhány alkalommal utal, csoportos beszedéseket teljesít, készpénzt vesz fel és bankkártyával vásárol, akkor a Bankmonitor számításai alapján az éves számlaköltség akár nulla forint is lehet, de más banknál vagy csomagban meghaladhatja a 100 ezer forintot is.

Nincs még roham

A szakértő szerint az év elején jellemzően többen váltanak bankszámlát, de eddig nem volt tömeges roham. Sok ügyfél nem szívesen vállalja a váltással járó adminisztrációt, még akkor sem, ha éves szinten több tízezer forintot spórolhatna. Pedig ma már létezik egyszerűsített bankváltási folyamat is, amely során a bankok egymás között intézik az állandó átutalások, csoportos beszedések és jövedelemátirányítás nagy részét.

Fontos ugyanakkor, hogy az új tájékoztató levél csak azt mutatja meg, melyik a legkedvezőbb számlacsomag az adott bankon belül. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a teljes piacon is ez lenne a legolcsóbb megoldás. Argyelán József szerint ezért mindenkinek érdemes több bank ajánlatát is összehasonlítani, és ez alapján dönteni csomagváltásról vagy akár bankváltásról.

Merj váltani!

Sokan tartanak a bankváltástól, mert időigényesnek, bonyolultnak vagy kockázatosnak gondolják, pedig a valóságban ez egy egyszerű, jól szabályozott folyamat, amely jelentős megtakarítást eredményezhet - a megfelelő csomag kiválasztásában nagy segítség lehet egy számlacsomag kalkulátor. 

Az egységes számlaváltási rendszernek köszönhetően a legtöbb adminisztratív teher az új bankra hárul, az ügyfeleknek pedig elegendő egyszer megjelenniük az új számlanyitáshoz. Egy kedvezőbb díjazású bankszámla választása éves szinten több tízezer forintos spórolást jelenthet, és az alacsonyabb költségek mellett korszerűbb szolgáltatásokhoz is hozzáférhetünk.

A bankváltás folyamata csak pár lépésből áll:

  • Az új számlát megnyitjuk a kiválasztott banknál – időpontfoglalással ez legfeljebb egy órát vesz igénybe.
  • Egyidejűleg benyújtjuk a számlaváltási meghatalmazást az új banknak, amely alapján a pénzintézetek átvezetik a csoportos beszedési megbízásokat és rendszeres átutalásokat.
  • Az új bank értesíti a régi bankot a számlaváltási igényről – ez legfeljebb 2 munkanapot igényel.
  • A régi bank továbbítja a szükséges adatokat az új pénzintézet számára – ez maximum 5 munkanapon belül megtörténik.
  • Az új számla aktiválódik, amint az adatok beérkeznek.
  • Az új bank feldolgozza az információkat, és szükség esetén egyeztet – ez további 5 munkanapot vehet igénybe.
  • A régi számla lezárása megtörténik – 1 munkanapon belül.

Ezzel az egyszerűsített bankváltás legfeljebb 13 munkanapot vesz igénybe, és ideális esetben csak egyszer kell személyesen megjelenni, a folyamat kezdetekor.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
#mnb #bankszámla #bankkártya #bank #megtakarítás #átutalás #gazdaság #bankváltás #díj #számlavezetés #bankmonitor

