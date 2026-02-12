Így lesznek koldusszegények öregkorukra ezek a magyarok: nagyon sokan nem is tudnak erről

Az arany árfolyamának emelkedése az elmúlt évek egyik legerősebb tőkepiaci trendje volt, és a folyamat idén is folytatódhat.
A nyugdíj-előtakarékosságban a túlzott óvatosság hosszú távon komoly anyagi hátránnyal járhat: a kockázatkerülő megtakarítóknak akár 30 százalékkal többet kell félretenniük ugyanazon nyugdíjcél eléréséhez, mint azoknak, akik magasabb részvénykitettséget vállalnak - számolt be a Bankmonitor.
A hosszú távú nyugdíj-megtakarítás egyik leggyakoribb hibája a túlzott kockázatkerülés. Számokban ez azt jelenti, hogy míg egy részvénytúlsúlyos, dinamikusabb portfólió (80 százalék részvény, 20 százalék kötvény) esetén a jövedelem 15,14 százalékát kell havonta befektetni a kívánt nyugdíjvagyon eléréséhez, addig egy óvatosabb, 40 százalék részvényt és 60 százalék kötvényt tartalmazó portfólió esetében ez az arány 19,33 százalékra nő.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a biztonságosnak hitt stratégiát választóknak lényegesen mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk: havi 30 ezer forintos átlagos megtakarításnál ez több mint 8 ezer forintnyi plusz befizetést jelent minden egyes hónapban.
A jelenség hátterében a várható hozamok közötti különbség áll. A magasabb kötvényarányú, konzervatív portfóliók historikusan, és az előrejelzések szerint is, alacsonyabb hozamot érnek el. A kieső hozamot így a megtakarítónak kell pótlólagos tőkével pótolnia.
Bár a befektetők többsége az árfolyam-ingadozást tekinti a fő kockázati tényezőnek, hosszú távon – például egy 30 éves időtávon – a valódi veszélyt nem a tőzsdei hullámzás, hanem az alacsony hozam miatti elégtelen vagyonfelhalmozás jelenti. Ennek következménye az alacsonyabb időskori életszínvonal. A rövid távú, akár 1–2 százalékos tőzsdei esések kockázata eltörpül amellett a veszteség mellett, amelyet a tartósan túl óvatos befektetési politika okozhat.
A portfólió összetételét alapvetően a nyugdíjig hátralévő idő határozza meg. Ha még több mint két évtized van hátra a visszavonulásig, érdemes bátrabban vállalni a részvénykitettséget, mert a hosszú időtáv segít kisimítani a rövid távú árfolyam-ingadozásokat. Ezzel szemben, ha a nyugdíjkorhatár 10–15 éven belülre kerül, indokolt a fokozatos óvatosság. Ilyenkor már célszerű 50 százalék alatt tartani a részvények arányát, és a céldátum közeledtével tovább növelni a biztonságos eszközök súlyát a felhalmozott tőke védelme érdekében.
A megfelelő befektetési stratégia kialakítása független a választott megtakarítási formától, a részvénykitettség szabályozása minden fő nyugdíjcélú konstrukcióban megoldható. Erre lehetőség van az önkéntes nyugdíjpénztárak (ÖNYP), a nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) és a nyugdíjbiztosítások esetében is. A rendszeres öngondoskodást az állam adókedvezménnyel támogatja: a befizetések után évente akár 280 ezer forint adójóváírás is igénybe vehető.
Különösen keresettek a rangos hazai és nemzetközi művészek alkotásai, valamint a ritka antik darabok.
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
A korábbi hasonló periódusban a nyersanyagáraktól jobban függő modern ezüsttárgyak ára követte az ezüst világpiaci árának ingadozását.
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
Ugyanakkor közülük minden harmadik rövid időn belül feladja az elhatározását, és közel minden második csak részben tartja be a tervét.
Az utóbbi időszakban a közösségi médiában és a nemzetközi pénzügyi sajtóban is egyre nagyobb figyelmet kap egy újfajta pénzügyi szemlélet.
Az Otthon Start program továbbra is ösztönzi a hitelfelvételi kedvet, ami rekordmagas szinten stabilizálódott.
A nemesfémek piacán folytatódik a pénteken megkezdődött árzuhanás.
A részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Február 1-jétől jelentős változás lép életbe a hazai bankrendszerben: a korábbi 150 ezer forint helyett már 300 ezer forintig lehet havonta díjmentesen készpénzt felvenni az...
A bevezetés óta több mint 220 ezer felhasználó indított összesen 600 ezer tranzakciót, összesen több mint 25 milliárd forint értékben.
Az arany unciánkénti ára szerdán először lépte át az 5300 dolláros határt, miután gyengült a dollárba vetett bizalom.
Bár a globális gazdasági környezet továbbra is bizonytalan, a világ leggazdagabb befektetői nem hátralépnek, hanem pozíciókat építenek
Az év negyedik hetében 78,2 milliárd forint friss pénz áramlott a magyar lakossági állampapírokba.
A globális részvénypiacok 2025-ös kimagasló teljesítménye után szakértők figyelmeztetnek, hogy növekszik egy jelentős korrekció valószínűsége.
Történelmi csúcsra emelkedett az arany világpiaci ára: hétfőn először lépte át az unciánkénti 5000 dolláros lélektani határt.
Sokak nem érezték stabilnak anyagi helyzetüket tavaly év végén. Saját kutatásunk kitöltőinek java része úgy érzi, az ország gazdasága stagnál vagy romlik. Mutatjuk a részleteket!
