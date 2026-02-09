2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
4 °C Budapest
Színes és átlátszó mecsetlámpások nagy gyűjteménye a Guinevere antikvitás raktárában Guinevere antikvitás boltja a Kings Roadon, Chelsea, London, UK
Megtakarítás

Rengeteg magyar fiókjában ott lapulhatnak ezek a kincsek: durván berobbant a piacuk, egy vagyont fizetnek most értük

Pénzcentrum
2026. február 9. 17:02

A hagyományos befektetések ingadozása egyre több érdeklődőt irányít a műtárgyak felé. A BÁV ART szakértői nemcsak felbecsülik a festményeket, ékszereket és antik tárgyakat, hanem lehetőséget biztosítanak azok azonnali felvásárlására, így a gyűjtők és befektetők gyorsan és biztonságosan tehetik likviddé értékes gyűjteményüket.

A hazai aukciós piac az elmúlt években folyamatos növekedést mutatott. 2025 első felében akár 20 %-os forgalomnövekedés is megfigyelhető volt a korábbi stagnálást követően. A növekedést részben a kiemelt tételek népszerűsége magyarázza, ideértve klasszikus festményeket, ékszereket és ritka antik darabokat.

Az élénkülés egyik látványos példája, hogy 2025 végén rekordáron, 150 millió forintos leütési áron kelt el egy briliáns fülbevalópár, amely összesen 20,6 karát súlyú, GIA tanúsítvánnyal rendelkező sárga gyémántot tartalmazott. Ez az eddigi legmagasabb ár, amelyet hazai aukción egy ékszerért fizettek, és jól mutatja a prémium kategóriás tételek iránti növekvő keresletet.

Szakértői szemlélet

„A műtárgyak értéke sok tényezőtől függ: az alkotó nevétől, ritkaságától és a tárgy történetétől. A jól dokumentált és gondosan kiválasztott gyűjtemény hosszú távon nemcsak esztétikai élményt nyújt, hanem megőrizheti vagy növelheti piaci értékét” – mondja Fertőszögi Péter, a TV2 Kincsvadászok című műsorából ismert szakember és a BÁV ART művészeti igazgatója.

A BÁV ART szakértői felbecsülik és felvásárolják a műtárgyakat, így a gyűjtők és befektetők gyorsan, biztonságosan tehetik likviddé gyűjteményüket, miközben szakmai támogatást kapnak a piaci érték meghatározásához.

Kereslet és diverzifikáció

Különösen keresettek a rangos hazai és nemzetközi művészek alkotásai, valamint a ritka antik darabok, amelyek történeti jelentőségük és ritkaságuk miatt gyakran meghaladják az aukciós átlagárakat. Az online aukciós részvétel bővülése és a nemzetközi licitek megjelenése életképes piaci hátteret biztosítanak, miközben közönség és a gyűjtők helyszíni jelenléte tovább fokozza a piac dinamizmusát.

A szakértői értékbecslés és a felvásárlás lehetősége révén a műtárgypiac ma már stratégiai eszköz a befektetési portfóliókban, s nem csupán a fanatikus gyűjtők játszótere.

Felborult a műtárgypiac

Épp az egyik reggeli cikkünkben írtunk arról, hogy a nemesfémek jelenlegi áremelkedése jelentősen felkavarta a műtárgypiacot. A nyersanyagárakkal erősebben korreláló, főként használati jellegű és 150 évnél nem régebbi ezüsttárgyak ára ugrásszerűen emelkedett, felborítva a korábban kialakult ár/érték struktúrát. 

A hazai műtárgypiac helyzetéről pedig tavaly interjút is közölt a Pénzcentrum, ahol a November Gallery vezetői válaszoltak a legfontosabb hazai trendekkel kapcsolatos kérdéseinkre. A cikk IDE KATTINTVA olvasható el.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #piac #megtakarítás #árverés #aukció #ékszer #festmény #művészet #befektetések #befektetők #2025

