Rengeteg magyar fiókjában ott lapulhatnak ezek a kincsek: durván berobbant a piacuk, egy vagyont fizetnek most értük

A hagyományos befektetések ingadozása egyre több érdeklődőt irányít a műtárgyak felé. A BÁV ART szakértői nemcsak felbecsülik a festményeket, ékszereket és antik tárgyakat, hanem lehetőséget biztosítanak azok azonnali felvásárlására, így a gyűjtők és befektetők gyorsan és biztonságosan tehetik likviddé értékes gyűjteményüket.
A hazai aukciós piac az elmúlt években folyamatos növekedést mutatott. 2025 első felében akár 20 %-os forgalomnövekedés is megfigyelhető volt a korábbi stagnálást követően. A növekedést részben a kiemelt tételek népszerűsége magyarázza, ideértve klasszikus festményeket, ékszereket és ritka antik darabokat.
Az élénkülés egyik látványos példája, hogy 2025 végén rekordáron, 150 millió forintos leütési áron kelt el egy briliáns fülbevalópár, amely összesen 20,6 karát súlyú, GIA tanúsítvánnyal rendelkező sárga gyémántot tartalmazott. Ez az eddigi legmagasabb ár, amelyet hazai aukción egy ékszerért fizettek, és jól mutatja a prémium kategóriás tételek iránti növekvő keresletet.
Szakértői szemlélet
„A műtárgyak értéke sok tényezőtől függ: az alkotó nevétől, ritkaságától és a tárgy történetétől. A jól dokumentált és gondosan kiválasztott gyűjtemény hosszú távon nemcsak esztétikai élményt nyújt, hanem megőrizheti vagy növelheti piaci értékét” – mondja Fertőszögi Péter, a TV2 Kincsvadászok című műsorából ismert szakember és a BÁV ART művészeti igazgatója.
A BÁV ART szakértői felbecsülik és felvásárolják a műtárgyakat, így a gyűjtők és befektetők gyorsan, biztonságosan tehetik likviddé gyűjteményüket, miközben szakmai támogatást kapnak a piaci érték meghatározásához.
Kereslet és diverzifikáció
Különösen keresettek a rangos hazai és nemzetközi művészek alkotásai, valamint a ritka antik darabok, amelyek történeti jelentőségük és ritkaságuk miatt gyakran meghaladják az aukciós átlagárakat. Az online aukciós részvétel bővülése és a nemzetközi licitek megjelenése életképes piaci hátteret biztosítanak, miközben közönség és a gyűjtők helyszíni jelenléte tovább fokozza a piac dinamizmusát.
A szakértői értékbecslés és a felvásárlás lehetősége révén a műtárgypiac ma már stratégiai eszköz a befektetési portfóliókban, s nem csupán a fanatikus gyűjtők játszótere.
Felborult a műtárgypiac
Épp az egyik reggeli cikkünkben írtunk arról, hogy a nemesfémek jelenlegi áremelkedése jelentősen felkavarta a műtárgypiacot. A nyersanyagárakkal erősebben korreláló, főként használati jellegű és 150 évnél nem régebbi ezüsttárgyak ára ugrásszerűen emelkedett, felborítva a korábban kialakult ár/érték struktúrát.
A hazai műtárgypiac helyzetéről pedig tavaly interjút is közölt a Pénzcentrum, ahol a November Gallery vezetői válaszoltak a legfontosabb hazai trendekkel kapcsolatos kérdéseinkre. A cikk IDE KATTINTVA olvasható el.
Tényleg jobban élünk, mint 1 éve? Ítéletet mondtak a magyarok anyagi helyzetükről, sokan már optimisták
Az Otthon Start program továbbra is ösztönzi a hitelfelvételi kedvet, ami rekordmagas szinten stabilizálódott.
A nemesfémek piacán folytatódik a pénteken megkezdődött árzuhanás.
A részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Az arany unciánkénti ára szerdán először lépte át az 5300 dolláros határt, miután gyengült a dollárba vetett bizalom.
Az év negyedik hetében 78,2 milliárd forint friss pénz áramlott a magyar lakossági állampapírokba.
A globális részvénypiacok 2025-ös kimagasló teljesítménye után szakértők figyelmeztetnek, hogy növekszik egy jelentős korrekció valószínűsége.
Történelmi csúcsra emelkedett az arany világpiaci ára: hétfőn először lépte át az unciánkénti 5000 dolláros lélektani határt.
A részvénypiac forgalma 22,6 milliárd forint volt, a vezető részvények az új csúcsot elérő OTP kivételével lefelé mozdultak az előző napi záráshoz képest.
Az Államadósság Kezelő Központ csütörtöki kötvényaukcióján a három- és tízéves papírok átlaghozama csökkent, az ötéves futamidőnél pedig változatlan maradt.
