Csak így lehet kivédeni a nyugdíjkrízist Magyarországon: aki nem lép időben, nagy bajba kerülhet

Rekordszintű vagyont és taglétszámot ért el tavaly az önkéntes pénztári szektor. A nyugdíj- és egészségpénztárakban a tagok összesen közel 2450 milliárd forintnyi megtakarítást halmoztak fel, miközben számuk meghaladta a 2,23 millió főt. A nyugdíjpénztárak 8,8 százalékos átlagos hozammal zárták az évet, ami jelentősen felülmúlta az inflációt.

Az öngondoskodási hajlandóság folyamatos erősödését mutatja, hogy az önkéntes pénztári szektor minden fontos mutatója új csúcsra jutott az elmúlt évben. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) friss elemzése szerint a nyugdíj- és egészségpénztári tagok együttes vagyona egyetlen év alatt 150 milliárd forinttal, azaz 6,5 százalékkal bővült. Ezzel elérte a rekordszintű 2450 milliárd forintot.

A tagsági állomány szintén történelmi magasságba emelkedett: közel 2,23 millió ember rendelkezik már valamilyen önkéntes pénztári tagsággal, ami 3,8 százalékos éves növekedést jelent.

A pénztári befizetések után a pénztártagoknak járó 20 százalékos, legfeljebb 150 ezer forintos szja-visszatérítés lehetősége az év végén további lendületet adott az amúgy is erősödést mutató öngondoskodási kedvnek. Mindennek eredményeként az elmúlt év tekintetében számos rekordnak örülhetnek mind a nyugdíj-, mind pedig az egészségpénztári tagok

– nyilatkozott Mohr Lajos, az ÖPOSZ elnöke.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak folyamatos taglétszám-bővülést értek el az év második felében, így december végére 1,056 millió fős tagságot számláltak. A nyugdíjas évekre félretett összegek dinamikusan emelkedtek: a tagok 115 milliárd forintot fizettek be saját számlájukra. Ez 15 százalékkal haladja meg az előző évi értéket, és történelmi csúcsnak számít.

A munkáltatók szerepvállalása is erősödött, hiszen 7,6 százalékkal többet, összesen 51,7 milliárd forintot utaltak dolgozóik nyugdíjszámláira, ezzel fedezve az összes befizetés közel harmadát. Ugyanakkor jelentős összeg, mintegy 125 milliárd forint áramlott ki a rendszerből lakáscélú felhasználás formájában.

A befektetési eredmények kedvezően alakultak: az utolsó negyedévben 2,6 százalékos becsült hozamot realizáltak a pénztárak, ami az év legjobb negyedéves teljesítménye volt. Az éves szinten elért 8,8 százalékos átlagos hozam 5,5 százalékos reálhozamot jelentett a tagoknak. A nyugdíjpénztári vagyon így 2340 milliárd forintos történelmi csúcsra jutott, 6,4 százalékkal meghaladva az előző évi szintet.

A munkavállalók és a munkáltatók összesített befizetései 2025-ben megközelítették a 167 milliárd forintot, vagyis 10 év alatt ez az összeg gyakorlatilag megduplázódott

– hangsúlyozta Mohr Lajos. Hozzátette: a munkáltatói hozzájárulások esetében tavaly is folytatódott a 2019 óta tartó növekvő trend olyannyira, hogy a munkavállalók javára tett befizetések végül több mint egy évtizedes rekordot döntöttek

Az átlagos felhalmozott vagyon jelentős növekedési pályán mozog. Míg 2006-ban még csak 480 ezer forint jutott egy tagra, 2016-ban már 1,1 millió, jelenleg pedig 2,3 millió forint az átlagos egyéni megtakarítás.

Az egészségpénztári tagság bővülése még dinamikusabb képet mutat: év végére megközelítette az 1,2 milliót a létszám, ami egyetlen év alatt 75 ezres gyarapodást jelent. A szektor vagyona átlépte a 103 milliárd forintot, 10 százalékkal meghaladva az előző évi értéket. A befizetések területén jelentős növekedés tapasztalható mindkét oldalon: a munkáltatók 20 százalékkal, a tagok pedig 15 százalékkal növelték hozzájárulásaikat az előző évhez viszonyítva.

Beigazolódtak az ÖPOSZ korábbi várakozásai, így 2024 után 2025 is új rekorddal zárult mind az egészségpénztári taglétszám, mind pedig az öngondoskodásra szánt befizetések tekintetében. Utóbbi főként annak köszönhető, hogy az egyéni megtakarítások értéke 2019 óta a duplájára nőtt. Kedvezően hatott az is, hogy bár a foglalkoztatók szerepvállalása továbbra is messze elmarad az európai gyakorlattól, befizetéseik az elmúlt öt év alatt újra töretlenül bővülni tudtak

– értékelte az eredményeket Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára.

Az egészségpénztáraknál a felhasználási szokások változatos képet mutatnak. A legnagyobb dinamikát a lakáscélú jelzáloghitel-törlesztések mutatták, amelyek éves szinten megduplázódtak. A hagyományos egészségügyi szolgáltatásokra 20,3 százalékkal költöttek többet a tagok. A gyermekekhez kapcsolódó kiadások több mint 40, az életmódjavító szolgáltatások pedig közel 28 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest.