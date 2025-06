Érik a sokk a magyar benzinkutakon: 50 forintos drágulás jöhet nemsokára, sokan tehetik le az autót

Akár 40-50 forintos emelkedésre is lehet számítani a benzinkutakon a közeljövőben - mondta a Pénzcentrumnak Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. A nyári szezon miatt amúgy is a nagyobb kereslet emeli az árakat, de ha az iráni háború tovább eszkalálódik, akkor súlyos áremeléssel kell számolni.

Nyáron sokkal többen indulnak útnak – legyen szó belföldi nyaralásról, tengerparti autózásról vagy éppen egy hosszú hétvégéről a Balatonnál. A megnövekedett közúti forgalom természetesen növeli az üzemanyag iránti keresletet is, ami felfelé hajthatja az árakat a benzinkutakon.

A nyári hónapokban a globális kereslet is nő – nemcsak nálunk, de az Egyesült Államokban, Európában és Ázsiában is többen autóznak ilyenkor. Ennek hatására a nyersolaj ára gyakran megemelkedik, ami közvetlenül hat az üzemanyagárakra is.

A kereskedők, finomítók gyakran előre számolnak az emelkedő nyári kereslettel, így már tavasszal megkezdődhet az árak lassú növekedése – még mielőtt ténylegesen megugrana a forgalom. Ez a piaci várakozás pedig feljebb húzza az árakat a pénztárcánk bánatára.

Ráadásul kevesen tudják, de nem ugyanaz a benzin kerül a kocsinkba télen, mint nyáron. A nyári üzemanyag-keverék kevésbé párolog, így jobban viselkedik a melegben, de előállítása bonyolultabb és költségesebb. Ez aztán megjelenik a literárakon is.

Háborús eszkaláció

Az Izrael-iráni konfliktus jelentős mértékben megdobhatja az árakat. Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu szakértője szerint a pénteki fegyveres harcok vonatkozásában láttunk egyik pillanatról a másikra egy 9%-os olajáremelést, amire az elmúlt 5 évben nem volt példa. Úgyhogy a stabilnak mondható 65 dollár körüli Brent olajárszint azonnal 74-75 dollárig emelkedett néhány pillanat alatt.

A mostani olajár emelkedésre biztos, hogy reagálni fog a nagykereskedelmi ár, és elég nagy mértékkel, tehát én akár ebben látok egy 10 forintos emelést is literenként, akár a benzint vagy a gázolajat nézzük

- fogalmazott Bujdos, aki szerint az egyik legfontosabb szempont most a kormányzat részéről, hogy a környező országokkal szemben ne legyünk drágábbak, de hogyha Ausztria, Szlovákia, Horvátország esetében is emelkedik az ár az emelkedő olajárak miatt, akkor nyilván ez nálunk is így lesz.

Pénzcentrum árfolyamok A Brent olaj árfolyamváltozása az elmúlt egy hónapban. Forrás:

Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint akár 40-50 forintos emelkedésre is lehet számítani. Így 630-640 forintos árszint is lehetséges lehet a benzinkutakon. Hozzátette, hogy a nyári szezon miatt amúgy is a nagyobb kereslet emeli az árakat, de ha a háború eszkalálódik, akkor súlyos áremeléssel kell számolni.

A legrosszabb forgatókönyv az lenne, ha Irán lezárná a Hormuzi-szorost. Ez komoly akadályt jelentene nemcsak Irán, hanem az Egyesült Arab Emírségek és Omán szénhidrogénexportja számára is, mivel így nem jutnának ki az Arab-tengerre. Egy ilyen lépés akár kínálati hiányhoz is vezethetne a világpiacon.

Ennek bekövetkezésére azonban viszonylag csekély az esély, mivel Irán ezzel saját gazdaságát is súlyosan károsítaná. A Hormuzi-szoros ugyanis a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala: a globális olajtermelés mintegy ötöde ezen keresztül halad. Az innen származó kőolaj és földgáz zöme Ázsiába, főként Kínába tart. Ez különösen igaz Iránra, hiszen a nyugati szankciók miatt szinte kizárólag kínai vállalatok hajlandóak iráni olajat vásárolni.