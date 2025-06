Ez az egyik legnépszerűbb európai úti cél: döbbenetes árakkal találkozhatsz itt 2025-ben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Barcelona továbbra is az egyik legnépszerűbb európai úti cél, ám a túlturizmus, a lakhatási válság és az emelkedő árak egyre inkább megkeserítik mind a helyiek, mind az utazók életét. A városban az éttermi, piaci és közlekedési költségek is nőttek 2025-re – különösen a gyorséttermi menük és a taxiárak emelkedtek látványosan. A bérleti díjak már a félmillió forintot is meghaladják, miközben a helyiek tiltakozásba kezdtek a turisták áradata ellen. Megnéztük, mennyibe kerül most Barcelonában egy vacsora, egy buszjegy vagy egy kiló csirkemell – és hogy mire számíthat a magyar utazó a nyári szezonban.

Barcelona továbbra is az egyik legkedveltebb úti cél Európában, de népszerűsége egyre nagyobb társadalmi feszültségeket szül. A városban 2025 júniusában ismét több százan vonultak utcára a túlturizmus ellen, a lakhatási válság és az egekbe szökő árak miatt. A katalán főváros 1,6 milliós lakossága tavaly 26 millió turistát fogadott – nem csoda, hogy a helyiek egy része már úgy érzi, saját városában is idegenként él. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! De mit jelent ez a turisták pénztárcájának? A Numbeo friss adatai alapján megnéztük, milyen árakra számíthat az, aki 2025 nyarán Barcelonába utazik – és összevetettük a tavalyi számokkal is. Éttermi árak 2025-ben Egy egyszerű étkezés olcsó étteremben: 15 € (kb. 6050 Ft)

(tavaly: szintén 15 €)

(tavaly: szintén 15 €) Kétfős háromfogásos vacsora középkategóriás étteremben: 60 € (kb. 24 200 Ft)

(nincs változás)

(nincs változás) McMeal menü: 12 € (kb. 4840 Ft)

(tavaly: 10,65 €, kb. 4292 Ft)

(tavaly: 10,65 €, kb. 4292 Ft) Csapolt sör (0,5 l): 3,88 € (kb. 1563 Ft)

(tavaly: 3,5 €, kb. 1411 Ft)

(tavaly: 3,5 €, kb. 1411 Ft) Cappuccino: 2,40 € (kb. 967 Ft)

(tavaly: 2,32 €, kb. 935 Ft)

(tavaly: 2,32 €, kb. 935 Ft) Víz (0,33 l): 1,73 € (kb. 697 Ft)

(tavaly: 1,79 €, kb. 721 Ft) Összességében az éttermi árak enyhén emelkedtek, de nem drámai mértékben – kivéve a gyorséttermi menüt, ahol közel 13%-os drágulás látható. Piaci árak Tej (1 l): 1,08 € (kb. 435 Ft)

Kenyér (500 g): 1,79 € (kb. 721 Ft)

Tojás (12 db): 2,95 € (kb. 1189 Ft)

Csirkemell (1 kg): 8,25 € (kb. 3323 Ft)

Marhahús (1 kg): 16,42 € (kb. 6610 Ft)

Alma (1 kg): 2,31 € (kb. 931 Ft)

Bor (középkategóriás): 6,00 € (kb. 2418 Ft) A piaci árak is a tavalyihoz hasonló szinten mozognak, de a húsfélék és a tojás ára érezhetően emelkedett. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Közlekedés Vonaljegy: 2,55 € (kb. 1028 Ft)

(tavaly: 2,5 €, kb. 1008 Ft)

(tavaly: 2,5 €, kb. 1008 Ft) Havi bérlet: 25 € (kb. 10 075 Ft)

(tavaly: 23,05 €, kb. 9286 Ft)

(tavaly: 23,05 €, kb. 9286 Ft) Taxiindulás: 3,88 € (kb. 1563 Ft)

(tavaly: 3 €, kb. 1209 Ft)

(tavaly: 3 €, kb. 1209 Ft) Taxi 1 km: 2,33 € (kb. 939 Ft)

(tavaly: 2 €, kb. 806 Ft) A közlekedés ára is nőtt, különösen a taxik esetében – a kezdődíj például közel 30%-kal lett magasabb egy év alatt. Túlturizmus és lakhatási válság A városban egyre több lakást adnak ki rövid távra turistáknak, ami az egekbe emelte a bérleti díjakat. Egy 80 négyzetméteres lakás bérleti díja Barcelonában ma már 1400–1500 euró is lehet havonta. A helyiek szerint a turizmusból származó haszon nem oszlik meg igazságosan, miközben a mindennapi élet egyre drágábbá válik. EZ IS ÉRDEKELHET Egyre több nagyvárosnak lett elege az Airbnb-ből: New York, Barcelona is lépett már Egyre több nagyváros vezet be szigorú korlátozásokat a rövid távú lakáskiadásra, hogy megvédje a helyieket. Barcelona továbbra is lenyűgöző úti cél, de az árak – különösen a közlekedés és a húsfélék terén – emelkedtek az elmúlt évhez képest. Aki idén nyáron utazik, annak érdemes előre kalkulálnia a költségekkel – és talán egy kevésbé zsúfolt időszakot választania.

Címlapkép: Getty Images

