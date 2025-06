Döbbenetes árak: ennyiért tudsz megvacsorázni Magyarország legjobb éttermeiben 2025-ben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A 2025-ös Dining Guide Év Étterme díjat az őrségi Pajta érdemelte ki, amely Michelin-csillaggal és színházszerű vacsoraélménnyel hódít. A budapesti élmezőnyben továbbra is a Stand dominál, ahol egy luxusvacsora borpárosítással akár a 250 ezer forintot is elérheti. A fine dining világába azonban többféle áron is be lehet kóstolni: az Alelí például már 15-20 ezer forintért kínál olaszos élményt, míg az Essência és a Rumour egyedi koncepcióval és prémium árképzéssel várja vendégeit. Körkép a legjobb magyar éttermekről – és arról, mennyibe kerül ma egy csúcsgasztronómiai este.

Június 16-án hétfőn este rendezték meg a Dining Guide Év Étterme Gálát. 2025-ben az év legjobb éttermének az őriszentpéteri Pajtát választották. A friss Michelin-csillagos étterem egyszerre tiszteleg az őrségi hagyományok előtt és mutat bátor, nemzetközi technikákkal átitatott konyhát. Akács István séf szerint egy vacsora itt olyan, mint a színház: komplex élmény, amelyet az első pillanattól az utolsó falatig gondosan felépítettek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ebédidőben (csütörtökön 16:00-tól, péntek–vasárnap 12:00–14:00 között) egy 3 fogásos menü 18 000 Ft, míg a 4 fogásos verzió 23 000 Ft. Ez magában foglal előételt/leveset, főételt és desszertet, vagy mind a négyet, igény szerint. Extraként kérhető sajtválogatás (+8 000 Ft) és házi kenyér sózott vajjal (+2 500 Ft). EZ IS ÉRDEKELHET Elárulta titkát a friss Michelin-csillagos étterem, a Pajta séfje: elképesztő recepteket talált ki December 10-én este az Állami Operaházban tartották meg a MICHELIN Guide Díjátadó Gálát, ahol kiderül, mostantól egyel több csillagos étterme van Magyarországnak, Vacsorára kizárólag a degusztációs menük választhatók: 6 fogásos menü: 38 000 Ft Borpárosítással: +19 000 Ft

Hármashatár borpárosítással: +38 000 Ft 9 fogásos menü: 45 000 Ft Borpárosítással: +22 500 Ft

Hármashatár borpárosítással: +45 000 Ft Különleges fogások, mint például Osetra kaviáros gofri, szarvas fekete fokhagymás jus-vel vagy misós körte, még gazdagabbá teszik az élményt. A végösszeghez 13% szervízdíjat számolnak fel. Akács István szerint „egy séfnek erkölcsi felelőssége is van”, és a Pajtában minden étel mögött egy történet áll – sajátos, helyi, de nemzetközi szemléletű történet. És ezt valóban csak ott lehet átélni. EZ IS ÉRDEKELHET Agyad eldobod! Teszten a Michelin-csillagos őrségi Pajta: 30-40 ezer forint a menü, de mit adnak érte? Magyarország legújabb Michelin-csillagos éttermét, az őrségi Pajtát tesztelte a népszerű hazai Tiktoker. Lássuk, megérte-e 3 órát utazni, majd közel 40 ezer forintot fizetni egyetlen menüért?! Stand – A „legjobbak legjobbja” luxusvacsorája Budapesten A Dining Guide szerint 2025-ben is a Stand a Best of the Best – vagyis a legjobbak legjobbja. Széll Tamás és Szulló Szabina két Michelin-csillagos étterme nemcsak a hazai gasztronómia csúcsán áll, hanem Európa élvonalához is felzárkózott. Ennek megfelelően az élmény itt minden érzékszervre hat – és az ára is a topkategóriát tükrözi. A Chef Menüt (degusztációs menü) fixen 89 500 Ft/fő áron kínálják. Ez az összeg már tartalmazza az áfát, azonban 15% szervizdíj automatikusan hozzáadódik a számlához. A menü több mint tíz precízen komponált fogást vonultat fel: csicsóka levél tökmag pralinéval, házilag füstölt pisztráng kaviárral, langusztinó yuzuval, faszénen sült őzgerinc barbecue jus-vel – csak néhány példa a modern magyar konyha újragondolt mesterműveiből. A menühöz kétféle borpárosítás is rendelhető: „Mindennapjaink…” borsor: +59 900 Ft/fő

„Egy ritka álom…” borsor: +174 900 Ft/fő Bizonyos fogásoknál extra felár is fizetendő (pl. langusztinó: +14 900 Ft, Beluga kaviár: +39 900 Ft, Wagyu gulyás: +9 900 Ft), így egy vacsora könnyedén meghaladhatja a 200 000 Ft/fő végösszeget, ha valaki a prémium opciókat választja. Alelí – Olasz gasztronómiai szertartás Budapest szívében A Dining Guide idei listáján az Alelí az Év Szerethető Éttermeként szerepel. Giorgio Cavicchiolo séf vezetésével egy nápolyi gyökereken nyugvó, de fine diningba hajló trattoria született, ahol az étlap egyszerre közvetlen és kifinomult. Az Alelí nem degusztációs menüsorral dolgozik, hanem à la carte kínálattal. Az árak ennek megfelelően változatosak: Előételek és levesek: 3 500 – 6 900 Ft

Pizza (nápolyi stílusú, 48 órás kelesztéssel): 4 500 – 8 500 Ft

Száraz és házi készítésű tészták: 3 900 – 7 500 Ft

Hidegtálak, sajt- és sonkaválogatások: 5 500 – 6 500 Ft Az étlap kifejezetten bő, és a legtöbb fogás ár-érték arányban kiváló. Természetesen itt is találunk luxus extrákat: például kaviár toppingot +9 900 Ft-ért, vagy libamájjal készült signature pizzát (Pizza Alelí, 8 500 Ft). Egy kétfogásos vacsora egy pohár borral tehát akár 15–20 ezer forintból kijön, míg egy teljesebb olasz lakoma borkísérettel, antipastival, pizzával vagy tésztával, desszerttel már inkább 30–40 ezer Ft/fő körül mozog – még így is jóval kedvezőbb, mint a fine dining mezőny több tagja. Az Alelí tökéletes választás azoknak, akik szeretik az olasz konyha eredetiségét, de nem akarnak kompromisszumot kötni az alapanyagok vagy a kivitelezés terén. Essência – portugál szívvel, magyar szájízzel A Michelin-csillagos Essência nem csupán egy nemzetközi konyha, hanem egy személyes történet gasztronómiai lenyomata. Tóth Szilárd és portugál felesége, Tóth-Molnár Tiago, egy magyar-portugál kulináris fúziót álmodtak meg, amelynek középpontjában a harmónia és az alapanyagok tisztelete áll. Az Essência vacsoraidőben kizárólag degusztációs menükkel dolgozik. Az étlap szezonálisan változik, de mindig erősen tükrözi a séf portugál gyökereit és a hazai terroir karakterét. Mennyibe kerül vacsorázni az Essênciában?

Nemzetközi borpárosítással: 71 900 Ft

Alkoholmentes párosítással: 56 900 Ft

Sajtválogatás extraként: +4 200 Ft 7 fogásos menü – 52 900 Ft Borpárosítással: 82 900 Ft

Nemzetközi borpárosítással: 89 900 Ft

Alkoholmentes párosítással: 73 900 Ft Az Essência ár-érték arányban az egyik legkiegyensúlyozottabb fine dining élményt kínálja Budapesten. A menüsorokat letisztult, de kreatív tányérok alkotják, és még a nemzetközi borpárosítás esetén is ritkán lép túl a 90 ezer forintos határon. Rumour – gasztronómiai színház Rácz Jenő rendezésében Ha van étterem Budapesten, ahol a fine dining showműfaj, akkor az a Rumour. Rácz Jenő Michelin-csillagos séf étterme a séfasztalos koncepciójával új dimenziót nyitott: itt az étkező egyben néző is, hiszen a fogások egy látványkonyhás pult köré szerveződnek, és minden mozdulat a vendégek szeme előtt történik. Az élmény nemcsak gasztronómiai, hanem intim és színházi is. A Rumour kétféle menüsorral dolgozik, attól függően, hogy mennyi időt szánunk az estére: Pre-Theatre menü (6–7 fogás) – 44 900 Ft Kizárólag 17:00-ra foglalható, vacsora 19:30-ig tart. Az élmény a Rumour emeleti Dining Roomban zajlik, klasszikus terítéssel. Ideális azoknak, akik ízelítőt szeretnének a Rumour világából, de rövidebb idő alatt. Rumour menü (10 fogás) – 68 800 Ft A fő attrakció: egy tíz fogásos gasztronómiai előadás a séfasztalnál. Időpontok: 17:00 és 20:15 között.

A vendégek testközelből figyelhetik a konyha működését, egyedülálló módon Magyarországon.

Borpárosítás, szervizdíj és extra fogások külön fizetendők. SALT – ahol a természet a tányérra költözik A SALT a budapesti újhullámos gasztronómia egyik legismertebb zászlóvivője: visszanyúl a Kárpát-medence ízeihez, miközben a legmodernebb technológiákat és észjárást alkalmazza. A séf, Tóth Szilárd, a vidéki Magyarország hagyományait értelmezi újra úgy, hogy azok ne csak felismerhetők, de teljesen újszerűek legyenek. Az eredmény: ízbeli emlékek, újrafogalmazva. Kizárólag 14 fogásos degusztációs menüt kínál: 69 500 Ft / fő áron. A menüsorban helyet kapnak fermentált, erdei, vadon termő alapanyagok, füstölések, erjesztések, de nem hatásvadászatból, hanem tudatos, letisztult szerkesztéssel. A menü kérhető vegetáriánus vagy vegán verzióban is, ha azt előre jelzik. Italpárosítások (nem kötelező):

Hazai borpárosítás – 34 000 Ft

Európai borpárosítás – 40 000 Ft

Presztízs borpárosítás – 85 000 Ft

Alkoholmentes párosítás (házi dzsúszok) – 24 000 Ft Anyukám Mondta – Encsen pizzából is lehet csúcsgasztronómia Az ország egyik legkedveltebb vidéki étterme, ahol a kemencében sült nápolyi pizzák és a közvetlen vendéglátás kéz a kézben járnak. A tésztát és az alapanyagokat komolyan veszik, az eredmény pedig olasz hangulatú, rusztikus, mégis kifinomult fogás – úgy, hogy közben lazán marad minden. Pizzák 4 000–5 500 Ft között, időszaktól függően, például: Culaccia sonkás – friss, levegős tésztán

Burratás–konfitált paradicsomos

Borsodi bruschetta vagy “Brut” pezsgővel kínált snackek Vakrandi a séffel – 5 fogásos meglepetésmenü Az étterem egyik különlegessége a séf által összeállított, változó menüsor: 5 fogás szezonális alapanyagokból – 24 990 Ft / fő

Borpárosítással, vízzel, kávéval/teával – 34 990 Ft / fő Casa Christa - Az Év Ifjú Séftehetsége A Dining Guide – Chef Market Az Év Ifjú Séftehetsége díjat Tóth Keve séf számára nyújtották át, aki 2025-től a balatonszőlősi Casa Christa konyhájának irányításáért és az étlap finomhangolásáért felel. A balatoni panorámával rendelkező, díjnyertes Casa Christa Étterem nemcsak a látvány, hanem az ár-érték arány terén is figyelemre méltó. A levesek (pl. húsleves, tárkonyos raguleves, gulyás) egységesen 1 690 Ft-ért érhetők el, míg a főételek 3 290–3 490 Ft között mozognak – ilyen áron például rántott sertésszeletet vagy bolognai spagettit kapunk. A vegetáriánus fogások (rántott sajt vagy gomba körettel) szintén 3 290 Ft-ért rendelhetők, míg a klasszikus desszertek – mint a Gundel vagy túrós palacsinta – 1 490 Ft-ba kerülnek. Az étlap szezonálisan frissül, a minőség viszont állandó.

Címlapkép: Getty Images

