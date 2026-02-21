Február végi futballparádé a topligákban: rangadók sorát játsszák ma

A hétvége első napja bőséges kínálattal várja a labdarúgás szerelmeseit. Délután a hazai bajnoksággal indul a program, estére pedig az európai topligák rangadói töltik ki a műsort. A Bundesligában a Bayern München és az RB Leipzig is nagy csatára készül, Angliában a Manchester City fogadja a Newcastle-t, Spanyolországban a Real Madrid és az Atlético Madrid is pályára lép, az olasz bajnokságban pedig az Inter Milan folytatná remek sorozatát.

A szombati nap különlegessége, hogy több topliga hasonló időpontokban rendezi mérkőzéseit, így a szurkolóknak nem lesz könnyű dolguk a választásnál.

A kora délutáni órákban a magyar bajnokság nyitja a sort, ezt követően fokozatosan kapcsolódnak be az európai élvonalbeli bajnokságok. Az esti főműsoridőben három ország rangadója is egyszerre zajlik majd, ami igazi futballünneppé teszi a napot.

Fizz Liga | Magyarország

A magyar élvonal 21. fordulójának egyik legérdekesebb összecsapását az Újpest és a Diósgyőr vívja a Szusza Ferenc Stadionban este fél héttől. A lilák formája hullámzó, de hazai pályán továbbra is kifejezetten veszélyes ellenfélnek számítanak.

A vendég diósgyőriek szintén ellentmondásos eredményekkel érkeznek: legutóbbi öt meccsükből mindössze egyet tudtak megnyerni. Az őszi fordulóban az Újpest magabiztosan, 3–1-re győzött Miskolcon, így a hazaiak önbizalommal várhatják a visszavágót.

A nap további magyar mérkőzései:

Premier League | Anglia

A nap kiemelt angol rangadóját az Etihad Stadionban rendezik, ahol a Manchester City a Newcastle Unitedet fogadja. A címvédő manchesteriek remek formában vannak, legutóbbi öt bajnokijukból négyet megnyertek. A Szarkák ezzel szemben megbicsaklottak az elmúlt hetekben, legutóbbi négy meccsükből háromszor pont nélkül maradtak. A két csapat alig két hete találkozott, akkor a City magabiztos, 3–1-es győzelmet aratott.

A Chelsea kiváló sorozattal érkezik a Burnley elleni mérkőzésre. A kékek legutóbbi négy bajnoki találkozójukat egyaránt megnyerték, és az őszi összecsapáson is simán, 2–0-ra győztek a Burnley ellen. A vendégek ingadozó teljesítményt nyújtanak az utóbbi időszakban, így komoly feladat vár rájuk a Stamford Bridge-en.

A délutáni sávban további találkozók várják a Premier League rajongóit:

Bundesliga | Németország

A német élvonal egyik legizgalmasabb szombati rangadóját Lipcsében rendezik, ahol az RB Leipzig a remek formában futballozó Borussia Dortmundot fogadja. A BVB lenyűgöző szériában van, legutóbbi öt bajnokiját egyaránt megnyerte. A lipcseiek viszont hullámvölgybe kerültek, eredményeik az utóbbi hetekben meglehetősen kiszámíthatatlanok. Az őszi összecsapás Dortmundban döntetlennel zárult, így most mindkét fél bizonyítani szeretne.

A Bayern München az Eintracht Frankfurtot látja vendégül a délutáni órákban. A bajorok összességében stabil teljesítményt nyújtanak, bár a közelmúltban becsúszott egy döntetlen és egy vereség is. A Frankfurt sem érkezik kirobbanó formában Münchenbe, ráadásul az őszi meccsen súlyos, 3–0-s vereséget szenvedett a rekordbajnok otthonában.

A Union Berlin nehéz időszakot él át, és a Bayer Leverkusen elleni meccs sem ígér könnyű feladatot. A vendég gyógyszergyáriak kiegyensúlyozottan teljesítenek, az őszi fordulóban pedig 2–0-ra győztek a fővárosiak ellen.

A Bundesliga további szombati mérkőzései:

Serie A | Olaszország

Az Inter kiemelkedő formában érkezik a Lecce elleni idegenbeli találkozóra az olasz bajnokság mai játéknapján. A milánóiak lenyűgöző sorozatban vannak, legutóbbi öt bajnoki mérkőzésüket egyaránt megnyerték. A házigazda Lecce változó eredményeket produkál, ezért nehéz feladatnak ígérkezik megállítani a bajnoki címre hajtó Intert.

A Cagliari esti mérkőzésen fogadja a Laziót. A szigetországi együttes az utóbbi hetekben kifejezetten jól teljesít, három győzelemmel a háta mögött várja a rómaiakat. A Lazio ezzel szemben inkább hullámzó formát mutat, legutóbbi öt bajnokijából csak egyet tudott megnyerni. Ezen kívül még egy meccset rendeznek ma: a Juventus a Comót fogadja majd, Spallettiéknek itt lehet a lehetőség összekapni magukat a hétközi BL-blama után.

La Liga | Spanyolország

Spanyolországban a Real Madrid Pamplonába látogat, ahol a CA Osasuna csapata fogadja a királyi gárdát. A madridiak lehengerlő sorozatban vannak, legutóbbi öt bajnokijukat kivétel nélkül megnyerték. A házigazda Osasuna tisztességes formát mutat, de az őszi összecsapáson nem tudta meglepni a Realt.

Az Atlético Madrid az Espanyolt fogadja este kilences kezdéssel. A Matracosok az elmúlt hetekben vegyes eredményeket értek el, ám hazai pályán továbbra is kifejezetten veszélyes ellenfélnek számítanak. Az Espanyol komoly gondokkal küzd, legutóbbi öt mérkőzéséből négyet elveszített, így nehéz helyzetből érkezik a fővárosba.

A spanyol bajnokság további szombati mérkőzései:

Ligue 1 | Franciaország

A Paris Saint-Germain hazai pályán, az esti órákban fogadja a Metzet. A párizsiak kiváló formában vannak, legutóbbi négy bajnoki mérkőzésüket megnyerték. A vendég Metz komoly nehézségekkel küzd, az elmúlt öt bajnoki találkozójából négyet elveszített, így nagyon nehéz estére számíthat a Parc des Princes-ben.

A francia bajnokság további mérkőzései:

Mit nézzek szombaton?

A szombati kínálatból kiemelkedik a Manchester City – Newcastle United, valamint az RB Leipzig – Borussia Dortmund összecsapás, amelyek minden előjel szerint látványos, magas színvonalú futballt ígérnek. Figyelemre méltó a Real Madrid Osasuna elleni mérkőzése is, különösen a királyi gárda lenyűgöző formája miatt.

A hazai szurkolók számára az Újpest – Diósgyőr találkozó illeszthető ideálisan a délutáni–esti programba, hiszen rangadóhoz méltó hangulat várható a Szusza Ferenc Stadionban.

Azoknak, akik egész napos futballmaratont terveznek, az alábbi menetrend lehet ideális: kezdésként a Fizz Liga nyitómeccse 14:00-tól, majd a Bayern München – Eintracht Frankfurt (15:30), ezt követően az RC Lens – AS Monaco (17:00), utána az Újpest – Diósgyőr (18:30), végül a Paris Saint-Germain – Metz (21:05) zárhatja a napot. Így egyetlen fontos mérkőzést sem kell kihagyni, és a hazai bajnokság is kényelmesen belefér a futballal telt szombati programba.