A helyi kézműves hagyományok tiszteletét jelzi, hogy a Zsolnay-gyárral együttműködve egyedi pirogránit elemek és tükrök készültek kifejezetten a szálloda számára.
Ezek a leghidegebb magyar települések: itt nem ritka a -20 fok alatti hőmérséklet sem
A tél sokak számára a havazásról és a hangulatos hidegről szól, de amikor a hőmérséklet tartósan mínuszokba fordul, egészen más arcát mutatja. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt vizsgálja, milyen extrém hidegek fordultak elő Európában, és mennyire volt kegyetlen a fagy Magyarországon a legutóbbi hideghullám idején.
Az európai rekordok egészen elképesztő értékeket mutatnak. Több országban is –50 Celsius-fok körüli vagy az alatti minimumokat mértek a történelem során, ami már az emberi szervezet tűrőképességének határait feszegeti. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint ilyen hőmérsékleten a fedetlen bőrfelület percek alatt károsodhat, a légzés fájdalmassá válhat, a szervezet pedig gyorsan hőt veszít, ha nincs megfelelő védelem. A kőkemény hidegbetörés ráadásul senkit nem kímél.
Magyarország ugyan nem tartozik a kontinens leghidegebb területei közé, de időről időre itt is előfordulnak komoly fagyok. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában bemutatott chartok alapján a legutóbbi hideghullám idején több településen -20 fok alá süllyedt a hőmérséklet, és volt, ahol a minimumok a -25 fokot is megközelítették. A történelmi adatok szerint Magyarország abszolút hidegrekordja -35 Celsius-fok, ami jól mutatja, hogy bár ritkán, de a valódi tél nálunk is képes megmutatni az erejét.
Dermesztő adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is
Elszabadult a hóvihar: több száz riasztás, árokba borult buszok, elakadt kamionok bénították meg Nyugat-Magyarországot
Országszerte kaotikus helyzetet okozott a pénteki vihar: a tűzoltókat kora estig 377 riasztáshoz hívták
A túlturizmus kezelésére a hatóságok egyre drasztikusabb és sokszor vitatott eszközökhöz nyúlnak.
Egy mediterrán ciklon hatására országszerte viharos szélre és vegyes halmazállapotú csapadékra kell számítani.
A Magyar Közút 80 mérnökségén 2300 fő munkavállaló látja el a feladatokat 12 órás váltott műszakban.
Példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
A GYSEV tájékoztatása szerint a vasúti közlekedés is megnehezült: a vonatok jelentős késésekkel közlekednek, eljutásukat behavazott váltók, a sínpályára dőlt fák akadályozhatják.
A 267 kilométeres partvonalat hőkamerák, drónok és éjjellátók segítségével figyelik a halőrök.
A zord téli időjárás péntek reggel megbénította a közlekedést Ausztriában: ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér forgalma, és lezárták a főváros környéki A21-es autópályat is.
Brutális hóvihar tarol ebben az országrészben: 30 centi hó és 75 kilométeres szél sem kizárt + Videó
Megjött a beígért mediterrán ciklon, február 20-ra az ország egy részét már vastag hótakaró borítja. Brutálisak utakat, közlekedési káoszt hozott az éjszakai havazás Vas megyében...
A Pénzcentrum 2026. február 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Pénteken egy mediterrán ciklon határozza meg hazánk időjárását, amely országszerte kedvezőtlen körülményeket teremt.
Európában ma már nemcsak a repülőjegy vagy a szállás ára határozza meg, milyen mélyen kell a pénztárcába nyúlni egy utazáson, hanem az is, mennyibe kerül...
A 12-es villamos nem jár, a 14-es pedig rövidített útvonalon közlekedik majd vasárnap 7 és 11 óra között.
A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az idei téli szezon legintenzívebb havazása várható a Mátrában.
A Pénzcentrum 2026. február 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök hajnalban a Dunántúlon havazás, havas eső, ónos eső is előfordulhat.
Csütörtökön és pénteken hazánkba ér a mediterrán ciklon, a hó mennyisége azonban még kiszámíthatatlan.
A hatóságok szerint nem vadon élő állatról lehet szó, felmerült, hogy magántartásból szabadult ki.
A Pénzcentrum 2026. február 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén