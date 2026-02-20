Ezek a leghidegebb magyar települések: itt nem ritka a -20 fok alatti hőmérséklet sem

A tél sokak számára a havazásról és a hangulatos hidegről szól, de amikor a hőmérséklet tartósan mínuszokba fordul, egészen más arcát mutatja. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt vizsgálja, milyen extrém hidegek fordultak elő Európában, és mennyire volt kegyetlen a fagy Magyarországon a legutóbbi hideghullám idején.

Az európai rekordok egészen elképesztő értékeket mutatnak. Több országban is –50 Celsius-fok körüli vagy az alatti minimumokat mértek a történelem során, ami már az emberi szervezet tűrőképességének határait feszegeti. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint ilyen hőmérsékleten a fedetlen bőrfelület percek alatt károsodhat, a légzés fájdalmassá válhat, a szervezet pedig gyorsan hőt veszít, ha nincs megfelelő védelem. A kőkemény hidegbetörés ráadásul senkit nem kímél.

Magyarország ugyan nem tartozik a kontinens leghidegebb területei közé, de időről időre itt is előfordulnak komoly fagyok. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában bemutatott chartok alapján a legutóbbi hideghullám idején több településen -20 fok alá süllyedt a hőmérséklet, és volt, ahol a minimumok a -25 fokot is megközelítették. A történelmi adatok szerint Magyarország abszolút hidegrekordja -35 Celsius-fok, ami jól mutatja, hogy bár ritkán, de a valódi tél nálunk is képes megmutatni az erejét.

Dermesztő adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is