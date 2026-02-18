2026. február 18. szerda Bernadett
Párizs, Franciaország - 2022. október 30.: Az Európában, Ázsiában és az Egyesült Államokban jelen lévő francia vagyonkezelő cég, az Amundi csoport székházának külső nézete.
Megtakarítás

Így taktikázhat, aki megvédené megtakarított pénzét 2026-ban: mi lehet az év legbiztosabb befektetése?

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója
2026. február 18. 13:02

Január vége rendkívüli volatilitást hozott a globális árupiacokon. A rövid ideig tartó, eufórikus hangulatot követően erőteljes korrekciós hullám futott át több kulcsfontosságú nyersanyag – köztük az ezüst, a platina, az ón, az amerikai földgáz és az euró – piacán. Ez a folyamat elsősorban a spekulatív pozíciók hónap végi tömeges lezárásának eredménye.

A számok drámaiak: az ezüst ára 2026. január 30-án 26 százalékot zuhant, míg az amerikai földgáz hasonló mértékű visszaesést szenvedett el február 2-án. Ennek következtében a nemesfémek és a gázpiac volatilitása a történelmi átlag több mint kétszeresére ugrott.

A hirtelen mozgások arra figyelmezették a piaci szereplőket, hogy nem elég a fundamentumokra figyelniük, de a pozicionáltságban rejlő kockázatokat is kezelni kell.

Arany: A stabilitás és a stratégiai védelem pillére

Az arany legutóbbi áremelkedése mögött nem pillanatnyi fundamentális változások, hanem sokkal inkább közép- és hosszú távú strukturális tényezők állnak. A fejlődő országok központi bankjai továbbra is jelentős vásárlók: a 2025-ben összesen 863 tonnát szereztek be, és bár az égig érő árak miatt az év második felében lassult az ütem, a felhalmozási kedv tartós maradt.

Az arany esetében jelenleg 5–10 százalékos kockázati prémium azonosítható, amelyet a geopolitikai feszültségek és a portfólió-diverzifikációs igény táplál. Ha a piac elkezdi beárazni a tartós strukturális kínálati hiányt, ez a prémium tovább tágulhat. Technikai szempontból az arany árfolyamtrendje erős, és kevés jel utal a trend fordulására; stratégiai szempontból a nemesfémek közül ez kínálja a legtisztább fedezeti lehetőséget a geopolitikai sokkokkal és gazdasági bizonytalanságokkal szemben.

Ezüst: Ipari kereslet és volatilitás

Az ezüst egészen más pályán mozog, mint az arany. Bár az ezüstpiacon jelenleg nagyjából 10 százalékos kínálati hiány mutatkozik, az árakat gyakran a fundamentumoknál gyorsabb ütemű spekulatív tőke hajtja. Az ezüst iránti keresletet két fő motor hajtja, a nemesfémek iránti befektetési igény és az ipari felhasználásban (egyre jelentősebb az energiaátmenetnél és AI beruházásoknál) betöltött kulcsszerepe.

Kína növekvő étvágya, különösen a fotovoltaikus eszközök (napelemek) és az elektronika terén, erős hátteret biztosít, de a befektetőknek számolniuk kell a fém rendkívüli árfolyamingadozásával is.

Réz: A jövő infrastruktúrájának alapköve

A réz kilátásai hosszú távon kifejezetten kedvezőek. Az előrejelzések szerint a kereslet 2040-ig mintegy 50 százalékkal emelkedhet, elérve a 42 millió tonnát. Ezt a növekedést az AI adatközpontok, a megújuló energiaforrások kiépítése és az elektromos járművek (EV) térnyerése hajtja (az EV-k nagyjából háromszor annyi rezet igényelnek, mint a belső égésű motorral szerelt autók).

A kínálat azonban nehezen tart lépést ezzel: egy új bánya nyitása 10–15 évet vesz igénybe, a meglévő lelőhelyek ércminősége romlik, a termelés pedig politikailag kockázatos régiókban (Chile, Peru) koncentrálódik. Az újrahasznosítás fontos, de önmagában nem képes betölteni a tátongó űrt. Emiatt a réz (és bizonyos mértékig az ón) a legvonzóbb ipari fém az elektrifikációra építő befektetők számára.

Olaj: Geopolitikai érzékenység és szélsőséges forgatókönyvek

Az olajpiacot jelenleg a kínálati sokkok és a geopolitikai események iránti rendkívüli érzékenység jellemzi. Egy elterjedt hüvelykujjszabály szerint minden napi 1 millió hordós kínálatváltozás nagyjából 5–7 dollárral mozgatja el az egyensúlyi árat.

Az olajpiacon lefelé mutató kockázatot jelent a termelés hirtelen felfuttatása a partvonalra szorult kitermelők részéről, bár ennek valószínűsége kicsi. Felfelé mutató kockázat viszont egy esetleges iráni krízis, ami napi 3,3 millió hordó kiesésével, 17–23 dolláros árugrással és 80–100 dollár fölötti árakkal fenyeget. Még súlyosabb lenne a Hormuzi-szoros esetleges lezárása, ahol a globális forgalom 20-25 százaléka halad át, bár egy tartós blokád nehezen képzelhető el.

A jelenlegi környezetben a 60–70 dollár közötti árfolyamsáv tekinthető reális árnak, de a geopolitikai zavarok bármikor 100 dollár fölé repíthetik a jegyzést.

Hogyan működik a „barbell” modell?

A barbell (súlyzórúd) megközelítés lényege egyszerű: a portfólió egyik „karja” egy stabil, biztonsági elem, a másik „kar” pedig növekedési potenciállal bíró nyersanyagokból épül föl. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy aranyat tartunk stratégiai fedezetként — az arany jól teljesít a geopolitikai vagy pénzügyi válságok idején és csökkenti a portfólió egészének ingadozását. A másik oldalon célzott kitettségeket építünk ipari fémekbe (például réz vagy ón), amelyek hosszabb távon az elektrifikáció, megújuló energia beruházások és technológiai fejlesztések miatt erős keresletre számíthatnak.

Az ezüstöt érdemes inkább taktikai, rövidebb időszakokra tervezett pozíciókban használni: jó kiegészítő lehet, de alapvető fedezeti eszközként az aranyat javasolt előnyben részesíteni. Hasznos lehet alternatív eszközökbe (pl. árupiaci alapok, reáleszközök) allokálni a portfólió egy részét: egy körülbelül 10%-os alternatív súly növelheti a védelmet stagflációs vagy geopolitikai sokkok ellen.

A rövid távú célárak ebben a környezetben gyakran félrevezetők lehetnek; jobb, ha több lehetséges forgatókönyvet (például gazdasági lassulás, pénzügyi stressz, ellátási zavarok) modellezünk és ezekhez igazítjuk a pozíciók méretét. Bevált gyakorlati lépések: rendszeres stressztesztek, pozíciók fokozatos méretezése és a likviditás tudatos figyelemmel kísérése (lehet-e gyorsan zárni egy pozíciót, ha kell). Ne feledjük, hogy az új kitermelési kapacitások indítása évekbe telik, ezért a kínálat oldali korlátok tartósan felfelé hajthatják az árakat.

Összefoglalva: a nyersanyagok fontos szereplők maradnak a diverzifikált portfóliókban, de nem passzív kitettségként — hozzáértő, aktív kezelést, világos időhorizontot és a befektető kockázati toleranciájának figyelembevételét igénylik.

Figyelemfelhívás

Jelen dokumentum kizárólag újságírók, sajtó és média szakemberek számára készült. Jelen információ egyetlen célja, hogy az újságírók, sajtó és média szakemberek számára információt és áttekintést biztosítson attól függetlenül, hogy azt milyen célra használják, amely teljes mértékben szerkesztőségi kompetencia és amellyel kapcsolatban az Amundit semmilyen felelősség nem terheli.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #árfolyam #arany #megtakarítás #földgáz #olaj #olajár #piacok #geopolitika #ezüst #nemesfém

0 HOZZÁSZÓLÁS
